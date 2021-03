Pandemie uspíšila rozvoj drive-in služeb. Změny jsou patrné i v Česku

V mnoha zemích po celém světě byla služba drive-in jednou z mála možností, jak si v minulých měsících mohli zákazníci užít své jídlo i bez návštěvy podniku. Mnoho řetězců rychlého občerstvení aktuálně vsází na to, že tato služba zůstane oblíbená i po pandemii a investují tak do jejího vývoje.

„Kvůli značnému omezení provozu restaurací jsme se rozhodli některé plánované inovace v oblasti McDrive urychlit. U vytížených restaurací plánujeme zavedení tzv. dual-line systému, který pomáhá navýšit kapacitu obsloužených zákazníků. Dočasně jsme rozšířili i službu McWalk, tedy okénka pro pěší,“ uvedla pro iDNES.cz Jitka Pajurková z řetězce McDonald’s.

Během pandemie vzrostl v některých případech podíl prodejů prostřednictvím služby drive-through u řetězce McDonald’s o desítky procent.

„Celkový počet aut, která jsme v minulých měsících obsloužili, vzrostl o polovinu. Ve špičce jsme schopni vydat objednávku zákazníkovi každých třicet sekund,“ uvedl pro iDNES.cz Zdeněk Prajs, franšízant společnosti McDonald’s.

„Za časů epidemie jsme zjistili, že nejdéle v procesu trvá objednávka zákazníka. Kvůli vládním opatřením máme místo několika objednávkových míst k dispozici jen jedno právě na drivu a přidali jsme proto možnost objednání také přes přenosný tablet,“ dodal Prajs.

Změny hlásí i KFC a Burger King

„V Burger Kingu máme nový web, aplikaci a spouštíme službu parking pickup. Své jídlo si zákazníci objednají prostřednictvím naší aplikace nebo webu a my jim ho ve vybraný čas přineseme přímo do jejich auta na parkoviště drive-thru restaurace,“ řekl pro iDNES.cz Daniel Ryška, ředitel Burger Kingu pro Česko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko.

„Během pandemie se zájem o služby, jako je drive-thru, KFC Rozvoz nebo také Objednej&Vyzvedni, neustále zvyšuje. Snažíme se tak tyto služby stále vylepšovat. Novinkou je nově spuštěná služba KFC Collect. Zákazník si jídlo objedná prostřednictvím aplikace či webu a my mu objednávku v předem vybraný čas přineseme. Další možností bezpečného a pohodlného vyzvednutí objednávky jsou pak speciálně označená místa u parkoviště restaurace – Parking Pick up,“ uvedl pro iDNES.cz Libor Hubík, prezident KFC pro Česko a Rakousko.

Drive-iny využívají některé kavárenské a fastfoodové řetězce již několik let. Častokrát ji však ve své firemní strategii poměrně opomíjely. Firmy přidávají třeba několik průjezdních pruhů, mění se vzhled a testují se i nejrůznější systémy umělé inteligence. Ty mají zákazníkům pomoci v objednávání.

„Služba drive-through se v minulých letech u nás vůbec neposunula. Nyní však pracujeme na změnách,“ uvedla pro deník The New York Times Ellie Doty, marketingová ředitelka společnosti Burger King.

Další pobočky se službou drive-through plánuje v České republice otevírat třeba i Bageterie Boulevard. Kromě velkých hráčů na trhu však nově plánují vybudovat výdejní okénko pro automobily i některé menší firmy. V České republice mezi ně patřil třeba i podnik Pit Stop Café, který již dříve otevřel svou drive-in kavárnu a toustárnu na pražské magistrále v Nuslích. Nabízel kromě jiného i domácí sendviče a označoval tak sebe za první drive-in toustárnu v Česku. V konkurenčním boji však na trhu neuspěl a svou provozovnu před časem uzavřel.

Historie služby obsluhy zákazníků sedících v autech sahá v USA až do třicátých let dvacátého století. První drive, kde řidiči mohli nakoupit, aniž by museli vystoupit z auta, začal v Česku fungovat na D1 u Velkého Meziříčí v roce 1993.

V probíhající pandemii před podniky stojí hned několik úkolů a výzev, jak fungování služba zdokonalit. Dlouhé kolony aut netrpělivých zákazníků totiž komplikují častokrát život i ostatním řidičům v běžném provozu. Objednávání totiž v mnoha případech nefunguje tak, jak by mělo.

Restauraci ve Spojených státech v průměru trvá více než čtyři minuty, než jednu objednávku ze strany zákazníka sedícího ve voze kompletně vyřídí. Jednotlivé restaurace se proto aktuálně snaží zrychlit proces přijímání i vydávání objednaných jídel. Pomoci k tomu mají i nově vyvíjené aplikace, kde budou mít zákazníci možnost si jídlo v předstihu často i za zvýhodněnou cenu objednat.