V Česku zbankrotovalo nejvíce firem od roku 2022. Nejčastěji v Praze, říká analýza

„Počet bankrotů společností byl v květnu o 30 procent vyšší, než byl průměr za jeden měsíc v loňském roce. Za prvních pět měsíců letošního roku vyhlásily soudy bankrot 315 firem. Proti stejnému období loňského roku bylo firemních bankrotů o 12 procent více,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Podobně se podle ní meziročně zvýšil i počet insolvenčních návrhů, a to o 11 procent. Slabý ekonomický růst, nižší poptávka ze strany domácností i firem a růst mezd se podepisují na rostoucím počtu bankrotů společností, přestože se inflace a nezaměstnanost udržují na stabilní úrovni, dodala.

Více než čtvrtina firemních bankrotů byla v období leden až květen vyhlášena v Praze, 138. Druhý největší počet byl v Jihomoravském kraji s 51 bankroty. Ve Středočeském kraji to bylo 22 firemních bankrotů. Pouze dvě firmy zbankrotovaly v Pardubickém a čtyři ve Zlínském kraji.

Za posledních 12 měsíců, tedy za období od loňského dubna do konce května, bylo vyhlášeno 721 firemních bankrotů. Proti předchozímu období to bylo o 13 procent více. Nejrychleji se počet firemních bankrotů oproti předchozímu období zvýšil v Ústeckém a v Libereckém kraji. Naopak nejvíce se snížil v Karlovarském kraji a Pardubickém kraji.

Z pohledu jednotlivých odvětví za posledních 12 měsíců zbankrotovalo zdaleka nejvíce firem, které se věnovaly obchodu, a to 166. Druhý nejvyšší počet firemních bankrotů vykázal zpracovatelský průmysl. Meziročně se v období od dubna 2024 do konce letošního května nejvíce zvýšil počet firemních bankrotů v zemědělství a lesnictví, kde proti předchozímu období zbankrotovalo o 72 procent více firem.

Nejvyšší míra bankrotů za posledních 12 měsíců byla v oboru doprava a skladování, kde na 10.000 registrovaných společností připadlo 23 bankrotů. V oboru nakládání s vodou to bylo 20 bankrotů a ve zpracovatelském průmyslu 17 bankrotů na 10.000 registrovaných subjektů.

Za prvních pět měsíců letošního roku zbankrotovalo 80 firem, které na trhu působily do pěti let. Tyto společnosti tvořily čtvrtinu z celkového počtu firemních bankrotů v tomto období. Loni do této kategorie spadala pouze pětina firem.

Letos se zvýšil podíl společností s ročním obratem 100 milionů korun a více. Z celkového počtu bankrotů tvořily devět procent. V loňském roce to bylo pět procent a v roce 2023 tři procenta. Rapidně se naopak snížil podíl společností, které nevykazují žádný obrat. Větší společnosti tak byly bankrotem ohroženy více než ty menší, uvedla studie.