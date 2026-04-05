Tisíce českých firem řeší následnictví. Ve hře jsou důsledky pro celou ekonomiku

Veronika Doskočilová
V České republice je podle statistik společnosti Dun & Bradstreet necelých 600 tisíc obchodních společností. Přes 170 tisíc z nich vlastní majitelé z řad generace Husákových dětí narozených mezi lety 1965 a 1980. Více než čtvrtina tuzemských firem tak bude v následujících letech řešit své budoucí fungování.
foto: Profimedia.cz

„Tyto podniky nyní čeká zásadní rozhodování o další budoucnosti – generační výměna, prodej, nebo ukončení činnosti,“ říká Kateřina Klosová, předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet.

Nejpalčivější je tato situace pro zhruba čtrnáct procent firem s vlastníky narozenými v letech 1965 až 1968. Ti budou totiž odchod do důchodu řešit v následujících dvou až sedmi letech. Největší podíl společností patří mladším podnikatelům, narozeným v letech 1975 až 1980. Ti ovládají přibližně 42 procent všech obchodních společností a u nich začne být důchodový věk aktuální někdy za patnáct, dvacet let.

Proto by se mohlo zdát, že řešit případné nástupnictví je poměrně brzy. „Přesto se domnívám, že i patnáct let před důchodem je vhodné přemýšlet o podnikatelském exitu a tomu přizpůsobovat i strategii firmy,“ míní Klosová. Úspěšné vyřešení nástupnictví podle ní totiž vyžaduje dlouhé přípravy.

Nejvyšší čas

A s tím souhlasí i další odborníci. „Úspěšné nástupnictví vyžaduje přípravu v horizontu deseti let, zahrnující vzdělávání nástupců, formalizaci pravidel rodinného podnikání, případně využití kvalitního externího poradenství,“ říká hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka. Někteří podnikatelé navíc mohou uvažovat o dřívějším odchodu do důchodu bez ohledu na to, jestli na něj mají podle zákona už nárok nebo ne. V takovém případě musí řešit nástupnictví o to dříve, klidně i okolo 45. roku věku.

V některých případech může být předání o to náročnější, že řada obchodních společností během své existence ještě ani jednou neměnila vlastníka. „Tyto firmy jsou silně závislé na svých zakladatelích jak z hlediska řízení, vazeb na obchodní partnery, tak i vlastnictví. Proto generační obměna s sebou přinese rizika i příležitosti,“ varuje Klosová.

V Česku navíc vzhledem k historii ani není generační předávání zakořeněné. „Vzhledem k čtyřicetiletému období komunismu se generační předávání firem učíme v podstatě nanovo. To pro české rodinné firmy představuje jasnou komplikaci,“ říká Adam Trunečka, datový analytik Evropy v datech. Naproti tomu například v Rakousku či Německu tradice rodinných firem přetrhána nebyla.

Situace se ale částečně mění a některé průzkumy ukazují, že se tradice postupně obnovuje. „Mnoho českých rodinných firem si tím už prošlo. Podle studie Centra pro rodinné firmy při VŠE bylo před třemi lety 60 procent rodinných firem při první generaci a 35 procent při druhé,“ dodává Adam Trunečka. Většina majitelů ale zatím svého nástupce aktivně neřeší.

„Dobrou zprávou je, že podle dat EY 76 procent českých rodinných firem nástupnictví diskutuje. Tou špatnou, že mírně převažují neformální nástupnické diskuze nad formalizovanými plány,“ poukazuje Trunečka.

Významný ekonomický důsledek

Přitom způsob, jakým současní vlastníci se svým podnikáním naloží, je pro českou ekonomiku poměrně významný. Generační obměna vlastnictví totiž není jen technickým problémem práva a účetnictví, ale i komplexní společensko-ekonomickou výzvou. „Pokud se nám tento proces nepodaří úspěšně zvládnout, Česká republika by mohla zažít tzv. deindustrializaci skrze demografii, kdy by nezanedbatelná část dnes funkčních podnikatelských subjektů byla ochromena nebo zanikla nikoliv pro nedostatek zakázek, ale pro nedostatek lídrů,“ popisuje Martin Kupka.

Že v Česku tato generační výměna může úspěšně fungovat ukazuje několik příkladů z praxe. „Například vedení stavebnické firmy Liko-S předal otec synovi, inženýrsko-metalurgickou firmu na Ostravsku Promet Group pak převzala dcera po úmrtí otce, ale s tím, že se ve firmě angažovala už předtím,“ uvádí příklady Trunečka.

Šperkařskou firmu Ralton zase převzal syn po náhlém úmrtí otce. Aby se firmám dařilo i po generační obměně, může být klíčové i pro zaměstnanost v regionech, kde hrají rodinné firmy významnou roli.

Proces předání, ať už někomu v rodině nebo formou prodeje novému vlastníkovi, neznamená automaticky úspěch. Původní majitelé, kteří firmy vybudovali, mají často osobní obchodní vztahy. A ty se nemusí podařit předat novému vlastníkovi. Na některých těchto vztazích ale může celé podnikání stát, hlavně u menších firem.

„Opravdu malé firmy mohou stát výhradně na svém majiteli a tyto firmy se nemusí podařit prodat. A velmi malých firem z pohledu tržeb je v tuzemské ekonomice nejvíc,“ dodává Kateřina Klosová.

