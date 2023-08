V Česku se chystá aukce vzácných známek. Nejdražší startuje na 600 tisících

Hlavním tahákem celé aukce je čtyřblok známek s portrétem T. G. Masaryka z roku 1925, který patří mezi nejvzácnější československé známky. Pro sběratele velmi atraktivním jej činí vzácná chyba – namísto vodorovné průsvitky byl při tisku arch známek vložen do tiskového stroje pootočený o 90 stupňů, díky čemuž vznikla průsvitka svislá.

Tento čtyřblok je největším známým celkem v této podobě a patří k nejvýznamnějším pokladům meziválečné československé filatelie. Samostatná známka ze stejné série je známá jen v několika exemplářích. Dochovaný čtyřblok je pak jediným známým kusem. Tomu odpovídá i vyvolávací cena – 600 tisíc korun.

Čtyřblok známek s portrétem T. G. Masaryka z roku 1925 se svislou průsvitkou. Vyvolávací cena činí 600 tisíc korun.

S vyvolávací cenou 560 tisíc se draží původně rakousko-uherská známka s přetiskem Pošty Československé, která je mimo jiné zajímavá svým širokým formátem obrazu, protože drtivá většina známek se tiskne zhruba v o milimetr užším formátu.

Jde o jednu z vůbec nejvzácnějších známek Pošty Československé z roku 1919, v této podobě jsou známy pouze dvě desítky dochovaných kusů.

Původně rakousko-uherská známka. Jde o jednu z nejvzácnějších známek Pošty Československé z roku 1919, v této podobě je známo jen 20 dochovaných kusů. Vyvolávací cena začíná na 560 tisících.

S vyvolávací cenou 260 tisíc korun se bude dražit další původně rakousko-uherská známka o hodnotě pouhých dvou haléřů, která je rovněž opatřená přetiskem Pošta Československá 1919. Podle dochovaných informací bylo takto přetištěno méně než sto kusů této známky.

Původní známky Rakouska-Uherska byly po ukončení své platnosti od února 1919 stahovány z poštovních úřadů a v Praze následně přetištěny přetiskem Pošta Československá 1919.

Původně rakousko-uherská známka s přetiskem Pošta Československá 1919. Vyvolávací cena činí 260 tisíc korun.

Oproti vyvolávacím cenám by se cena těchto tří známek měla zvednout zhruba o 30 procent, očekává majitel aukčního portálu Filatelie Praha Petr Flaška. „Některé mohou i více, jiné o něco méně, odhadovat přesnou cenu před aukcí není jednoduché,“ dodává s tím, že neočekává, že by měl padnout aukční rekord. „Ten padl v Bratislavě, kde jsme vydražili známku za cenu 1,9 milionu bez poplatků, s nimi asi za 2,2 milionu. Byla to rakouská známka s přetiskem Pošty Československé v tmavém odstínu,“ uvedl pro iDNES.cz Flaška.

Sběratele sřídají investoři

Ten doplnil, že za posledních deset let byl nárůst hodnoty známek podle jeho slov raketový. Svým majitelům totiž dokázaly zajistit výnos klidně až dvacet procent ročně. „Během posledních pěti let tak vyrostly třeba o sto procent. Myslím si, že ale tento růst pokračovat nebude, protože to není dlouhodobě udržitelné. Zhodnocení nyní očekávám tak o deset procent ročně,“ vysvětlil Flaška.

V růstu známkám pomohla rychlá inflace a celková ekonomická nejistota. „Lidé se o své úspory začali bát, a tak více přemýšleli, kam je uložit. Zatímco dříve kupovali známky především sběratelé, dnes už to jsou často investoři,“ dodává majitel aukčního portálu.

Celkově bude na zářijové aukci k dispozici více než 1200 položek ze sbírky z období první republiky s důrazem na známky z emise Pošta Československá 1919.

Kromě samotných známek budou draženy také archové listy prvních československých známek emise Hradčany, převrácené přetisky, hledané varianty zoubkování nebo známka z roku 1920 s přetiskem Příjezd presidenta Masaryka.