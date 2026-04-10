„Prodeje slaniny v Praze patří v rámci sítě Five Guys k těm vůbec nejvyšším. První data zároveň ukazují, že zákazníci mají cit pro kombinování chutí. Ve srovnání s jinými evropskými městy si častěji přidávají více toppings, tedy dalších ingrediencí,“ uvedl Martin Levec, provozní ředitel pražské pobočky Five Guys.
Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl
Nejprodávanějším produktem je podle pobočky bacon cheeseburger, přičemž slanina se objevuje ve velké části objednávek. Zákazníci nejčastěji kombinují slaninu se sýrem, okurkou, salátem, rajčetem a omáčkami, často využívají i maximum dostupných přísad.
Silná poptávka je znát i u dalších položek. Podle dat pobočka měsíčně prodá přibližně tři tisíce slaninových mléčných koktejlů a zpracuje kolem 12 tun hranolek.
Fronty a příprava na další růst
Silný zájem se už odráží i v provozu. V čase špičky se tvoří fronty, které mají zmírnit plánované samoobslužné pokladny. Jejich instalace je plánovaná na přelom dubna a května. „Intenzivně pracujeme na otevření další pobočky a věříme, že brzy budeme moci odhalit,“ říká Levec.
Zákazníci oceňují především důraz na čerstvost. Firma uvádí, že nepracuje s mraženými polotovary a suroviny vozí denně. Hranolky se připravují přímo na místě stejně jako ručně tvarované hovězí maso.
Zákazníci oceňují především důraz na čerstvost. Firma uvádí, že nepracuje s mraženými polotovary a suroviny vozí denně. Hranolky se připravují přímo na místě stejně jako ručně tvarované hovězí maso.
Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy
Značka zároveň patří mezi nejdražší fastfoodové řetězce na trhu. Základní burger stojí 175 korun, nejdražší varianta bacon cheeseburgeru o 120 korun více. Menu s hranolky a nápojem se pohybuje téměř u tří set korun, nejvyšší varianta dosahuje 565 korun.
Firma ale tvrdí, že cenová politika je proti jiným evropským zemím nastavená mírněji. Zákazníci si mohou vybírat z desítek přísad bez příplatku, což umožňuje stovky tisíc kombinací burgerů i tisíce variant mléčných koktejlů.
Restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních se nachází v prvním patře Máje. Pojme zhruba padesát hostů, další místa jsou ve food courtu. Pobočka má sedmdesát zaměstnanců.
Speciální menu i limitky řetězců
Rychlé občerstvení v Česku se mění a řetězce čím dál víc sázejí na novinky i lokální přizpůsobení. KFC letos v únoru stáhlo z nabídky svůj známý kuřecí sendvič Longer, o který postupně opadl zájem. Místo něj se soustředí na limitované produkty a novinky, což potvrzuje i uvedení kontroverzního sendviče Double Down, který se v Česku objevil poprvé.
Konkurence na trhu zároveň sílí. V centru Prahy nově vznikl koncept, kde si zákazníci mohou na jednom místě objednat produkty značek Popeyes a Burger King, což je na českém trhu zatím neobvyklé řešení.
Důležitou roli hrají i limitované nabídky a marketingové spolupráce, například s populárními značkami či popkulturními fenomény, které mají přilákat nové skupiny zákazníků. „V České republice se nám dlouhodobě osvědčuje spojení jednotné nabídky s lokálními produkty, typicky například Sýrovkou,“ uvádí Jan Diehel, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
Právě ta patří mezi nejúspěšnější položky menu a dokonce inspirovala i další trhy. Řetězce se tak snaží udržet zákazníky nejen stabilní kvalitou, ale i pravidelnými novinkami. McDonald’s například již ve středu představí další limitovanou nabídku v rámci akce Loupež světového menu.