Jak byste zatím hodnotil průběh výstavy?
Podle mě je úspěšná. Ráno je tu většinou fronta, ale odpoledne jsou klidnější. Zhruba každé dvě hodiny děláme i komentované prohlídky, tak to lidi taky baví. Tento víkend očekáváme větší návštěvnost, protože v Letňanech začíná veletrh Sběratel.
Vy také provázíte?
Ano, dělám tak tři prohlídky denně. Jak jsem teď všude v médiích, tak si připadám jako celebrita. Hodně tu i podepisuji katalogy, které si lidé mohou na výstavě koupit.
Jeden z mých zaměstnanců pro mě osm až devět hodin denně jenom hledá známky. Pokud si k tomu totiž člověk sedne jednou za čas na hodinu, tak nic nenajde.