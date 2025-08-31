Počasí se lepší, v úterý jdeš na kombajn. Vezmi si staré oblečení, bude to prášit, zavolal mi kamarád, když mi domlouval návštěvu v zemědělském podniku při žních. Teď už je úterý a blížím se Kardašově Řečici. Z dálky vidím žlutý mrak prachu vznášející se za jihočeským městečkem. Jasný znak, že kombajny jedou naplno. Červenec propršel, zemědělci netrpělivě vyhlíželi srpen. Když ustal déšť a obilí vyschlo, nastal čas sklizně.
Ráno se rozdělí práce a pak sám sobě dělám zootechnika, agronoma, projektového manažera, ekonoma, účetního i traktoristu.