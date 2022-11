Fio banka hlásí výpadek. Nefunguje bankovnictví ani platby kartou

Ze služeb Fio banky zatím funguje pouze aplikace Smartbanking. U plateb kartou banka svým klientům doporučuje zkoušet platbu opakovat. S kartami Fio banky není aktuálně možné ani vybrat hotovost.

Fio banka @Fio_banka Aktuálně se v důsledku výpadku serverů není možné přihlásit do Internetbankingu. Pokud máte aplikaci Smartbanking, využijte, prosím, tu.

Krátkodobé výpadky také zaznamenáváme u placení kartami.

Na obnovení kolegové intenzivně pracují. Omlouváme se za případné komplikace. oblíbit odpovědět

„Na nápravě intenzivně pracujeme,“ ubezpečil mluvčí Fio Banky Jakub Heřmánek. „Klienti nám problémy hlásí. U plateb kartou doporučujeme zkoušet platbu opakovaně,“ doplnil Heřmánek s tím, že registrují i problémy s výběrem z bankomatů.

„Stává se to častěji a je to opravdu nepříjemné, když nemůžete zaplatit,“ řekl redakci iDNES.cz čtenář Václav, který na výpadek upozornil. „Vypadá to, že jsem podvodník, který nemá na kartě peníze,“ dodal s tím, že je právě na čerpací stanici, kde se mu nedaří uhradit natankovaná plná nádrž. Výzva banky k opakovanému pokusu o uhrazení podle něj ale nikam nevede. „Zkoušeli jsme to čtyřikrát a nic.“

Jeden z klientů píše na facebookové stránce banky, že se mu kartou u obchodníka nepodařilo zaplatit ani na druhý pokus a nepochodil ani při výběru z bankomatu. Další klientka v diskuzi píše, že se ji nepodařilo zaplatit kartou, kterou má nahranou v aplikaci Smartbanking.