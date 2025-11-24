V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Veronika Bělohlávková
  11:52
Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní třídě a její otevření je podle zdrojů iDNES.cz naplánováno na pondělí 8. prosince. Projekt, který měl původně provozovat nadnárodní holding Monterock International, nakonec převzala společnost FLKR Group.
Nabídka burgeru v řetězci Five Guys

Nabídka burgeru v řetězci Five Guys | foto: Veronika Bělohlávková, iDNES.cz

Nabídka burgeru v řetězci Five Guys
První česká pobočka Five Guys se otevře v novém foodcourtu Máje, který nabízí přibližně 750 míst k sezení a širokou nabídku rychlého občerstvení včetně značek Popeyes, Burger King, Banh-mi, Prima bašta, Misushi, Amerikanos, Koykan nebo Rud’s Pizza.

Five Guys

  • Je americký řetězec rychlého občerstvení, založený v roce 1986 v Arlingtonu, Virginie.
  • Specializuje se na burgery, hranolky, hot-dogy a mléčné koktejly.
  • Značka klade důraz na čerstvé suroviny a jednoduché provozní prostředí.
  • Od roku 2003 začala franšízovat a postupně expandovala i mimo USA.
  • V Evropě má Five Guys restaurace mimo jiné ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Švédsku a Belgii. A od prosince také v České republice v Praze.

„Otevření první restaurace v obchodním domě Máj, na ikonické adrese v samém srdci Prahy, je pro nás ideální příležitostí, jak značku představit českým zákazníkům. A kde jinde by první Five Guys měl být, než právě zde. Jsme rádi, že zde konečně můžeme nabídnout zážitek, který milují lidé po celém světě,“ říká Martin Klán, který stojí za příchodem Five Guys do České republiky.

Five Guys je známý možností sestavit si burger na míru, používáním čerstvých surovin a přípravou jídla přímo před zákazníkem.

„Používáme čerstvé suroviny a nepracujeme s mraženými polotovary. Spolupracujeme s dodavateli, kteří nám denně vozí maso, zeleninu a brambory. Na tom stojí náš provoz. Uvidíme, jak si značka povede mezi českými fanoušky burgerů,“ uvedl provozní ředitel Martin Levec.

V Praze nabídne kompletní koncept včetně typických hranolků, mléčných shaků i otevřené kuchyně. Součástí zážitku budou i arašídy zdarma. Zákazníci si je mohou dopřát během krátkého čekání na burger.

Ceny burgerů se budou pohybovat mezi 250 – 300 korunami. Menší hamburger bude stát 175 korun, zatímco největší burger vyjde na 295 korun. Menu s nápojem a hranolkami se bude pohybovat těsně pod 300 korunami.

Five Guys opět odložil otevření. Fanoušci burgerů se dočkají snad na podzim

Otevírací doba restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních bude od 11 hodin dopoledne do tří hodin ráno, přičemž webové stránky pro české zákazníky zatím fungují v omezeném režimu.

Během několika příštích let má v Česku vyrůst nejméně pět poboček. Podle redakčního zdroje jde o minimální závazek stanovený pro franšízanta.

Otevření Five Guys provázely komplikace a termín se několikrát posunul kvůli stavebnímu řízení, dokončovacím pracím i sporům mezi původním franšízantem a mateřskou společností. Původní termín z června loňského roku zhatily zejména problémy se stavebním povolením. Nyní je však projekt ve finální fázi a pobočka se oficiálně otevře v pondělí 8. prosince.

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek byla třikrát větší než jinde. (12. června 2025)
Pobočka Five Guys v Madridu (12. června 2025)
Jídlo je hotové během několika minut a s úsměvem ho předá jeden z obsluhy. (12. června 2025)
Restaurace s rychlým občerstvením Five Guys v Londýně (12. prosince 2024)
Původně měl Five Guys v Česku provozovat nadnárodní holding Monterock International, nakonec však projekt převzala společnost FLKR Group. Za touto společností stojí podnikatelé Václav a Martin Klánovi, kteří zároveň vlastní a provozují i samotný obchodní dům Máj.

Na strategickém vedení projektu se podílejí přímo oni, zatímco každodenní řízení a přípravy na otevření zajišťuje provozní ředitel Martin Levec. Ten má 24 let zkušeností s vedením rychlého občerstvení a franšízových konceptů, naposledy u poboček Pizza Hut. Součástí týmu je také Dan Ryška, který má zkušenosti z KFC a nyní stojí za rozvojem franšíz Kytky od Pepy nebo Rio.

Nabídne podle vás nový fastfood nějakou převratnou novinku než jiné retězce?

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Tanker SIG plující pod ruskou vlajkou proplouvá Bosporem v tureckém Istanbulu....

Americké sankce úspěšně narušují ruské obchodování s ropou. Desítky tankerů nyní marně hledají přístavy, kde by mohly svůj náklad vyložit. Zahraniční média upozorňují, že bez jasného adresáta se...

23. listopadu 2025

Hydroponické zahrady jsme zmenšili, teď dávají smysl pro školy, říká podnikatel

Podnikatel Dmitrij Lipovskij u hydroponické farmy (listopad 2025)

Po úspěchu a rozjezdu s hydroponickou farmou v kontejneru, kterou nejdřív umístil v Manifestu na pražském Smíchově zjistil podnikatel Dmitrij Lipovskij, že potřebuje zmenšit velikost svých produktů,...

23. listopadu 2025  13:56

