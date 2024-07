Většina Čechů si spoří. Pětina má našetřeno na víc než rok, říká průzkum

„Je vidět, že krize nás naučila, jak je důležité spořit. Stále si ale Češi nejsou jistí v investování. Jistých si je v této oblasti pouze patnáct procent. Je tam tedy nepoměr v tom, že lidé potřebují peníze někam vložit, ale moc si neví rady jak a kam,“ komentuje výsledky letošního průzkumu Michal Straka, analytik výzkumné agentury IPSOS, která průzkum pro ČBA provedla. Dodal, že většina Čechů hledá radu u finančních poradců – ale že je pro ně pak složité se v doporučení vyznat.

Na stáří si podle průzkumu spoří necelá polovina lidí. „Mezi lidmi, napříč generacemi, roste obava z důchodu. Zejména generace Z má veliké obavy z toho, že nebudou mít na vlastní bydlení a důchod. V průměru si však Češi začínají šetřit až v 45 letech,“ dodal Straka.

Nejčastěji si Češi odkládají částku do 2 500 korun. Tuto částku si pro případ nečekaných výdajů odkládá bezmála polovina lidí.

26 procent Čechů by vydrželo se svými úsporami tři měsíce. Pětina by vydržela víc než rok. V tomto případě jde ve srovnání s loňským rokem o nárůst o pět procentních bodů. Ubylo lidí, kterým by finanční rezerva vystačila maximálně na měsíc. Těch je aktuálně 14 procent, loni i předloni jich bylo osmnáct.

Nejnižší finanční gramotnost je u mladých

Index finanční gramotnosti, který ČBA sestavuje každým rokem, zůstává stabilní. Finanční gramotnost Čechů se tak už třetím rokem nemění a ustálila se na 56 bodech ze sta. „Pokud se něco nestane ze strany vzdělávání, tak se výsledek může zhoršovat, protože mladá generace je na tom hůř a hůř,“ vysvětlila dále Zdeňka Hildová ze vzdělávací sekce ČBA.

Právě mladá generace má podle průzkumu největší problémy s finanční gramotností. „Pozorujeme u nich rizikovější chování – jako například to, že si mladí lidé častěji vůbec nespoří na důchod a nemají žádné zajištění na stáří,“ dodal Straka.

Nejlepšího výsledku dosáhli lidé starší 50 let a s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Naopak zcela nejslabších výsledků dosáhli lidé od 18 do 34 let a lidé se základním vzděláním nebo výučním listem.

Navzdory výsledkům je 80 procent Čechů přesvědčených o svých znalostech při nakládání s penězi, 66 procent lidí se ale raději v některých případech poradí. Ve srovnání s loňskem ubylo lidí, kteří se v oblasti financí nevyznají vůbec, a to z pěti na tři procenta.

Nejvíce si Češi věří při hospodaření s rozpočtem domácnosti. Proti loňsku si také výrazně více věří ve spoření a tvorbě rezerv. Posílily také znalosti úvěrů a půjček. Naopak za problematické označuje třetina lidí vyznat se v doporučeních poradců a finančních odborníků. Potíže také mají s úkoly a údaji, které jsou uváděné v procentech či s vyhledáním objektivních, nekomerčních informací.

Index finanční gramotnosti zahrnuje sérii otázek, které se ptají například na to, co je to inflace nebo problematiku úvěrů. Probíhal ve druhé polovině června a zúčastnilo se ho 1010 respondentů ve věku 18 až 79 let. Průzkum realizovala agentura IPSOS pro ČBA.