Co dělat, když vám volá falešný bankéř? V Rozstřelu radí bezpečnostní expert

Scénáře podvodů v zásadě nemění. „Stále máme dva až tři evergreeny posledních let,“ říká Zíma. Za letošní rok připadá 40 procentt škod měřených objemem peněz na falešné investice, 30 procent na falešné bankéře a 10 procent na tzv. WhatsApp podvody typu „Ahoj mami, ahoj tati“. Zbylých 20 procent tvoří směs dalších podvodů, jako jsou falešné e-shopy nebo podvody s falešnou láskou.
Jak poznat falešného bankéře a kdy vás banka může zachránit
Klíčovým rozlišovacím znakem je tlak na čas. „Skutečný bankéř nevyvíjí tlak, že musíte něco hned teď udělat,“ vysvětluje Zíma. Klienti České spořitelny si mohou volajícího bankéře navíc ověřit v aplikaci George, kde se jim po vyžádání zobrazí jeho jméno a ověřovací PIN, který jim musí sdělit.
I v případě, že lidé naletí, existuje stále záchranná brzda. Banka transakce monitoruje a podezřelé blokuje. „Zavoláme vám a informujeme vás, že tato transakce je podezřelá.“ Šance na záchranu je vysoká pouze v případě, že klient bance řekne pravdu. Podvodníci jim však často vnutí scénář, v němž je sama banka nepřítelem. „Když nám klienti lžou, což se standardně děje, a na té transakci trvají, my ji musíme poslat. Za týden pak takový klient přijde s tím, že byla transakce podvodná. Ale to už je pozdě.“
Proč chytří lidé skáčou na hloupé podvody?
Na podvody naletí často i velmi vzdělaní lidé. Dokonce mezi podvedenými podle Zímy byli i policisté. Vysvětlení hledá bezpečnostní expert v psychologii. „Kolegyně psycholožka nám to vysvětlovala s pomocí mandle. Tak je totiž velká amygdala, tedy část mozku, která se aktivuje, když ve vás vyvolám strach. A vy pak reagujete iracionálně, pouze v tom pradávném módu útěk – boj – zamrznutí.“ Podvodníci kombinací důvěryhodnosti (vydávají se za policii nebo banku) a vyvoláním existenčního strachu (přijdete o všechny peníze) doslova vypnou klientům racionální uvažování.
Kam mizí peníze a co přijde dál?
Ukradené peníze nejčastěji končí na účtech tzv. bílých koní. „Jsou to najatí lidé, kteří za úplatu propůjčí svůj bankovní účet,“ říká Zíma. Více než polovina z nich jsou Češi, zbytek občané z postsovětských republik. Peníze se pak vybírají v hotovosti nebo poslílají do krypto světa, kde je šance na jejich vrácení mizivá. Do budoucna expert varuje před zneužitím generativní umělé inteligence.
„Vysoké desítky procent lidí vůbec netuší, že něco jako deep fake video existuje.“ Budoucí podvody tak nebudou spočívat v přesvědčivém textu, ale v dokonalé napodobenině hlasu nebo obličeje blízké osoby či bankéře. „Nově se musíme přesunout do stavu, že nemůžeme už věřit ani tomu, co slyšíme a co vidíme.“
Základní rady do začátku
Ověřujte: Pokud vám volá bankéř, nechte si jej ověřit (např. přes aplikaci) nebo zavěste a zavolejte na oficiální linku banky, kterou si sami vyhledáte.
Nespěchejte: Nikdy nepodnikejte pod tlakem žádné finanční operace.
Neinstalujte vzdálený přístup: Nikdy si neinstalujte aplikaci pro vzdálený přístup na váš telefon nebo počítač na pokyn neověřené osoby.
Používejte zdravý selský rozum: Neuvěřitelně výhodné nabídky jsou zpravidla podvod.
Kriticky myslete: Připravte se na dobu, kdy ani hlas nebo obličej v online prostoru nemusí být pravé.