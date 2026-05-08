Nižší sebedůvěra, předsudky a finanční omezení. To jsou překážky, se kterými se ženy při investování potýkají. Zvyšuje se v současnosti zájem Češek o zhodnocování peněz na burze?
Situace se určitě zlepšuje. Jedním z důvodů je lepší postavení žen ve společnosti a růst jejich disponibilních příjmů. Z výzkumu, který pro nás v minulém roce realizovala společnost STEM/MARK, vyplývá, že zájem o investování významně vzrostl hlavně mezi roky 2023 a 2024, a to i u žen. V současnosti jich investuje necelá čtvrtina, zatímco u mužů je to více než třetina. Je tedy vidět, že máme před sebou stále dlouhou cestu.
Řada žen si nadále méně věří a často nechává investování na mužích, což souvisí i s předsudky, že muži jsou v investování vždy úspěšnější. Výše příjmů a následně úspor je taky důležitý faktor. Ostatně skoro třicet procent dospělé populace nám v průzkumu potvrdilo, že jim po pokrytí všech výdajů nezbývá na konci měsíce nic, nebo jen částka do dvou tisíc.
