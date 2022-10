Fair Credit převedl svůj podíl ve firmě, která poskytuje nebankovní úvěry

Informovaly Seznam zprávy. Firma Ekonprofi podnikatele Michala Štronera, která se zabývá byznysem s pohledávkami, získala v Fair Credit Czech (FCC) podíl 85 procent. Zbytek si ponechal dosavadní vlastník. Cenu žádná ze stran nekomentovala.

„Transakce byla dokončena v uplynulých týdnech. Insolvence společnost v žádném případě nehrozí,“ řekl Štroner Seznam Zprávám. Zároveň uvedl, že v nadcházejících dnech bude pracovat na řešení splacení závazků firmy.

Počátkem tohoto týdne na sebe podala insolvenční návrh jiná firma ze skupiny Fair Credit, a to společnost Fair Credit International, která se krátce předtím přejmenovala na CEPO Green3. V insolvenčním návrhu uvedla, že 275 věřitelům dluží celkem 685 milionů korun. Z toho čtvrt miliardy korun je po splatnosti.

Zástupci společnosti Fair Credit na dotaz iDNES.cz uvedli, že poskytovatel úvěrů Fair Credit Czech je v dobré kondici, aktuálně má mít zajištěné veškeré potřebné financování.

Jednatel FCC Tomáš Konvička uvedl, že nezná důvody, proč se vlastník rozhodl pro prodej firmy. „Pouze jsme byli informováni o tom, že se tak stane,“ sdělil Seznam Zprávám, podle kterých smlouvu o prodeji podílu podepsal za Concord Financial Holding podnikatel Jiří Záruba, který do statutárních orgánů většiny firem z Fair Creditu nastoupil letos v červnu.

Skupina Fair Credit poskytuje krátkodobé nebankovní půjčky. Podíl ve Fair Creditu vlastnil před vstupem do politiky podnikatel Petr Stuchlík. Stuchlík byl jedničkou kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb v Praze před čtyřmi roky a v době, kdy kandidoval na primátora Prahy, firmu prodal. Dalším majitelem byl až do letošního léta Martin Nejedlý.