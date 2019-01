Špion ve službách berňáku. Využil informací a vydíral podnikatele

Koncem loňského října se v médiích objevila prosba národní protimafiánské centrály. Detektivové sháněli podnikatele, kteří přišli do styku s jistým Pavlem Wünschem.

Obviněný Pavel Wünsch.

„Vybrané podnikatele měl kontaktovat s tím, že ví o údajném krácení daní, se kterým dokáže pomoci. Národní centrála proti organizovanému zločinu hledá další oběti tohoto dnes již obviněného muže,“ zaznělo tehdy v pořadu České televize Na stopě.



Policisté v té době věděli o čtveřici podnikatelů, které Wünsch údajně vydíral. Škoda se podle nich pohybuje v milionech. Wünsch je ve vazbě.

Možná ještě větší zděšení než u podnikatelů, kteří se s Wünschem setkali, však policejní výzva způsobila v sídle Generálního finančního ředitelství. Wünsch byl totiž zaměstnancem Finanční správy. Ta mu platila mimo jiné za informace, které získával z podnikatelského polosvěta.

Jak MF DNES uvedla minulý týden, policie tak nyní šetří nejen případy, ve kterých Wünsch údajně vydíral podnikatele, ale rovněž i to, zda skutečně pracoval pro Finanční správu, nebo zda jeho smlouva byla jen krycím manévrem a způsobem, jak zamaskovat, že mu daňaři ve skutečnosti platí za informace. A také, zda byl Wünsch ojedinělý případ, nebo zda takových lidí pracovalo na Finanční správě více.

Vyšetřování již potvrdili samotní daňaři. „Finanční správa potvrzuje, že uvedená kauza je předmětem šetření policie. Finanční správa na prověření této záležitosti samozřejmě plně spolupracuje,“ napsal MF DNES její mluvčí Lukáš Heřtus. Mezitím na svůj post rezignoval expert na daňové podvody a jeden ze členů užšího vedení týmu daňové Kobry, který spojuje celníky, daňaře a policisty, Zbyšek Malý.

Uvnitř Finanční správy se spekuluje, že jeho odchod souvisí právě s podezřením na zaměstnávání „černých duší“. Ministryně financí Alena Schillerová, pod kterou Finanční správa spadá, prý bude čekat, jak vyšetřování dopadne. „Vyčkám závěrů šetření policie,“ uvedla.

„Dostal notebook a telefon“

MF DNES hovořila v uplynulých dnech s několika vysoce postavenými úředníky, kteří o Wünschově angažmá měli informace. Wünsch se „do služeb“ daňařů dostal oklikou přes policii. Poté si jej vyhlédla Finanční správa, s níž podle tehdejších zaměstnanců začal spolupracovat přibližně před pěti lety. Jeho informace prý byly dobré a posloužily v několika případech.

„Měl opravdu dobré analytické schopnosti. Stačilo mu pár schůzek a dokázal si z několika zmínek sestavit celý řetězec firem a způsob, jakým krátí DPH,“ uvedl zdroj redakce blízký Finanční správě.

Zaměstnanecký poměr získal zřejmě poté, co se dostal do finančních potíží. Podle všeho nejen on, ale navíc i jeho švagr. „Měl notebook a telefon, ale nikdy neměl přístup do interních systémů správy,“ uvedl bývalý vysoce postavený úředník Finanční správy pod podmínkou anonymity. Kolik peněz daňaři Wünschovi nebo jeho příbuzným vyplatili, zatím není zřejmé.

Pozoruhodný je však způsob, jakým Wünsch informace, které získal v prostředí daňových podvodů, oficializoval. Jak bylo řečeno, daňaři nemohou informátory platit, a tudíž ani zpracovávat jejich výstupy. A tak Wünsch ty své přidával k veřejně dostupným zdrojům, jejichž analýzu měl zapsanou v pracovní smlouvě. A na základě této analýzy pak správa vyšetřovala.

Příliš mnoho šrámů

Pro Finanční správu je policejní vyšetřování kolem Wünsche dalším vážným reputačním problémem. Už delší dobu totiž čelí kritice kvůli způsobu, jakým vede boj proti daňovým podvodům.

Podle několika soudních verdiktů se totiž daňaři ocitli za hranou zákona při používání takzvaných zajišťovacích příkazů.

Naposledy podle Nejvyššího správního soudu před třemi lety nelegálně zajistili 37 milionů korun mikulovské firmě Frigoprima. Ta zůstala po zásahu úředníků v insolvenci. Nezákonné byly podle soudu i zajišťovací příkazy na přerovskou firmu FAU, která poté zkrachovala.

Finanční správa tak bude způsob, jakým zajišťovací příkazy používala, měnit. Jako první na to upozornil web iRozhlas.