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Začínal jsem s motýly, říká filatelista. Do Prahy přivezl nejvzácnější známku

Eliška Sýkorová
  16:00

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Filatelista Tomáš Mádl (14. června 2020) | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Známky začal sbírat v pěti letech, dnes patří Tomáš Mádl z Prestige Philately Club Prague k neuznávanějším filatelistům světa. V Praze v Obecním domě v uspořádal třetí ročník výstavy Poklady české filatelie, kam se mu podařilo zajistit také nejdražší známku světa, jednocentovou Britskou Guyanu Magentu. Nejen o této akci se podělil v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jak byste zatím hodnotil průběh výstavy?
Podle mě je úspěšná. Ráno je tu většinou fronta, ale odpoledne jsou klidnější. Zhruba každé dvě hodiny děláme i komentované prohlídky, tak to lidi taky baví. Tento víkend očekáváme větší návštěvnost, protože v Letňanech začíná veletrh Sběratel.

Vy také provázíte?
Ano, dělám tak tři prohlídky denně. Jak jsem teď všude v médiích, tak si připadám jako celebrita. Hodně tu i podepisuji katalogy, které si lidé mohou na výstavě koupit.

Jeden z mých zaměstnanců pro mě osm až devět hodin denně jenom hledá známky. Pokud si k tomu totiž člověk sedne jednou za čas na hodinu, tak nic nenajde.

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