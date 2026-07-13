Mezi fóliovníky, ovocnými stromy a pastvinami procházejí studenti zemědělství, kteří se místo přednáškových sálů učí přímo na poli. Farma Jednorožec patřící pod Farmářskou školu je tak už několik posledních let místem, kde studenti získávají zkušenosti s reálným ekologickým farmařením v provozu. Jde o jedinou akreditovanou vyšší odbornou školu tohoto stylu.
Přitom ještě před několika desítkami let se v Roblíně na západ od Prahy těžil vápenec. Potom se do opuštěného lomu navážela zemina z pražského metra a odpad, který dodnes občas vykoukne na povrch.
Stejně jako mnoho jiných mladých zemědělců naráží na problém s možností získat zemědělskou půdu.