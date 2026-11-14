FAA odvolal zákaz letů v USA po výpadku komunikace, tisíce zpoždění

Ministr dopravy Sean Duffy na tiskové konferenci uvedl, že potíže byly způsobeny zastaralým komunikačním systémem řízení letového provozu, který byl přetížen a začal vydávat chybné údaje. Podle ministra se nejednalo o úplný výpadek komunikace či radarových systémů. Duffy dodal, že nyní bude na modernizaci řízení letového provozu žádat 50 miliard dolarů (přibližně 1,1 bilionu Kč).
Ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin podle agentury AP uvedl, že FAA instaloval "nové vybavení, nové technologie", což "přetížilo ten starší systém". Podle ministra nic nenasvědčuje tomu, že došlo ke kybernetickému útoku.
Americké letecké společnosti již začaly oznamovat postupné obnovování letů. Duffy nicméně varoval, že návrat k normální situaci bude pomalý.
Podle Duffyho bylo ve chvíli vyhlášení zákazu ve vzduchu více než 3500 letadel. V době krátce po oznámení zákazu ukazovaly rozvrhy amerických letišť přibližně 11.000 plánovaných odletů, k nimž se chystalo přes jeden a půl milionu cestujících. Podle Reuters to vyplývá z dat analytické firmy Cirium.
Podle agentury AP jde o první celonárodní pozastavení letů od ledna 2023, kdy selhal klíčový počítačový systém FAA. Předtím bylo pozastavení naposledy nařízeno po teroristických útocích z 11. září 2001.