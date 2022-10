Do dění kolem Fair Creditu vstupuje Fincentrum s fondem skupiny Natland

Fair Credit International, nově přejmenovaný na Cepo Green 3, na sebe podal insolvenční návrh minulý týden, pár dní předtím jej podali i někteří z věřitelů. Na Fincentrum podle jeho vyjádření situace kolem Fair Creditu International negativně dopadá už několik měsíců. Řešením této situtace je dle Fincentra právě insolvence.

„Insolvenční řízení je podle nás jediným transparentním procesem pod veřejnou kontrolou, ve kterém dlužník, tedy skupina Fair Credit, může navrhovat, realizovat a předkládat vlastní varianty řešení finanční situace,“ uvedl Lukáš Pácl, ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

„Pro naše klienty je pak cestou, jak získat prostřednictvím profesionálně řízené insolvence zpět maximum prostředků, které do skupiny Fair Credit prostřednictvím investičních instrumentů vložili. Naším jediným zájmem je maximální uspokojení věřitelů pod veřejnou kontrolou,“ doplnil.

Staré spory

Fincentrum až do roku 2018 menšinově vlastnil Martin Nejedlý, aktuálně majoritní akcionář a také zakladatel celého holdingu Fair Credit. Fincentrum v roce 2018 koupila společnost Swiss Life Select. Po prodeji z Fincentra ale odešlo několik stovek poradců do konkurenční společnosti 4fin. Podle společnost Swiss Life Select šlo o organizované spiknutí. Nelze tedy vyloučit, že tento spor ovlivní i dění kolem insolvence Fair Credit International.

Ještě před insolvencí se do vyjednávání mezi Fair Creditem International a věřiteli zapojila také společnost Grimastar, která dle svého vyjádření funguje v roli mediátora mezi dlužníkem a věřiteli. Jednatel Grimastaru podnikatel Jiří Záruba věřitelům v září nabídl řešení, které spočívalo v postupném splácení jistiny formou odkupu pohledávky po dobu deseti let. Věřitelé by se ale museli vzdát všech slíbených výnosů ze své investice.

„V okamžiku, kdy měl celý proces započít, však ze zcela nepochopitelných důvodů společnost Fincentrum vydala prohlášení, kterým se od navrženého způsobu řešení bez uvedení konkrétních důvodů distancovala,“ stojí v insolvenčním návrhu, který na sebe dlužník podal.

Fincentrum reagovalo s tím, že nabídka nebyla podle realizovatelná ani důvěryhodná. „Jako takovou jsme ji, na rozdíl od jiných zprostředkovatelů na trhu, nemohli klientům doporučit. Naším jediným zájmem je maximální uspokojení věřitelů pod veřejnou kontrolou,“ vyjádřil se k situaci Lukáš Pácl, vedoucí oddělení právní a compliance Fincentrum & Swiss Life Select.