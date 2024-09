Internetové bankovnictví i aplikace Fio banky má výpadek. Banka situaci řeší

„Již po několikáté mi nefunguje mobilní aplikace Fio banky. V pondělí okolo desáté hodiny opět bankovnictví úplně mrtvé,“ postěžoval si čtenář Martin z Prahy.

Podobné potíže hlásí také čtenářka Kateřina z Hradce Králové. „Fio banka má asi nějaký výpadek, nejde se mi dostat mimo jiné na transparentní účty,“ napsala redakci iDNES.cz

„Řešíme to, aktuálně nemám konkrétní informace o tom, co přesně je příčinou obtíží. Víme o tom, že problém s připojením je u webu i aplikace. Když už se tam člověk dostane, tak to má prodlevy. Kolegové to řeší a věříme, že vše uvedeme brzy do pořádku,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz tiskový mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

Tomas Valek @Tommy_Valek Nema dnes @Fio_banka nějaké výpadky? Jsou tam brutální prodlevy v načítání stránek, appka je na tom líp, ale jen trochu. oblíbit odpovědět

Není to poprvé, co Fio banka čelí technickým potížím. V dubnu například řešila problém s tím, že některé transakce, které její klienti provedli kartami od společnosti Visa, zaúčtovala dvakrát. Situace se dotkla nižších desítek tisíc klientů. Podle banky byla viníkem technická chyba, duplicitní platby stornovala.

Potíže se ale nevyhýbají ani dalším bankovním domům. Před rokem čelily české banky hackerskému útoku, v jehož důsledku došlo k výpadkům internetového bankovnictví či webů. Problémy tehdy hlásila Komerční banka, ČSOB, Fio banka, Air Bank, Česká spořitelna, ale i Burza cenných papírů Praha.