Prodej nově vytvořené části ČEZ může vynést 200 miliard, odhadují analytici

Autor: ,
  22:31
Prodej menšinového podílu v nově vzniklé dceřiné firmě skupiny ČEZ by se mohl pohybovat okolo 200 miliard korun. Peníze by bylo možné využít i na vyplacení minoritních akcionářů mateřské společnosti. Z pohledu české energetiky se jedná o největší změnu za řadu let, na běžného spotřebitele ale změna struktury energetické skupiny nemá žádný přímý dopad, sdělili analytici.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Vytvoření dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod je podle analytika investiční platformy XTB Jiřího Tylečka i analytika společnosti Greenbuddies Tomáše Krejčího předstupněm pro vládou plánované zestatnění ČEZ.

Podle Tylečka by získané peníze měly na možný výkup minoritních akcionářů stačit. Zestátnění by pak mohla zastavit pouze výrazná změna situace na trhu.

„Získané prostředky z prodeje menšinového podílu v nově vzniklé dceřiné společnosti by přinesly masivní likviditu, která by se mohla pohybovat až okolo 200 miliard korun. Tyto peníze lze teoreticky využít na financování kapitálových výdajů spojených s transformací české energetiky, a to včetně výkupu minoritních akcionářů,“ dodal Tyleček.

Zestátnění ČEZ by podle Krejčího uvolnilo státu možnosti a zdroje především na dostavbu jaderných bloků a malých modulárních reaktorů. Takové investice by totiž byly složité pro firmu, která se musí ohlížet na výnosy pro akcionáře.

Krejčí také upozornil, že rozhodující slovo o podobě prodeje menšinového podílu v dceřiné firmě bude mít představenstvo ČEZ, nikoliv stát. „ČEZ si tím uvolňuje ruce a přestává se ohlížet na minoritní akcionáře, jejichž postavení je v této veřejně obchodované firmě dlouhodobě nevalné,“ dodal analytik.

To, že ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti schválili na valné hromadě akcionáři. Nová firma by měla vzniknout v řádu týdnů od schválení a následně v prvním čtvrtletí roku 2027 by do ní měly být začleněny vybrané podniky. Energetická skupina si v nové dceřiné firmě ponechá 51procentní podíl, zbylou část výhledově skupina nabídne investorům.

