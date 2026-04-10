Fastfood Five Guys v Máji boduje slaninou. Objevuje se téměř v každé objednávce

Veronika Bělohlávková
  18:00
Před čtyřmi měsíci se v obchodním domě Máj otevřela pobočka řetězce Five Guys. Zájem, který provázel první dny provozu, ale neodezněl. Klíčovou roli v poptávce zákazníků sehrává slanina. Právě ta se stala jedním z hlavních důvodů, proč se zákazníci do restaurace vracejí, a zároveň se promítá napříč celým menu.
V OD Máj se otevře první pobočka oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4. prosince 2025)

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)
„Prodeje slaniny v Praze patří v rámci sítě Five Guys k těm vůbec nejvyšším. První data zároveň ukazují, že zákazníci mají cit pro kombinování chutí. Ve srovnání s jinými evropskými městy si častěji přidávají více toppings, tedy dalších ingrediencí,“ uvedl Martin Levec, provozní ředitel pražské pobočky Five Guys.

Nejprodávanějším produktem je podle pobočky bacon cheeseburger, přičemž slanina se objevuje ve velké části objednávek. Zákazníci nejčastěji kombinují slaninu se sýrem, okurkou, salátem, rajčetem a omáčkami, často využívají i maximum dostupných přísad.

Silná poptávka je znát i u dalších položek. Podle dat pobočka měsíčně prodá přibližně tři tisíce slaninových mléčných koktejlů a zpracuje kolem 12 tun hranolek.

Fronty a příprava na další růst

Silný zájem se už odráží i v provozu. V čase špičky se tvoří fronty, které mají zmírnit plánované samoobslužné pokladny. Jejich instalace je plánovaná na přelom dubna a května. „Intenzivně pracujeme na otevření další pobočky a věříme, že brzy budeme moci odhalit,“ říká Levec.

Zákazníci oceňují především důraz na čerstvost. Firma uvádí, že nepracuje s mraženými polotovary a suroviny vozí denně. Hranolky se připravují přímo na místě stejně jako ručně tvarované hovězí maso.

„Používáme čerstvé suroviny a nepracujeme s mraženými polotovary. Maso, zeleninu i brambory nám vozí denně,“ uvedl již v minulosti Levec.

Značka zároveň patří mezi nejdražší fastfoodové řetězce na trhu. Základní burger stojí 175 korun, nejdražší varianta bacon cheeseburgeru o 120 korun více. Menu s hranolky a nápojem se pohybuje téměř u tří set korun, nejvyšší varianta dosahuje 565 korun.

Firma ale tvrdí, že cenová politika je proti jiným evropským zemím nastavená mírněji. Zákazníci si mohou vybírat z desítek přísad bez příplatku, což umožňuje stovky tisíc kombinací burgerů i tisíce variant mléčných koktejlů.

Restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních se nachází v prvním patře Máje. Pojme zhruba padesát hostů, další místa jsou ve food courtu. Pobočka má sedmdesát zaměstnanců.

Rychlé občerstvení v Česku se mění a řetězce čím dál víc sázejí na novinky i lokální přizpůsobení. KFC letos v únoru stáhlo z nabídky svůj známý kuřecí sendvič Longer, o který postupně opadl zájem. Místo něj se soustředí na limitované produkty a novinky, což potvrzuje i uvedení kontroverzního sendviče Double Down, který se v Česku objevil poprvé.

Konkurence na trhu zároveň sílí. V centru Prahy nově vznikl koncept, kde si zákazníci mohou na jednom místě objednat produkty značek Popeyes a Burger King, což je na českém trhu zatím neobvyklé řešení.

Důležitou roli hrají i limitované nabídky a marketingové spolupráce, například s populárními značkami či popkulturními fenomény, které mají přilákat nové skupiny zákazníků. „V České republice se nám dlouhodobě osvědčuje spojení jednotné nabídky s lokálními produkty, typicky například Sýrovkou,“ uvádí Jan Diehel, marketingový ředitel McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

Právě ta patří mezi nejúspěšnější položky menu a dokonce inspirovala i další trhy. Řetězce se tak snaží udržet zákazníky nejen stabilní kvalitou, ale i pravidelnými novinkami. McDonald’s například již ve středu představí další limitovanou nabídku v rámci akce Loupež světového menu.

Šokující statistika: Víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

