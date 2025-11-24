První česká pobočka Five Guys se otevře v novém foodcourtu Máje, který nabízí přibližně 750 míst k sezení a širokou nabídku rychlého občerstvení včetně značek Popeyes, Burger King, Banh-mi, Prima bašta, Misushi, Amerikanos, Koykan nebo Rud’s Pizza.
Five Guys
„Otevření první restaurace v obchodním domě Máj, na ikonické adrese v samém srdci Prahy, je pro nás ideální příležitostí, jak značku představit českým zákazníkům. A kde jinde by první Five Guys měl být, než právě zde. Jsme rádi, že zde konečně můžeme nabídnout zážitek, který milují lidé po celém světě,“ říká Martin Klán, který stojí za příchodem Five Guys do České republiky.
Five Guys je známý možností sestavit si burger na míru, používáním čerstvých surovin a přípravou jídla přímo před zákazníkem.
„Používáme čerstvé suroviny a nepracujeme s mraženými polotovary. Spolupracujeme s dodavateli, kteří nám denně vozí maso, zeleninu a brambory. Na tom stojí náš provoz. Uvidíme, jak si značka povede mezi českými fanoušky burgerů,“ uvedl provozní ředitel Martin Levec.
V Praze nabídne kompletní koncept včetně typických hranolků, mléčných shaků i otevřené kuchyně. Součástí zážitku budou i arašídy zdarma. Zákazníci si je mohou dopřát během krátkého čekání na burger.
Ceny burgerů se budou pohybovat mezi 250 – 300 korunami. Menší hamburger bude stát 175 korun, zatímco největší burger vyjde na 295 korun. Menu s nápojem a hranolkami se bude pohybovat těsně pod 300 korunami.
Otevírací doba restaurace o rozloze 250 metrů čtverečních bude od 11 hodin dopoledne do tří hodin ráno, přičemž webové stránky pro české zákazníky zatím fungují v omezeném režimu.
Během několika příštích let má v Česku vyrůst nejméně pět poboček. Podle redakčního zdroje jde o minimální závazek stanovený pro franšízanta.
Otevření Five Guys provázely komplikace a termín se několikrát posunul kvůli stavebnímu řízení, dokončovacím pracím i sporům mezi původním franšízantem a mateřskou společností. Původní termín z června loňského roku zhatily zejména problémy se stavebním povolením. Nyní je však projekt ve finální fázi a pobočka se oficiálně otevře v pondělí 8. prosince.
Původně měl Five Guys v Česku provozovat nadnárodní holding Monterock International, nakonec však projekt převzala společnost FLKR Group. Za touto společností stojí podnikatelé Václav a Martin Klánovi, kteří zároveň vlastní a provozují i samotný obchodní dům Máj.
Na strategickém vedení projektu se podílejí přímo oni, zatímco každodenní řízení a přípravy na otevření zajišťuje provozní ředitel Martin Levec. Ten má 24 let zkušeností s vedením rychlého občerstvení a franšízových konceptů, naposledy u poboček Pizza Hut. Součástí týmu je také Dan Ryška, který má zkušenosti z KFC a nyní stojí za rozvojem franšíz Kytky od Pepy nebo Rio.