Starší domy opět zdražily, nejvíce v Brně a Plzni, zjistila analýza

Autor: ,
  11:41
Starší rodinné domy zdražily v letošním druhém čtvrtletí v České republice meziročně o 11 procent a proti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Ceny za metr čtvereční se však mezi městy značně liší. Nejvíce rostly v jihomoravské metropoli a v západních Čechách, nejméně pak v Olomouci. Také cena chat a chalup stoupá. Odborníci upozorňují, že zdražování bude pokračovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reality.iDNES.cz

V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celém Česku, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny proti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.

Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Proti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent.

„Po dočasném zvolnění cenového růstu starších domů na začátku roku se jejich ceny daly opět do pohybu. Vývoj v Brně a v Plzni, ale i Ostravě či Hradci Králové ukazuje, že v daných lokalitách je stále vyšší poptávka než nabídka nemovitostí. Ceny tak jdou dále nahoru. Mezi kvartály jsme zaznamenali nejvyšší růst v jihomoravské metropoli,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Stát svými zásahy byty zdražuje. Proto jsou nové jen pro bohaté, říká analytik Ryska

Starší dům o velikosti 150 metrů čtverečních bylo možné v Praze ve druhém čtvrtletí letošního roku pořídit za zhruba 15,7 milionu korun. Proti loňským cenám to znamenalo zdražení nemovitosti o 1,1 milionu korun. Růst cen zde podle analýzy zrychlil, meziroční zdražení v předcházejícím čtvrtletí totiž činilo necelých 700 000 korun. V Praze navíc rostly ceny domů také mezičtvrtletně, a to o pět procent.

V Brně za stejně velký dům zaplatil kupující 13,2 milionu korun. Před rokem přitom bylo možné stejně velkou nemovitost pořídit za 11,2 milionu korun. V jihomoravském městě také vzrostly ceny mezičtvrtletně v přepočtu o šest procent, což je nejvíce ze všech velkých měst. V Hradci Králové následně meziročně zdražily starší rodinné domy v dobrém stavu o 15 procent a v Ostravě o 12 procent. V Ústí nad Labem zdražily o sedm procent, v Českých Budějovicích stejně jako v Praze o sedm procent a v Olomouci o čtyři procenta.

Je libo dům na venkově ve Francii nebo Itálii? Vyjde levněji než byt v Praze

Co se týká dalšího faktoru, který výrazně ovlivňuje ceny na trhu nemovitostí – hypoték, situace se podle odborníků nijak výrazně nezměnila. „Již mnoho měsíců jsme svědky stagnace úrokových sazeb případně jejich velmi mírného poklesu. Tento stav víceméně trvá, byť některé menší banky aktuálně přistoupily k mírnému zvýšení úrokových sazeb hypotečních úvěrů o jednu či dvě desetiny procentního bodu,“ upozorňuje Lumír Kunz. Podle něj to celkovou situaci nijak výrazně nevlivní.

Dražší jsou i rekreační nemovitosti

Kromě rodinných domů zdražují v Česku také chaty a chalupy. Podle analýzy platformy Bezrealitky.cz vzrostly ceny rekreačních nemovitostí v letošním prvním pololetí meziročně o 8,8 procenta na průměrných 3,2 milionu korun. Nejnovější rekreační nemovitosti v nejlepších lokalitách se ale mohou prodávat i za 6,4 milionu korun, tedy o 12,3 procenta více než ve stejném období minulého roku.

Splňte si sen o pohádkové chalupě. Jaké krásné nemovitosti má Česko na prodej

Za menší chatu kupci letos před létem zaplatili zhruba 850 000 korun, meziročně o 1,4 procenta méně. U chat a zahradních objektů v nejlukrativnějších lokalitách ceny činí přibližně 1,6 milionu korun, což je proti stejnému období v roce 2024 o 3,5 procenta více.

