„Tyto podniky nyní čeká zásadní rozhodování o další budoucnosti – generační výměna, prodej, nebo ukončení činnosti,“ říká Kateřina Klosová, předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet.
Nejpalčivější je tato situace pro zhruba čtrnáct procent firem s vlastníky narozenými v letech 1965 až 1968. Ti budou totiž odchod do důchodu řešit v následujících dvou až sedmi letech. Největší podíl společností patří mladším podnikatelům, narozeným v letech 1975 až 1980. Ti ovládají přibližně 42 procent všech obchodních společností a u nich začne být důchodový věk aktuální někdy za patnáct, dvacet let.
Proto by se mohlo zdát, že řešit případné nástupnictví je poměrně brzy. „Přesto se domnívám, že i patnáct let před důchodem je vhodné přemýšlet o podnikatelském exitu a tomu přizpůsobovat i strategii firmy,“ míní Klosová. Úspěšné vyřešení nástupnictví podle ní totiž vyžaduje dlouhé přípravy.
Nejvyšší čas
A s tím souhlasí i další odborníci. „Úspěšné nástupnictví vyžaduje přípravu v horizontu deseti let, zahrnující vzdělávání nástupců, formalizaci pravidel rodinného podnikání, případně využití kvalitního externího poradenství,“ říká hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka. Někteří podnikatelé navíc mohou uvažovat o dřívějším odchodu do důchodu bez ohledu na to, jestli na něj mají podle zákona už nárok nebo ne. V takovém případě musí řešit nástupnictví o to dříve, klidně i okolo 45. roku věku.
V některých případech může být předání o to náročnější, že řada obchodních společností během své existence ještě ani jednou neměnila vlastníka. „Tyto firmy jsou silně závislé na svých zakladatelích jak z hlediska řízení, vazeb na obchodní partnery, tak i vlastnictví. Proto generační obměna s sebou přinese rizika i příležitosti,“ varuje Klosová.
V Česku navíc vzhledem k historii ani není generační předávání zakořeněné. „Vzhledem k čtyřicetiletému období komunismu se generační předávání firem učíme v podstatě nanovo. To pro české rodinné firmy představuje jasnou komplikaci,“ říká Adam Trunečka, datový analytik Evropy v datech. Naproti tomu například v Rakousku či Německu tradice rodinných firem přetrhána nebyla.
Situace se ale částečně mění a některé průzkumy ukazují, že se tradice postupně obnovuje. „Mnoho českých rodinných firem si tím už prošlo. Podle studie Centra pro rodinné firmy při VŠE bylo před třemi lety 60 procent rodinných firem při první generaci a 35 procent při druhé,“ dodává Adam Trunečka. Většina majitelů ale zatím svého nástupce aktivně neřeší.
„Dobrou zprávou je, že podle dat EY 76 procent českých rodinných firem nástupnictví diskutuje. Tou špatnou, že mírně převažují neformální nástupnické diskuze nad formalizovanými plány,“ poukazuje Trunečka.
Významný ekonomický důsledek
Přitom způsob, jakým současní vlastníci se svým podnikáním naloží, je pro českou ekonomiku poměrně významný. Generační obměna vlastnictví totiž není jen technickým problémem práva a účetnictví, ale i komplexní společensko-ekonomickou výzvou. „Pokud se nám tento proces nepodaří úspěšně zvládnout, Česká republika by mohla zažít tzv. deindustrializaci skrze demografii, kdy by nezanedbatelná část dnes funkčních podnikatelských subjektů byla ochromena nebo zanikla nikoliv pro nedostatek zakázek, ale pro nedostatek lídrů,“ popisuje Martin Kupka.
Že v Česku tato generační výměna může úspěšně fungovat ukazuje několik příkladů z praxe. „Například vedení stavebnické firmy Liko-S předal otec synovi, inženýrsko-metalurgickou firmu na Ostravsku Promet Group pak převzala dcera po úmrtí otce, ale s tím, že se ve firmě angažovala už předtím,“ uvádí příklady Trunečka.
Šperkařskou firmu Ralton zase převzal syn po náhlém úmrtí otce. Aby se firmám dařilo i po generační obměně, může být klíčové i pro zaměstnanost v regionech, kde hrají rodinné firmy významnou roli.
Proces předání, ať už někomu v rodině nebo formou prodeje novému vlastníkovi, neznamená automaticky úspěch. Původní majitelé, kteří firmy vybudovali, mají často osobní obchodní vztahy. A ty se nemusí podařit předat novému vlastníkovi. Na některých těchto vztazích ale může celé podnikání stát, hlavně u menších firem.
„Opravdu malé firmy mohou stát výhradně na svém majiteli a tyto firmy se nemusí podařit prodat. A velmi malých firem z pohledu tržeb je v tuzemské ekonomice nejvíc,“ dodává Kateřina Klosová.
Odchod generace Husákových dětí z byznysu proto představuje na jedné straně riziko zániku řady firem s negativním sociálním a fiskálním dopadem, a na straně druhé straně otevírá prostor i pro technologický skok a posílení domácího kapitálu.
„Výsledek bude záviset na synergii mezi proaktivním přístupem zakladatelů, připraveností nástupců a kvalitou institucionální podpory ze strany státu. Bez koordinované strategie hrozí, že česká ekonomika ztratí část své dynamiky právě v momentě, kdy ji bude nejvíce potřebovat k financování nároků stárnoucí společnosti,“ uzavírá Martin Kupka.
|Rok narození vlastníka
|Počet firem
|Počet narozených dětí
|1965
|8 011
|147 438
|1966
|8 030
|141 162
|1967
|8 192
|138 448
|1968
|8 452
|137 437
|1969
|9 468
|143 165
|1970
|10 004
|147 865
|1971
|10 395
|154 180
|1972
|11 322
|163 661
|1973
|12 632
|181 750
|1974
|13 233
|194 215
|1975
|12 879
|191 776
|1976
|12 333
|187 378
|1977
|12 045
|181 763
|1978
|11 933
|178 901
|1979
|11 534
|172 112
|1980
|10 447
|153 801
|Zdroj: Dun & Bradstreet, ČSÚ