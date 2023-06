Česko se musí ekonomicky více otevřít světu, řekl na summitu premiér Fiala

Tuzemská ekonomika podle premiéra v posledních letech nevyužívá svůj potenciál, a proto se musí změnit. „Abychom se dostali na vyšší úroveň, musíme se více otevřít. Nejen doma vůči reformám či změně myšlení, ale i cizím znalostem, inovacím a kvalifikovaným zahraničním pracovníkům,“ řekl Fiala. Česko podle něj potřebuje pracovní sílu na řadu kvalifikovaných i nekvalifikovaných pozic, na které na domácím trhu už firmy nenacházejí zdroje. Nutné je podle předsedy vlády zlepšit i podmínky pro příliv zahraničních investic.

Připomněl, že vláda kvůli tomu chystá například změny podmínek pro investiční pobídky, které by měly více motivovat zahraniční investory. Vláda chce podle Fialy změnit i plánování strategických investic. Připomněl připravované ustavení Vládního výboru pro strategické investice, který by měl sjednotit a koordinovat plány jednotlivých resortů. Zasedat by v něm měli i zástupci firem a zaměstnavatelů.

Do budoucna by se podle něj měl stát soustředit na lepší využití tuzemských zdrojů. Zmínil například naleziště lithia v severních Čechách, rozvoj technologií, dopravní infrastruktury, znalostní ekonomiky nebo digitalizace státu.

Česko je podle letošního Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku dvanáctá nejvyspělejší ekonomika v Evropské unii. Ve srovnání s loňskem si však pohoršila o tři příčky, zejména kvůli vysoké inflaci a nízké přidané hodnotě produkce. V posledních třech letech pak vývoj české ekonomiky patří podle indexů k nejhorším v EU, zejména pak ve srovnání s okolními zeměmi.