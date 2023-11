Firemní stravování je na vzestupu. Klub zaměstnavatelů ocenil snahu kantýn

Podle průzkumu společnosti AG FOODS preferuje 90 procent zaměstnanců teplý oběd. „Dva zaměstnanci ze tří si mohou dopřávat obědy přímo ve firmě, jen necelá čtvrtina chodí do okolních restaurací. Ideální oběd by se podle poloviny personalistů měl pohybovat v cenové relaci do 50 korun za porci, další pětina by dala do 90 korun,“ popisuje čísla z průzkumu Jiří Jízdný, marketingový ředitel společnosti AG FOODS, která je taktéž generálním partnerem soutěže Kantýna roku 2023.

Soutěž pod názvem Kantýna roku vyhlašuje Klub zaměstnavatelů, který zastřešuje největší skupinu HR ocenění v Česku včetně prestižního hodnocení Sodexo Zaměstnavatel roku, již podruhé.

„Nejlépe hodnocené kantýny se vyznačují hezkým prostředím, často s řadou nevšedních interiérových prvků a s členěním podporujícím klidnou chvilku pro zaměstnance u oběda či snídaně. Ale samozřejmě musí nabízet hlavně pestrý výběr kvalitního jídla, které uspokojí dělníka ve výrobě požadujícího pořádnou porci tradičního pokrmu, i kancelářskou dámu z open space s veganskou či bezlepkovou dietou. K tomu třeba bohatou nabídku ovoce, nápojů a v neposlední řadě také dobrou kávu,“ uvádí ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák.

Cílem je upozornit na potřebu kvalitního a zdravého stravování zaměstnanců v hezkém prostředí, které prokazatelně přispívá k jejich vyšší motivaci i pracovní produktivitě.

Bodoval kuchař Sajler

Ve druhém ročníku celostátní soutěže Kantýna roku 2023 si nejvíce cen odnesla společnost Perfect Canteen Filipa Sajlera. Bodovala hned ve dvou kategoriích. Cenu za inovativní a udržitelný přístup získala Komerční banka s Perfect Canteen za Veget Cowork a v kategorii do 200 porcí v J&T bance v Rustonka Café.

Restaurace Runway na Letišti Praha Václava Havla zazářila v kategorii Inhouse-all inclusive. „Máme tým 130 zaměstnanců a víme, že pro stravování patří k nejlepšímu benefitu, je to silná motivační složka,“ řekli zástupci letištního provozu.

Kategorii do 1 000 porcí vyhrála brněnská IKEA a kategorii nad 1 000 porcí pak pardubický Foxconn Česká Republika s kantýnou Aramark. „V naší pobočce máme nejen tisíc zaměstnanců, ale také dvacet národností, což je je vždycky výzva,“ uvedli k ocenění zástupci společnosti.

Efektivní vaření

Většina provozovatelů firemního stravování během pandemie řešila nejen absenci strávníků, ale také zaměstnanců. Nyní se učí pracovat s moderními technologiemi, které mění postupy i vaření.

„Během pandemie jsme se naučili servírovat a dodávat jídlo do krabičky. Přes inteligentní lednici Eat Smart a snadné ovládání přes aplikaci v mobilním telefonu poskytujeme firmám čerstvé jídlo každý den. Momentálně denně nabízíme jedenáct jídel, polévky a svačiny,“ uvedl Filip Sajler z Perfect Canteen.

Palčivý problém je podle Davida Lukáše z La Fresca také nadvýroba. „Celosvětově se vyhodí až jedna třetina vyprodukovaných potravin, což je asi 1,3 miliardy tun. My se nyní snažíme inovovat naše provozy a předejít plýtvání, k tomu nám pomáhají moderní technologie a aplikace,“ popsal David Lukáš.

Podle Sajlera ovšem gastroprovozy vyhodí pouhé jednotky procent vyprodukovaných pokrmů. „Ze sto kilogramů potravin vyhodíme kilo a půl,“ osvětlil na vyhlašování nejlepších kantýn Filip Sajler z Perfect Canteen.

V poslední době za firemním stravováním mnohdy stojí zkušení kuchaři, kteří často prošli různými restauracemi v Česku i zahraničí. Pokrmy v jídelnách se postupem času mění a nejen strávníci, ale i provozovatelé se vzdělávají o zdravém životním stylu a snaží se to přenést na talíř.

„Energetická hodnota jídel je nižší než v minulosti. Provozovatelé firemního stravování začali pracovat také s různými surovinami, které dříve nebyly běžné. Jsou to červená čočka či rýže,“ popsala Daria Choděrová, generální ředitelka GTH multicatering při vyhlašování vítězů.