Finanční správa chystá stěhování do Harfa Business Center. Zlepší služby a ušetří

Autor:
  13:57
Finanční správa plánuje sloučení svých pracovišť v Praze. Generální finanční ředitelství proto hledalo administrativní budovu, do níž by mohlo umístit pražská pracoviště finančních úřadů i samotného ředitelství. Výsledkem veřejného průzkumu trhu byla nabídka prodeje administrativního komplexu Harfa Business Center - B na Praze 9. Sloučení pracovišť přinese vyšší uživatelský komfort a zázemí pro zaměstnance a veřejnost i výrazné úspory státnímu rozpočtu.

Administrativní budova Harfa Business Center - B | foto: Harfa Business Center

V současnosti totiž využívá finanční správa v Praze řadu objektů, ve kterých sídlí územní pracoviště finančních úřadů a jednotlivé útvary GFŘ. Většina z těchto budov je zastaralá, vyžadující nákladnou údržbu, energeticky neúsporná a jejich provoz je dlouhodobě finančně neefektivní. Některá pracoviště jsou umístěna v najatých prostorách. Navíc jsou rozmístěna na různých adresách, což ztěžuje organizaci práce a snižuje komfort služeb pro veřejnost.

„Naší vizí je budovat moderní, efektivní a vstřícnou instituci. Nová budova Harfa není jen změnou adresy, ale odpovědným investičním rozhodnutím státu, které přináší výrazné provozní úspory a důstojné zázemí pro veřejnost i zaměstnance. V důsledku historické zátěže způsobené nedostatkem prostředků na údržbu a opravy budov a podmínkami v minulosti sjednaných nájemních vztahů může být finanční návratnost plánované investice velmi rychlá,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Administrativní budova Harfa Business Center - B

Nová budova Harfa Business Center – B se nachází v optimální lokalitě s výbornou dopravní dostupností jak městskou hromadnou dopravou, tak příměstskou dopravou a osobními vozidly, což významně usnadní přístup zaměstnancům i klientům finanční správy. Podle znaleckého posudku byla cena Harfa Business Center – B stanovena na 2,5 miliardy Kč bez DPH. Návratnost investice v úrovni bez DPH je jedenáct let.

„Jsme velmi rádi, že si Generální finanční ředitelství jako své budoucí sídlo vybralo právě náš projekt. Jsme přesvědčení, že jeho zaměstnanci a klienti budou benefitovat nejen ze skvělé dopravní dostupnosti i služeb, které Harfa nabízí již dnes, ale i z dalšího rozvoje tohoto území, které plánujeme v příštích letech,“ uvedl mluvčí skupiny Kaprain Ondřej Pechar.

Nové prostory umožní finanční správě snížit náklady na provoz a údržbu stávajících pracovišť přibližně na polovinu, což představuje úsporu 33 milionů korun ročně. Další nemalou úsporu přinese i eliminace nákladů na komerční nájmy ve výši 61 milionů Kč za rok a nutných investic do oprav budov ve výši 526 milionů. Uvolněné budovy v majetku státu budou odevzdány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k případnému prodeji nebo využití jinými státními úřady.

Záměr nyní GFŘ předloží k projednání Vládní dislokační komisi. Pracoviště finančních úřadů a ředitelství by se po provedení nezbytných úprav jednotlivých pater nové budovy stěhovala postupně s ohledem na provozní možnosti a výpovědní dobu stávajících nájemních smluv.

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

