Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Falešní bankéři, zaručené investice nebo naléhavé zprávy od dcery na WhatsAppu. Podvody na klienty bank jsou stále stejné, přesto se na ně lidé nechávají nachytat ve velkém. Podle Petra Zímy, manažera klientské bezpečnosti České spořitelny, za to může kombinace psychologického nátlaku a důvěry v autority. Jak podvodníci pracují s lidským strachem a jak se lze bránit, radí v Rozstřelu.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Scénáře podvodů v zásadě nemění. „Stále máme dva až tři evergreeny posledních let,“ říká Zíma. Za letošní rok připadá 40 procentt škod měřených objemem peněz na falešné investice, 30 procent na falešné bankéře a 10 procent na tzv. WhatsApp podvody typu „Ahoj mami, ahoj tati“. Zbylých 20 procent tvoří směs dalších podvodů, jako jsou falešné e-shopy nebo podvody s falešnou láskou.

Jak poznat falešného bankéře a kdy vás banka může zachránit

Klíčovým rozlišovacím znakem je tlak na čas. „Skutečný bankéř nevyvíjí tlak, že musíte něco hned teď udělat,“ vysvětluje Zíma. Klienti České spořitelny si mohou volajícího bankéře navíc ověřit v aplikaci George, kde se jim po vyžádání zobrazí jeho jméno a ověřovací PIN, který jim musí sdělit.

Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České spořitelně.

I v případě, že lidé naletí, existuje stále záchranná brzda. Banka transakce monitoruje a podezřelé blokuje. „Zavoláme vám a informujeme vás, že tato transakce je podezřelá.“ Šance na záchranu je vysoká pouze v případě, že klient bance řekne pravdu. Podvodníci jim však často vnutí scénář, v němž je sama banka nepřítelem. „Když nám klienti lžou, což se standardně děje, a na té transakci trvají, my ji musíme poslat. Za týden pak takový klient přijde s tím, že byla transakce podvodná. Ale to už je pozdě.“

Proč chytří lidé skáčou na hloupé podvody?

Na podvody naletí často i velmi vzdělaní lidé. Dokonce mezi podvedenými podle Zímy byli i policisté. Vysvětlení hledá bezpečnostní expert v psychologii. „Kolegyně psycholožka nám to vysvětlovala s pomocí mandle. Tak je totiž velká amygdala, tedy část mozku, která se aktivuje, když ve vás vyvolám strach. A vy pak reagujete iracionálně, pouze v tom pradávném módu útěk – boj – zamrznutí.“ Podvodníci kombinací důvěryhodnosti (vydávají se za policii nebo banku) a vyvoláním existenčního strachu (přijdete o všechny peníze) doslova vypnou klientům racionální uvažování.

Kam mizí peníze a co přijde dál?

Ukradené peníze nejčastěji končí na účtech tzv. bílých koní. „Jsou to najatí lidé, kteří za úplatu propůjčí svůj bankovní účet,“ říká Zíma. Více než polovina z nich jsou Češi, zbytek občané z postsovětských republik. Peníze se pak vybírají v hotovosti nebo poslílají do krypto světa, kde je šance na jejich vrácení mizivá. Do budoucna expert varuje před zneužitím generativní umělé inteligence.

„Vysoké desítky procent lidí vůbec netuší, že něco jako deep fake video existuje.“ Budoucí podvody tak nebudou spočívat v přesvědčivém textu, ale v dokonalé napodobenině hlasu nebo obličeje blízké osoby či bankéře. „Nově se musíme přesunout do stavu, že nemůžeme už věřit ani tomu, co slyšíme a co vidíme.“

Základní rady do začátku

Ověřujte: Pokud vám volá bankéř, nechte si jej ověřit (např. přes aplikaci) nebo zavěste a zavolejte na oficiální linku banky, kterou si sami vyhledáte.

Nespěchejte: Nikdy nepodnikejte pod tlakem žádné finanční operace.

Neinstalujte vzdálený přístup: Nikdy si neinstalujte aplikaci pro vzdálený přístup na váš telefon nebo počítač na pokyn neověřené osoby.

Používejte zdravý selský rozum: Neuvěřitelně výhodné nabídky jsou zpravidla podvod.

Kriticky myslete: Připravte se na dobu, kdy ani hlas nebo obličej v online prostoru nemusí být pravé.

Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České spořitelně. (19. listopadu 2025)
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České spořitelně. (19. listopadu 2025)
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České spořitelně. (19. listopadu 2025)
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České spořitelně. (19. listopadu 2025)
7 fotografií
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České...

