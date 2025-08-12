Masáže přímo v kanceláři? Chytré firmy vědí, že to dává smysl

Ve firemním světě se potichu, ale jistě šíří nový trend: místo dalšího teambuildingu nebo permanentek do fitka přichází masér. Přímo do kanceláře. Žádné vonné svíčky a zenová hudba – jen pár minut soustředěné péče o krční páteř, bedra a přetížené ruce, které odnášejí každodenní nálož z klávesnice.
Masáže na pracovišti v Česku nabízí například společnost FIRMAS, která zajišťuje mobilní maséry firmám po celé republice. A zájem roste.
Proč to firmy dělají? Protože to funguje
Zaměstnanec, kterého pravidelně bolí záda nebo ho trápí karpální tunel, je v práci sice fyzicky, ale mentálně spíš mimo. A právě proto firmy, které svým lidem nabídly wellness služby jako masáže, často hlásí až o 30 procent nižší míru absence než ty, které na zdraví týmu zapomínají.
Krátká masáž jednou týdně často pomůže víc než měsíční předsevzetí do posilovny. „Masáže od společnosti Firmas jsou u nás v Pricefx stálicí už od dob před covidem a patří mezi benefity, které si kolegové skutečně oblíbili. Masáže pomáhají zaměstnancům ulevit od napětí, na chvíli zpomalit a načerpat novou energii – i proto jsme je nedávno s radostí rozšířili,“ říká Tereza Jarošová z firmy Pricefx.
Produktivita na druhý dotek
Nejde ale jen o tělo. Masáže pomáhají redukovat hladinu stresového hormonu kortizolu a zvyšují produkci endorfinů – hormonů dobré nálady. Výsledek? Tým řeší úkoly rychleji, s menším stresem a méně konfliktů.
Jak už zaznělo, firmy, které wellness benefity zavedly, často hlásí až o třetinu nižší nemocnost. A v případě masáží nejde o žádný drahý luxus. Náklady na mobilního maséra jsou ve srovnání s fluktuací nebo opakovanou nemocenskou malé.
„Pro firmy je navíc zavádění tohoto benefitu velice jednoduché, od firmy potřebujeme vyčlenit pouze malý prostor a o zbytek se postaráme my. Nastavíme rezervační systém, zařídíme veškeré potřebné vybavení a pomůžeme i s návrhem množství masáží na základě počtu zaměstnanců, aby to bylo pro danou firmou co nejefektivnější. Pokud chce firma navíc uplatnit náhradní plnění, postaráme se i o to,“ uvádí Marek Moflár z FIRMAS.
Investice, která se vrací
V době, kdy každá firma soutěží o talent a loajalitu, mohou být právě takové benefity rozdílovým faktorem. Káva zdarma už prostě nestačí. „Díky masážím se nám podařilo nejen efektivně zvládnout různé výzvy, ale také lépe pečovat o celkovou pohodu týmu. Služby, které Firmas poskytuje, jsou pro nás neocenitelným přínosem,“ říká Jakub Pour, ředitel základní školy a gymnázia EDUCAnet.
Uvedení do praxe je přitom snadné: masér dorazí na šest až osm hodin, podle potřeby a velikosti týmu. Nepotřebuje ordinaci, často stačí volná zasedačka.
Masér je nový benefitový unicorn
Podle průzkumů by si až 85 procent zaměstnanců přálo mít masáže přímo v práci. A i když se někomu může zdát neobvyklé, že si kolega od stolu vedle dopřává šíjovou terapii během pracovní doby, v praxi to funguje překvapivě hladce. „Stačí pár dní a masáže se stanou přirozenou součástí pracovního dne. Bez narušení chodu firmy, zato s viditelným efektem – lidé jsou uvolněnější, soustředěnější a práce jde lépe od ruky. Přesně o to nám jde,“ říká Marek Moflár z FIRMAS.
Zdraví zaměstnanců totiž přestalo být „osobní věcí“. Stává se strategickým rozhodnutím společnosti a chytré firmy už ví, že zdravý člověk = zdravý byznys. Masáže nejsou výdajem. Jsou investicí. A právě to odlišuje firmy, které jen přežívají, od těch, které rostou.