Odchod generace Husákových dětí z byznysu proto představuje na jedné straně riziko zániku řady firem s negativním sociálním a fiskálním dopadem, a na straně druhé straně otevírá prostor i pro technologický skok a posílení domácího kapitálu.

„Výsledek bude záviset na synergii mezi proaktivním přístupem zakladatelů, připraveností nástupců a kvalitou institucionální podpory ze strany státu. Bez koordinované strategie hrozí, že česká ekonomika ztratí část své dynamiky právě v momentě, kdy ji bude nejvíce potřebovat k financování nároků stárnoucí společnosti,“ uzavírá Martin Kupka.

Rozložení podnikatelské základny podle roku narození vlastníka
Rok narození vlastníkaPočet firemPočet narozených dětí
19658 011147 438
19668 030141 162
19678 192138 448
19688 452137 437
19699 468143 165
197010 004147 865
197110 395154 180
197211 322163 661
197312 632181 750
197413 233194 215
197512 879191 776
197612 333187 378
197712 045181 763
197811 933178 901
197911 534172 112
198010 447153 801
Zdroj: Dun & Bradstreet, ČSÚ

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Nike strádá. Nedaří se hlavně v Číně, akcie se propadly na úroveň roku 2015

Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.

Akcie sportovního giganta Nike se propadly na nejnižší úroveň od roku 2015. Investory zklamaly výsledky hospodaření i vyhlídky do dalších měsíců, které jsou horší, než většina analytiků původně...

5. dubna 2026

Sephora a Benefit čelí v Itálii vyšetřování. Jejich kampaň pro děti je nevhodná

Obchodní řetězec Sephora. (3. března 2020)

Hojně rozšířené mezinárodní kosmetické společnosti Sephora a Benefit se dostaly do problémů kvůli údajně nevhodné marketingové kampani zaměřené na děti. Podle italského antimonopolního úřadu AGCM,...

5. dubna 2026

Irská hliníkárna zásobuje ruské zbrojovky. Kanály jsou neprůhledné, říká odborník

Továrna Aughinish Alumina se nachází v ústí řeky Shannon na západě Irska, od...

Podle uniklých záznamů a veřejně dostupných údajů je přední irský výrobce kovů součástí mezinárodního dodavatelského řetězce hliníku a jeho produkty zřejmě končí u výrobců ruských zbraní. Dodávky z...

5. dubna 2026

Cla zdražila americkým podnikům vína z Evropy, nahrazují je domácí produkcí

Americké podniky mění vinné lístky, cla tlačí ceny evropských vín vzhůru. (26....

Americké restaurace, bary i prodejci alkoholu začínají přepisovat nabídku. Dovozní cla totiž zdražují nejen evropská vína, ale také ostatní potravinářské produkty. Podniky proto hledají levnější...

5. dubna 2026

V ohrožení i bezpečný sex. Co z obyčejných věcí začíná kvůli íránské válce chybět

Premium
Lidé v Tennessee nakupují potraviny do zásoby. O víkendu se přes USA přežene...

Konflikt na Blízkém východě omezil přesun ropy a zemního plynu Hormuzským průlivem a snížil celosvětové zásobování přibližně o pětinu. Narušení obchodu nejen že způsobilo prudký nárůst cen pohonných...

5. dubna 2026  10:10

Výkyvy trhu až tak nepociťujeme, říká dodavatel zelené energie

Lubomír Káňa, CEO společnosti Electree.

Společnost Electree sídlící v Brně obchoduje především se zelenou energií. Krizi na Blízkém východě a zvyšování cen fosilních paliv vnímá spíše jako impuls ke změně. „Pouhé zvýšení počtu...

5. dubna 2026

Zdražení paliv ovlivní cenu zboží z Asie, promítá se hlavně u dopravy, říkají prodejci

ilustrační snímek

Vyšší ceny za pohonné hmoty se na fungování e-shopů promítají zatím především na dražší dopravě. E-shopy se tak nyní podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky zdražovat...

5. dubna 2026  7:27

Tisíce českých firem řeší následnictví. Ve hře jsou důsledky pro celou ekonomiku

ilustrační snímek

V České republice je podle statistik společnosti Dun & Bradstreet necelých 600 tisíc obchodních společností. Přes 170 tisíc z nich vlastní majitelé z řad generace Husákových dětí narozených mezi lety...

5. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo vlastní zlato, výrazně bohatne. Cena odráží chaos v geopolitice, říká ekonom

Premium
„Samotná těžba je velmi stabilní a nezpůsobuje výkyvy v ceně zlata. To by sem...

Zlato v současné době výrazně stoupá na ceně. Podle ekonoma Romana Pilíška za to nemůžou spekulanti, ale samotná společnost, jejímž odrazem tahle komodita je. „Zlato se vrací v okamžiku, kdy je...

5. dubna 2026

Z chudého regionu agrární velmoc. Španělské „moře plastu“ krmí půl miliardy lidí

Skleníky pro pěstování ovoce a zeleniny ve španělské provincii Almería (13....

Oblast Campo de Dalías ve španělské provincii Almería se během několika desetiletí proměnila z chudého regionu na místo zásobující zeleninou půl miliardy lidí a patří k nejintenzivnějším zemědělským...

4. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.