Srovnání vývoje cen rodinných domů podle měst

MĚSTOQ2/2025; cena za m2 (Kč)Q1/2025; cena za m2 (Kč)Q2/2024; cena za m2 (Kč)Kvartální vývoj (srovnání Q2 2025/Q1 2025)Meziroční vývoj (srovnání Q2 2025/Q2 2024)
Brno87 78082 57374 8826 %17 %
České Budějovice67 15966 11662 9812 %7 %
Hradec Králové74 91971 25964 9385 %15 %
Olomouc64 54161 55762 0855 %4 %
Ostrava48 38448 91243 285-1 %12 %
Plzeň70 95369 13160 8803 %17 %
Praha104 735100 13397 6905 %7 %
Ústí nad Labem41 08841 32737 156-1 %11 %

Zdroj: FérMakléři.cz, Valuo.cz

Vstoupit do diskuse

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Starší domy opět zdražily, nejvíce v Brně a Plzni, zjistila analýza

Starší rodinné domy zdražily v letošním druhém čtvrtletí v České republice meziročně o 11 procent a proti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Ceny za metr čtvereční se však mezi městy značně liší....

18. srpna 2025  11:41

Web se zlevněnými vouchery do Jeseníků zkolaboval. Desítky hodin čekání, štve zájemce

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  10:57

V Japonsku hořel zbrusu nový šinkansen. Zpoždění se dotklo tisíců cestujících

Japonská železniční společnost Central Japan Railway Company musela v pátek večer dočasně přerušit provoz vysokorychlostních vlaků na trati Tokaidó. Zpod jedné z plně obsazených souprav se valil dým...

18. srpna 2025  10:47

Návrat turistů z Číny? Do Prahy i Českého Krumlova je láká veleúspěšná reality show

Začátek roku 2025 přinesl výrazný nárůst čínských turistů v Česku. Jen v prvním čtvrtletí přijelo téměř 30 tisíc návštěvníků, což je meziroční skok o 39 procent. K růstu přispěla nejen obnovená...

18. srpna 2025  10:31

Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné...

18. srpna 2025

Rozpočtový výkop se Bruselu moc nepovedl. Čelí kritice kvůli škrtům i novým daním

Premium

První návrh nového víceletého finančního rámce pro roky 2028 až 2034 představila Evropská komise před měsícem. Přípravu a samotnou prezentaci doprovázely nejasnosti a změny na poslední chvíli, což...

18. srpna 2025

České domácnosti nemají o financích moc přehled. Často sledují jen velké výdaje

Jen třetina českých domácností má detailní přehled o svých výdajích a více než polovina si nedělá žádný rodinný rozpočet, ukazují průzkumy. Přitom přehled o financích a vytváření rezerv je podle...

17. srpna 2025

Mladí Číňané platí za falešná pracovní místa, připadají si pak užitečnější

Chodit do práce zadarmo nebo dokonce za její návštěvu platit nechce nikdo. Mladí Číňané si ale v poslední době pronajímají falešná pracovní místa, aby mohli předstírat, že jsou zaměstnaní. Důvodem je...

17. srpna 2025

Mise vietnamské automobilky na Západě není úspěšná. Firma se obrací do Asie

Jeden z nejbohatších Vietnamců Pham Nhat Vuong se snaží napodobit příběh Elona Muska a jeho automobilky Tesla. Se svou vůbec první vietnamskou automobilkou VinFast ale zatím zažívá spíše neúspěchy....

17. srpna 2025

Dvanáct lidí v jednom bytě. V Curychu roste zájem o sdílené bydlení

V švýcarském Curychu roste popularita společného bydlení. Model je čím dál oblíbenější nejen mezi jednotlivci, ale i mezi páry, kteří hledají cenově dostupnou alternativu k tradičnímu bydlení....

17. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nápady a vytrvalost. Ve stopách Baťova úspěchu se ve světě prosazují další Češi

Premium

Nápady a vytrvalost, to je léty prověřený klíč k prosazení českých podnikatelů ve světě. Znáte příběhy těch nejúspěšnějších? Magazín Víkend DNES přináší příběh podnikatele Tomáše Bati a těch, kdo...

17. srpna 2025

Roste počet domácností pod hranicí chudoby, nejohroženější jsou samoživitelé

Chudobou je v Česku zasaženo 9,5 procenta domácností. U samoživitelů je to ale až alarmujících 36,3 procenta. Vyplývá to z výzkumu Radky Dudové z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu...

16. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.