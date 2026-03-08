Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu zemědělství se nyní stal potravinovým ombudsmanem (březen 2026). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jan Drahorád
Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů, které by skutečně pomohly s nastavením trhu, bude pracovat v komisi, její časové plány představí do měsíce. Zatím bude monitorovat ceny.

Ve funkci jste přes týden, už vám přišly nějaké podněty?
Chodí nám průběžně. Hned první den, tedy minulý čtvrtek, jich přišly desítky. Hodně dotazů chodí od spotřebitelů, jak s praktickými věci, tak i obecné názory na zřízení této role. Lidé se ptají, jak jim konkrétně mohu pomoci, nebo už nahlašují, s čím se v obchodě setkali. Hodně se to týká slev, třeba teď mi přišel dotaz, že jeden nejmenovaný řetězec přešel na strategii, kdy označuje trvale sníženou cenu.

A pak mají spotřebitelé dojem, že je klamou zemědělci a zpracovatelé, protože když vidí mléko v akci za 8,90 Kč, nevěří jim, že prodávají za férové ceny.

