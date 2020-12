Malé firmy mohou žádat o příspěvek i za leden, správa prodloužila termín

Podle posledních dostupných údajů k 21. prosinci správa evidovala 266 527 žádostí o příspěvek a vyplatila 2,1 miliardy korun. Žádosti začala zpracovávat a vyplácet v pondělí 16. listopadu.

První období pro vyplácení tzv. kompenzačního bonusu je od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince a čtvrté od 14. do 24. prosince. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti



Formulář žádosti je možné vyplnit on-line na internetových stránkách Finanční správy a následně jej podat na příslušný finanční úřad. To je možné e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

Finanční správa ČR @financnisprava Na našem webu je k dispozici aktualizovaná verze webové aplikace a tiskopis žádosti pro 5. bonus. období. 5. bonusové období • 25. 12. 2020 - 23. 1. 2021 (max. 30 dní) 500 Kč / kalen. den = max. 15 000 Kč žádost za toto období lze podat do 24. 3. 2021 https://t.co/CYewz3Cj38 https://t.co/5424eLEUP6

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období od června do září pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buď dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.