Tečka za půjčkovou firmou Fair Credit Czech. ČNB jí odňala oprávnění podnikat

„Rozhodnutí o odnětí oprávnění nabylo právní moci dne 20. června 2024, kdy bylo doručeno do datové schránky právního zástupce společnosti Fair Credit Czech rozhodnutí bankovní rady o rozkladu,“ uvedla centrální banka ve zprávě.

Fair Credit Czech podle ČNB nevedl v účetním roce 2022 správné a úplné účetnictví ani evidenci poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Kvůli porušení zákona dostala firma už loni třímilionovou pokutu.

Od 21. června nesmí Fair Credit poskytovat spotřebitelské úvěry a ani vykonávat další související činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Pohledávky však smí vymáhat i nadále, upozornila ČNB.

Pokud by firma v půjčování peněz pokračovala i nadále, hrozí jí v přestupkovém řízení pokuta až do výše 20 000 000 Kč. „Ve vztahu k nově poskytnutým úvěrům by se též bez dalšího uplatnila právní fikce, že takový nově poskytnutý spotřebitelský úvěr není úročen a že se nepřihlíží ani k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr,“ upozornila centrální banka.

Firma Fair Credit Czech na sebe podala loni na konci října insolvenční návrh. O firmu se pak následně začaly přetahovat znepřátelené podnikatelské skupiny ve snaze ji ovládnout.