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Farmářská škola, kde je student členem týmu. Půda je v Česku problém, shodují se

Jan Drahorád

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Jan Valeška, ředitel Farmářské školy, na farmě Jednorožec (červenec 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Farma Jednorožec spojuje školu a skutečné hospodaření na polích i ve stájích. Studenti tu pracují vedle zkušených zaměstnanců.

Mezi fóliovníky, ovocnými stromy a pastvinami procházejí studenti zemědělství, kteří se místo přednáškových sálů učí přímo na poli. Farma Jednorožec patřící pod Farmářskou školu je tak už několik posledních let místem, kde studenti získávají zkušenosti s reálným ekologickým farmařením v provozu. Jde o jedinou akreditovanou vyšší odbornou školu tohoto stylu.

Přitom ještě před několika desítkami let se v Roblíně na západ od Prahy těžil vápenec. Potom se do opuštěného lomu navážela zemina z pražského metra a odpad, který dodnes občas vykoukne na povrch.

Stejně jako mnoho jiných mladých zemědělců naráží na problém s možností získat zemědělskou půdu.

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