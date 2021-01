Proti fake news umělou inteligencí. Česká firma vyvinula nový program

Nebo podivné rady, že koronavirus je dobré v těle zničit silným alkoholem. Většině to zní jako hloupost, ale podle mezinárodní studie publikované v prestižním časopise American Journal of Tropical Medicine and Hygiene jen mezi prosincem 2019 a dubnem 2020 zemřelo ve světě minimálně 800 lidí po vypití silného alkoholu ve snaze dezinfikovat tělo a zničit tím tehdy ještě ne příliš známý čínský koronavirus.