Ve funkci jste přes týden, už vám přišly nějaké podněty?
Chodí nám průběžně. Hned první den, tedy minulý čtvrtek, jich přišly desítky. Hodně dotazů chodí od spotřebitelů, jak s praktickými věci, tak i obecné názory na zřízení této role. Lidé se ptají, jak jim konkrétně mohu pomoci, nebo už nahlašují, s čím se v obchodě setkali. Hodně se to týká slev, třeba teď mi přišel dotaz, že jeden nejmenovaný řetězec přešel na strategii, kdy označuje trvale sníženou cenu.
A pak mají spotřebitelé dojem, že je klamou zemědělci a zpracovatelé, protože když vidí mléko v akci za 8,90 Kč, nevěří jim, že prodávají za férové ceny.