Falešní bankéři, zaručené investice nebo naléhavé zprávy od dcery na WhatsAppu. Podvody na klienty bank jsou stále stejné, přesto se na ně lidé nechávají nachytat ve velkém. Podle Petra Zímy,...

26. listopadu 2025

Cestující by se divili, co všechno se ukrývá pod obložením vagonu

Advertorial
Mechanik kolejových vozidel Matěj

Open space jako ten, ve kterém pracuje pan Matěj, se jen tak někde nevidí. V hale o délce 350 metrů je efektivnější pohybovat se na kole, než chodit pěšky. Na jedny koleje se do této haly vejdou dvě...

26. listopadu 2025

Nejméně třicet procent nemovitostí není vůbec pojištěno, varuje expert

Martin Laur

Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že asi 70 procent z pojištěných nemovitostí je pojištěno nedostatečně. A stále existuje až třicet procent nemovitostí, které nejsou pojištěny vůbec. Vliv...

26. listopadu 2025

Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují

Premium
ilustrační snímek

Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí cestovního trhu. Statistiky hotelů, asociací i cestovních kanceláří potvrzují, že tento trend nadále sílí...

26. listopadu 2025

Je plno. Odlety z ruzyňského letiště se tak budou se sněhem více zpožďovat

Letiště LaGuardia v New Yorku vyslalo do boje se sněhem těžkou techniku, řada...

Zimní provoz na Letišti Václava Havla bude letos zřejmě náročnější. Stání pro letadla jsou plně obsazená, a nebude proto možné letadla při úklidu plochy od sněhu a ledu přesunovat. Situaci komplikuje...

25. listopadu 2025  20:22

Vyrábíme pro chudáky. Tajná nahrávka přivedla slavnou značku polévek do potíží

Campbellovy polévky v regálech v obchodě s potravinami v New Yorku (7. srpna...

Společnost Campbell’s, která v Americe vyrábí a prodává instantní polévky, má problém. Jeden z jejích zaměstnanců totiž tajně nahrál viceprezidenta společnosti, jak se neuctivě vyjadřuje o...

25. listopadu 2025

Nejkontroverznější projekt v Británii má zelenou. Heathrow dostane třetí ranvej

Londýnské letiště Heathrow plánuje rozšíření o třetí dráhu.

Britská vláda podpořila plán rozšíření a modernizace londýnského letiště Heathrow za 49 miliard liber (1,3 bilionu Kč) předložený současným majitelem letiště. Dala mu přednost před konkurenčním...

25. listopadu 2025  18:47

Z týdnů se staly hodiny. Umělá inteligence může nakopnout britskou ekonomiku

Zaměstnanci společnosti Moore Kingston Smith v Londýně (13. listopadu 2025)

Umělá inteligence by mohla být klíčem k řešení dlouhodobých problémů britské ekonomiky. Podle ekonomů by její zavedení v sektorech, jako je účetnictví a finance, mohlo přinést výrazné zlepšení...

25. listopadu 2025

Po penny by se v USA mohl přestat razit i niklák. Náklady jsou příliš vysoké

Americký pěticent neboli niklák s portrétem prezidenta Jeffersona. I tato mince...

Jen před pár dny se ve Spojených státech přestal razit americký jednocent, a to po dlouhých 232 letech. Americké ministerstvo financí k tomuto kroku uvedlo, že výroba drobné mince stála více, než...

25. listopadu 2025  16:02

Proč miliony lidí stále platí přes SIPO? Jedna věc je pro ně důležitější než peníze

Ilustrační snímek

Pro majitele chytrých telefonů a mobilních bankovních aplikací ta služba nedává smysl. Přesto je stále populární a užívají ji údajně tři miliony plátců. SIPO jako způsob jednorázového placení...

25. listopadu 2025  13:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Akcie vydělaly dolarovým milionářům víc než jejich podnikání, ukázala analýza

ilustrační snímek

Dolaroví milionáři zůstávají ohledně svých financí velmi optimističtí geopolitickému pnutí navzdory. Změnil se ale jejich hlavní zdroj příjmů. Zatímco dříve rostl jejich majetek zejména díky...

25. listopadu 2025  11:57

Bez stejných podmínek pro všechny nepřežijeme, žádají oceláři levnější elektřinu

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Ani několik týdnů po oznámení německé vlády, že se po Novém roce chystá výrazně snížit ceny elektřiny pro energeticky náročné podniky, se na české straně neděje prakticky nic. Zástupci vlády v demisi...

25. listopadu 2025  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.