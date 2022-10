Fair Credit International na sebe podal insolvenční návrh, dluží 738 milionů

Situace se podle zástupců skupiny Fair Credit nijak nedotýká poskytovatele nebankovních úvěrů firmy Fair Credit Czech, která je součástí stejného holdingu jako Fair Credit International.

Mateřskou společností Fair Credit International je Fair Credit Holding. Ten se pár dní zpátky přejmenoval na Cepo Green 4 a jeho dceřiná společnost Fair Credit International na Cepo Green 3. Obě firmy také změnily adresu sídla. Z pražského Kubánského náměstí v pražských Vršovicích se sídlo firem přesunulo do Hostivaře.

Celou skupinu Fair Credit zastřešuje Concord Financial Holding, jehož majoritním akcionářem je Martin Nejedlý. Ten před časem oslovil společnost Grimastar podnikatele Jiřího Záruby, aby pomohla se záchranou skupiny Fair Credit. Grimastar tak podle svého vyjádření působil jako mediátor mezi skupinou Fair Credit a věřiteli.

Celkové závazky ve výši jistiny společnost v insolvenčním návrhu vyčíslila na víc než 685 milionů korun, s úroky celková částka činí přibližně 738 milionů. Z toho 251 milionů je už po splatnosti. Kvůli nedostatku financí není společnost dále schopná dluhy splácet. Fair Credit International, nyní Cepo Green 3, zároveň nemá žádný nemovitý majetek, z něhož by mohl závazky uhradit.

Hledání řešení

V září se Záruba obrátil na věřitele s dopisem, který zveřejnil Týdeník euro. V něm přiznal finanční problémy ve skupině a nabídl řešení. To spočívalo v postupném splácení jistiny formou odkupu pohledávky po dobu deseti let.

Splátkový kalendář měl být variabilní. Do konce tohoto roku se v návrhu počítalo s výší splátky v hodnotě 0,83 procenta jistiny. Věřitelé by se ale museli smířit s tím, že jim nebudou vyplaceny žádné úroky. „Je to tak půl na půl, někomu řešení vyhovuje, někomu ne. Investoři už nějaké úroky dostali v minulosti, není to tedy tak, že by vůbec nic nevydělali,“ uvedl zástupce společnosti Grimastar, který si přeje zůstat v anonymitě.

„V okamžiku, kdy měl celý proces započít však ze zcela nepochopitelných důvodů společnost Fincentrum a.s. vydala prohlášení, kterým se od navrženého způsobu řešení bez uvedení konkrétních důvodů distancovala,“ stojí dále v insolvenčním návrhu.

Fincentrum situaci skupiny Fair Credit dlouhodobě sleduje. Samotná společnost podle svého vyjádření nemá žádné pohledávky po splatnosti vůči této skupině, snaží se ale zprostředkovat informace finančním poradcům a několika desítkám vlastních klientů, kteří mají v této chvíli vůči skupině Fair Credit pohledávku po splatnosti a obrátili se na Fincentrum s žádostí o pomoc a podporu.

„Nabídka řešení situace, kterou nové vedení Fair Credit představilo investorům, nebyla podle našeho názoru ani realizovatelná, ani důvěryhodná. Jako takovou jsme ji, na rozdíl od jiných zprostředkovatelů na trhu, nemohli klientům doporučit. Naším jediným zájmem je maximální uspokojení věřitelů pod veřejnou kontrolou,“ vyjádřil se k situaci Lukáš Pácl, vedoucí oddělení právní a compliance Fincentrum & Swiss Life Select.

Vstup na Slovensko i pandemie

Viníkem platební neschopnosti společnosti byl dle Grimastaru mix nejrůznějších faktorů. Po pandemii nastala vážná situace v CFH investičním fondu, v němž měli věřitelé investované peníze. Ty skupina Fair Credit využívala na poskytování nebankovních úvěrů z Fair Credit Czech i Fair Credit International, která už ale úvěry neposkytuje od roku 2018.

Věřitelé letos své prostředky začali ve velkém vybírat. Odkup musel být v září pozastaven, protože fond neměl dostatek hotovosti na vyplácení. Stopka pro výběry trvá do 21. prosince 2022. Co bude dále, je předmětem dalších intenzivních jednání. Fair Credit Czech má dle vyjádření zástupců firmy aktuálně potřebné financování zajištěno.

Zásadní finanční potíže přinesl také vstup skupiny Fair Credit na slovenský trh v roce 2014, vyplývá z insolvenčního návrhu. Tento krok totiž vyžadoval velkou investici do propagace, pak ale slovenská vláda zavedla strop na úroky. Ztráta společnosti v tomto směru činí 400 až 500 milionů korun, doplnil Grimastar.

„Vzhledem k tomu, že Národní Banka Slovenska nebyla schopná včas vydat všechny licence, obdržela společnost Fair Credit Slovakia licenci až 14. listopadu 2016. Následně byla dne 15. prosince 2016 přijata novela zákona o spotřebitelském úvěru, která zavedla úrokový strop ve výši 12 procent ročně s účinností od 23. prosince 2016. Za takovýchto podmínek nebylo prakticky možno na Slovensku nadále v tomto oboru podnikat. Společnosti Fair Credit Slovakia se nepodařilo najít přijatelný obchodní model a proto došlo v květnu 2017 k rozhodnutí odejít ze slovenského trhu,“ stojí v insolvenčním návrhu.

Dále se v něm píše, že „vzhledem k postupně narůstající krizi na trhu nejprve v důsledku pandemie Covid 19 a následně i v souvislosti s krizí na trhu způsobené válkou na Ukrajině a turbulentním vývojem na trzích s energiemi a fosilními palivy se však dlužník dostal do situace, kdy začalo být zřejmé, že nebude moci dostát všem svým závazkům.“

V insolvenčním návrhu také stojí, že na bankovních účtech má dlužník aktuální zůstatek 426 582,57 korun a 62,53 eura. V pokladně pak má finanční hotovost ve výši 2 772 korun a 150,45 eura.

„Z uvedených důvodů má dlužník za to, že se nachází v úpadku (...). S ohledem na skutečnost, že za dané situace dlužník nesplňuje podmínky pro reorganizaci, navrhuje dlužník řešení úpadku konkursem,“ uvádí společnost dále v návrhu.