Úspěšný výrobce ciderů mění jméno. Majitelé navazují na odkaz svých otců

S novým rokem přichází nová změna názvu firmy. Hlavním důvodem je sjednocení komunikace celého portfolia F.H. Prager a Prager’s pod jednu značku. „Cidery nesly historicky pojmenování F.H. Prager, kombuchu produkujeme pod značkou Prager’s. Do teď byla celá komunikace hodně produktová, tento rok se chceme, více soustředit na brandové hodnoty,“ popisuje Alexandros Samaras s tím, že seznamu plánů pro rok 2025 je poměrně hojný.

Společnost Prager’s od roku 2021 stabilně roste. V roce 2024 dosáhl obratu 34 milionů korun, což znamenalo 160procentní nárůst proti předchozímu roku. Pro rok 2025 si klade za cíl 60 milionů korun, kterých chce dosáhnout díky expanzi, silnějšímu marketingu a strategickým partnerstvím. „Tento rok nás čeká spousta novinek a věříme, že pokud to půjde minimálně stejným tempem, máme šanci obrat téměř zdvojnásobit,“ říká Samaras.

O přírodní a funkční nápoje je v posledních letech zájem, což firmě hraje do karet. Prager’s sází na přírodní složení a řemeslné zpracování, čímž se profiluje jako značka schopná obstát i v zahraniční konkurenci. Již nyní značka působí na Slovensku a Polsku a plánuje expanzi do Itálie, Španělska a Gruzie. Zároveň zvažuje i mimoevropské destinace, jako jsou Kolumbie a Jihoafrická republika, kde vidí se svými nápoji velký potenciál „Vše je ale zatím ve fázi příprav a analýz trhu, jak to bude skutečně pokračovat, se ukáže v polovině roku 2025,“ vysvětluje Samaras.

Kromě vstupu na nové trhy se připravují také nové produkty. „V první polovině roku uvedeme fermentovanou novinku, poté bude následovat launch čepované kombuchy a následně také nové čajová varianta kombuchy, která doplní aktuální portfolio plechovek. V druhé půlce roku představíme zcela nový produkt, co to bude, si ale zatím necháme pro sebe,“ říká Alexandros Samaras.

Udržitelnost a spolupráce s českými výrobci

Prager’s dlouhodobě klade důraz na ekologii. Od roku 2021 nabízí své nápoje nejen v recyklovaných plechovkách, ale i ve vratných skleněných lahvích, čímž přispívá ke snižování odpadu.

Značka spolupracuje s předními českými designéry, například s duem Tomski&Polanski. V roce 2025 se zaměří na užší propojení s lokálními umělci a sklářským ateliérem Fakulty umění a designu UJEP, který navrhne nový design lahví.

„Plánujeme spolupráci se sklářským oborem FUD Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, jehož výsledkem bude nový design lahví, a chystáme také nejrůznější eventy, kde se bude spojovat hudba a umění se zábavou,“ popisuje Samaras.

Firma se také angažuje v komunitních projektech. Po akvizici ovocných sadů v Úsovsku v roce 2023 plánuje Prager’s nejen pěstování vlastních jablek, ale i vzdělávací programy pro školy, aby přiblížil mladé generaci ovocnářství a udržitelné zemědělství.

Jablko nepadá daleko od stromu

Alexandros Samaras a Petr Musila, synové Jannise Samarase a René Musily stojící za značkou Kofola, následují v otcových šlépějích nejen jako podnikatelé, ale jako vášniví vývojáři v oblasti nápojů. Jejich přátelství sahá až do dětství, kde společně snili o společném podnikání. Sdílejí nejen podobné hodnoty, ale i vizionářský pohled na život.

V roce 2019 se jejich cesta spojila a pustily se do vedení značky Prager’s (dříve F.H. Prager), kterou Kofola ČeskoSlovensko koupila. Tu následně vyčlenili do samostatného inkubátoru a tento krok jim umožnil plně se soustředit na rozvoj této značky.

Před tímto strategickým krokem Alexandros a Petr procestovali Normandii a západní Anglii, kde se seznámili s mnoha sadaři. Tito lidé nejen že sdíleli své know-how o pěstování speciálních hořkosladkých odrůd jablek, ale také podpořili jejich vášeň a odhodlání k inovacím.

Petr se svým vzděláním v oboru potravinářství od samého začátku soustředil na výrobu a zdokonalování výrobních procesů. Na druhé straně Alexandros, nadšený student marketingu a obchodu, převzal vedení v nové vizuální identitě značky, posouvající ji do nové éry.

Takto Alexandros a Petr nejen navazují na odkaz svých otců, ale i přinášejí do nápojářského průmyslu svůj vlastní svěží pohled a inovativní přístup, který slibuje zajímavé a vzrušující perspektivy pro budoucnost značky Prager’s.