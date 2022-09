Fiala jednal se zástupci výrobců elektřiny o zastropování cen

Jednání, o němž Fiala informoval se pravděpodobně týká zastropování ceny pro výrobce. Evropská komise totiž podle uniklých materiálů z minulého týdne podpořila cenový strop u některých technologií pro výrobu elektřiny, jež nevyužívají plyn.

Česká strana nyní hovoří o „dočasném zastropování ceny elektřiny“ vyráběné z uhlí, jádra či obnovitelných zdrojů. Zdaněné zisky by pak mohly být přerozděleny na pomoc spotřebitelů.

Petr Fiala @P_Fiala Na Úřad vlády jsem svolal jednání s největšími výrobci elektřiny v ČR. Výrobci si uvědomují, že současná situace může mít dalekosáhlé negativní dopady na ekonomiku, a spolupracují na přípravě modelu zastropování cen. (1/2)

Zastropování pro domácnosti se řeší

Podle vyjádření, které v úterý deníku Právo poskytl Fialův poradce Jakub Kajzler, se řeší i zastropování ceny elektřiny pro domácnosti a firmy. Cena elektřiny by se měla pro domácnosti i firmy zastropovat na úrovni šesti až deseti korun za kilowatthodinu. „Bavíme se o parametrech, mělo by to být v intervalu šest až 10 korun,“ řekl Právu Kajzler.

O cenovém stropu pro domácnosti nebo veřejné služby mluví také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministr zároveň upozornil, že bude nutné také řešit zásah do státního rozpočtu. Ten se bude odvíjet od dalšího vývoje na trhu s energiemi a na dohodách EU, uvedl. Firmám by chtěl nabídnout kompenzace.

Opatření ministerstvo připravilo, protože případná dohoda, které dosáhnou ministři zemí EU zodpovědní za energetiku, nebude k řešení krize stačit. „Máme proto téměř připraven soubor opatření na regulaci a zásah do cen energií. Ta budou zaměřena na všechny skupiny spotřebitelů – domácnosti, veřejné služby, i firemní sektor,“ řekl ministr.