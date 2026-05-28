Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byznys plán se nemá vymýšlet podle dotačních titulů, říká Dvořák z Hospodářské komory

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací, který místo pomoci zdravé podnikatelské prostředí zabíjí. „České hospodářství je neodolné. Dlouhodobě jsme spoléhali na to, že se nic nestane, a teď platíme za chyby, které stát deset let přehlížel,“ říká v Rozstřelu.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

„O dotaci by si měl někdo říct až ve chvíli, kdy mu to finančně nevyjde a prokáže veřejný prospěch. Ne naopak,“ říká Dvořák, který podle vlastních slov celý život podniká bez dotací a veřejných zakázek.

Podle Dvořáka je symbolickým příkladem selháním českého státu dlouhodobé podfinancování armády. „Od roku 2015 jsme místo slíbených dvou procent HDP dávali na obranu jen něco málo přes jedno procento. Každý rok se tak podfinancovalo zhruba 50 miliard korun. Za deset let je to půl bilionu. To je naše všeobecná ostuda,“ říká.

Podle něj se ale nejde jen o čísla. „Když se k něčemu zavážeme – jako vstupem do NATO – nemůžeme spoléhat na to, jestli se situace zvrtne, nebo nezvrtne. A teď, když padla kosa na kámen, jsou všichni překvapení.“

Polsko je ukázkou, Evropa jede do zdi

Která země podle Dvořáka zareagovala správně? „Polsko. To je světelné roky před námi. V 90. letech jsem se jim smáli, dnes nás předčí v tempu růstu, v silniční síti i v přístupu k obraně. Oni správně zareagovali už v roce 2014 po anexi Krymu.“

Naopak na adresu Evropy je Dvořák kritičtější: „Celá Evropa jede do zdi. Válka na Ukrajině už trvá déle než druhá světová válka. To je neschopnost se postavit za někoho, koho verbálně podporujeme, ale reálně nepřinášíme výsledky.“

Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR. (21. května 2026)

Co by tedy měl český stát v podnikatelském prostředí tedy změnit? „Zásadně přehodnotit dotační politiku. A zavést antibyrokratický balíček. Podnikatelé spotřebují kilometry papíru a hodiny vyplňováním toho, co by je vůbec nemělo od podnikání zdržovat,“ říká Dvořák.

Jako příklad uvádí stavební zákon, který je nyní v parlamentu. „Podnikatel by si měl moci vybrat, jestli se řídit evropskou nebo českou legislativou – podle toho, co je pro něj příznivější. Neříkám, že máme vystoupit z unie, ale nemáme to doma přehánět.“

Pochvalu naopak získává ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Karel Havlíček vzbudil v podnikatelích pozitivní náladu. Pochopil, co potřebují. A náš antibyrokratický balíček ho velmi zaujal. Poprvé jsme našli rezonanční desku na druhé straně.“

Nedostatek lidí

Další velkou bariérou je podle Dvořáka nedostatek pracovních sil. „Pracovní sílu jen tak nezískáte. Je to o počtu i kvalifikaci. V tomto směru nám válka na Ukrajině pomohla, přinesla totiž spoustu pracovníků. Některé politické segmenty to sice odmítají, ale realita taková je.“

Host Rozstřelu ovšem zdůrazňuje i potřebný správný směr vzdělávání doma. „Nemůžou být všichni jen inženýři. Podporujme soutěže učňů, zvyšujeme prestiž řemesel. A k tomu dlouhodobě jednejme o navýšení kvót pro dovoz pracovníků z Filipín a dalších zemí.“

Filip Dvořák vstupuje do svého druhého volebního období s vlastním revolučním plánem. „Chci změnit rozpočtové určení daní. Dnes dostávají obce peníze podle výměry, počtu obyvatel a dětí. Ale nikdo neřeší, jak jsou lidé v tom území ekonomicky aktivní, jak dobří jsou podnikatelé.“

Podle něj už dnes stát díky datům z EET, kontrolního hlášení a umělé inteligenci ví, kde se co děje. „Část přerozdělování by měla být bonusem za výkonnost místní ekonomiky. Aby mohl podnikatel přijít na radnici a říct: ,Já jsem pro vás užitečný, pane starosto!“ Dnes to říct nemůže,“ uzavírá Dvořák.

Jak konkrétně chce Dvořák prosadit změnu rozpočtového určení daní? Proč si myslí, že by se Česko mělo zamyslet nad tím, zda přijímat dotace z Evropy? A jak do podnikatelského prostředí vstupuje fenomén AI? I na to odpovídal Filip Dvořák v Rozstřelu.

Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR. (21. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR. (21. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR. (21. května 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR. (21. května 2026)
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Byznys plán se nemá vymýšlet podle dotačních titulů, říká Dvořák z Hospodářské komory

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Filip Dvořák, viceprezident Hospodářské komory ČR....

Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací,...

28. května 2026

Pražské betonárny nabízejí řešení městské logistiky: Lodě místo kamionů

Advertorial
V Praze využívají nákladní lodní dopravu pravidelně jen dva provozy_betonárna...

Prahu čeká stavební dekáda, jakou nepamatuje. Metro D, pokračování tunelu Blanka, vnější okruh 511, rychlodráha na letiště, Vltavská filharmonie, rekonstrukce Libeňského a Hlávkova mostu, nové čtvrti...

28. května 2026

Od nových paruk pro nemocné po záchranu srnčat. Podpořte lidi, kterým záleží na okolí

Advertorial
Do finále letošní jarní vlny iniciativy ČSOB pomáhá regionům se probojovala...

Za dobrými projekty často nestojí velké organizace, ale lidé, kteří se rozhodli změnit něco kolem sebe. Pomáhají dětem, přírodě, nemocným i místům, na kterých jim záleží. Právě takové iniciativy jsou...

28. května 2026

EU tlačí na prokázání věku na internetu, může se to dotknout i e-shopů

ilustrační snímek

Ve snaze ochránit děti před škodlivým internetovým obsahem se Evropská unie snaží členské státy přesvědčit, aby zavedly přísnější ověřování věku. Nyní stačí při vstupu na řadu webů pouze odkliknout...

28. května 2026

Investoři se pokouší křísit trh kanceláří. Výstavbu však brzdí nízké nájmy

Premium
ilustrační snímek

Po letech stagnace se trh s kancelářskými budovami začíná opět rozjíždět. Podle společnosti Colliers se objem zahájené výstavby kancelářských ploch v Praze meziročně zvýšil o 81 procent a roste...

28. května 2026

Evropa hledá nové dodavatele zemního plynu. Německo vsadilo na Kanadu

Tanker na zkapalněný zemní plyn (LNG) doplňuje náklad v terminálu společnosti...

Nekončící konflikt na Blízkém východě i pokračující důsledky války na Ukrajině nutí evropské státy hledat nové a stabilnější zdroje energie. Další krok k diverzifikaci dodávek nyní udělalo Německo,...

27. května 2026

Kdo si mne ruce během veder? Prodejci klimatizací, bazénů i opalovacích krémů

ilustrační snímek

Obchodníci zaznamenávají vysoký nárůst prodeje klimatizací, bazénů či opalovacích krémů. Podle mluvčího on-line srovnávače cen Heureka Ondřeje Švedy se zvýšil růst letního sortimentu o téměř 90...

27. května 2026  18:33

Ruským aerolinkám se daří obcházet sankce. Dílů pro letadla mají dostatek

Letoun ruského Aeroflotu na letišti Denpasar v Indonésii 12. října 2025

Ruské aerolinky dál úspěšně obcházejí západní sankce a udržují své flotily v provozu. Pomáhá jim k tomu spletitá síť prostředníků a dodavatelů ve třetích zemích. Přestože měly restrikce omezit...

27. května 2026

Rolls-Royce si jako dodavatele dílů modulárních reaktorů vybral plzeňskou Škodu JS

Strojní vybavení pro výrobu malých modulárních reaktorů (SMR) ve ŠKODA JS. (31....

Britská společnost Rolls-Royce oznámila, že si vybrala společnost Škoda JS jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponent malých modulárních reaktorů (SMR). Týká se to stěžejních...

27. května 2026  16:21

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

27. května 2026  15:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po Popeyes a Five Guys přichází sladký útok. Do Česka míří Krispy Kreme

Australská policie dopadla ženu, která je podezřelá, že ukradla dodávku vezoucí...

Milovníci rychlého občerstvení se mohou brzy těšit na další známou americkou značku. Po burgerech a smaženém kuřeti přichází na řadu sladké donuty. Řetězec Krispy Kreme podle Hospodářských novin...

27. května 2026  14:54

Tisíce zaměstnanců Mety nahradila AI. Zuckerbergův muž spustil interní revoluci

Andrew Bosworth, technologický šéf společnosti Meta a dlouholetý spolupracovník...

Společnost Meta zrychluje proměnu v technologickou firmu řízenou umělou inteligencí. V čele interní revoluce stojí její technologický šéf Andrew Bosworth, dlouholetý spolupracovník Marka Zuckerberga,...

27. května 2026  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.