Staví pro největší firmy na světě. Do hal EY Podnikatelů roku chtějí všichni

„Simona Kijonková se Zásilkovnou, Tomáš Čupr s Rohlíkem nebo v USA Honza Bednář se ShipMonkem. Tyhle skvělé příběhy by bez logistických dep nikdy nemohly vzniknout. Jinými slovy: my neděláme haly, protože je chceme mít, ale protože je někdo potřebuje. To je přece skvělé,“ řekl v rozhovoru pro magazín Forbes Kratina.

Profil Milan Kratina a Zdeněk Šoustal Společnost Accolade vznikla v roce 2011, o dva roky později dvojice podnikatelů vytvořila skupinu Accolade Holding.

Každý z nich v holdingu drží padesátiprocentní podíl.

Jejich sklady, haly a logistická centra se rozkládají zhruba na 3,5 milionu metrů čtverečních.

Působí na 10 evropských trzích. Netají ale ambici dostat se až do Spojených států.

V roce 2020 založili Accolade Industrial Fund, investiční fond s portfoliem v hodnotě asi dvou miliard eur, do něhož investují více než tři tisíce převážně českých investorů.

A má pravdu, o jejich průmyslové nemovitosti je totiž zájem. Dnes se Accolade pyšní portfoliem nájemních hal pro výrobu, logistiku i velké hráče v oblasti e-commerce v celkové hodnotě přes 3,3 miliardy eur, tedy asi 83 miliard korun.

Dvojice podnikatelů rozjela Accolade původně s tím, že pozemky pro průmyslové a logistické nemovitosti nakoupí a následně se ziskem prodá. Netrvalo však dlouho a položili si otázku, zda by nebylo lepší investovat do výstavby hal s tím, že je následně pronajmou. A tak dnes jejich haly využívá třeba IKEA, DHL, Jysk nebo Amazon.

Prvních deset let existence společnost Accolade velmi rychle rostla. Svezla se totiž na vlně rostoucího zájmu o nakupování po internetu, který přetrval dodnes.

„V devadesátých letech rostly a rozšiřovaly se supermarkety. Jenže dnes je trend nakupovat nikoli v obchodních centrech, ale na internetu. To je obor, který se nejdramatičtěji rozvíjí. A ke každému e-shopu potřebujete halu, kde se objednávky zpracují,“ řekl Zdeněk Šoustal.

Accolade tak podle svých zakladatelů nejenže vznikla ve správnou dobu, ale staví i na strategických místech. „Správné sázky na správné oblasti. Konkrétně na sudetské příhraniční oblasti, strukturálně postižené regiony. Jsou tam výrazně levnější pozemky, ačkoli tam je největší poptávka firem,“ vysvětlil Forbesu Kratina.

Například jen v karlovarském regionu, kde si dvojice byznysmenů přebírala cenu pro krajského EY Podnikatele roku, má Accolade nemovitosti v hodnotě skoro dvaceti miliard korun. „Ještě v roce 2014 tu byla nula metrů čtverečních hal k pronájmu. A dnes je z tohoto pohledu Karlovarský kraj čtvrtý nebo pátý největší v České republice a pořád roste,“ argumentuje Kratina s tím, že Karlovarsko bylo léta podceňované.

„Kraj měl nálepku strukturálně postiženého regionu, ale my jsme vždycky věřili, že je tu dostatek kvalifikované pracovní síly. V Ostrově nebo v Chebu a jinde přece byly výrobní závody,“ říká Milan Kratina.

Potenciál kraje spatřují šéfové Accolade také v blízkosti bohatých západních trhů. „Kombinace pro výrobu, logistiku a e-commerce je opravdu evropsky unikátní. Proto je dnes hodnota našich nemovitostí tady v kraji skoro dvacet miliard korun a pracuje v nich více než tři tisíce lidí,“ doplnil Kratina.

„Když jsme přišli do Chebu, byla v tamní zóně průměrná mzda čtrnáct tisíc korun. Dnes je to až třikrát tolik. Toho nedosáhnete nějakou dohodou nebo nařízením, ale tím, že tam přivedete firmy, které jsou schopné a ochotné dát lidem lépe placenou práci. A potřebují k tomu kvalitní zázemí,“ doplňuje svého parťáka Zdeněk Šoustal.

Podnikatelé se ovšem jenom tuzemským trhem neuspokojili. Dnes se průmyslové impérium Accolade rozkládá na deseti evropských trzích. Loni majitelé například oznámili rozšíření svých investic v polském Štětíně, o rok dřív expanzi do Chorvatska. A míří ještě dál. Netají se tím, že by rádi své haly viděli třeba i ve Spojených státech.

Úspěchy, kterých v podnikání dosáhli, je po lidské stránce nezměnily. A toho si na nich váží jejich byznysoví partneři.

„Milana Kratinu znám z doby, kdy jeho plány na budování Accolade byly spíše strategické a společně se Zdeňkem Šoustalem stavěli první logistická centra. Obdivuji, že o několik let později své původní plány překonali a postupně se stali globálním hráčem,“ říká spolumajitelka břeclavské Alca Group Radka Prokopová. „Představují moderní vzdělané podnikatele s jasnou vizí, mám je ráda pro jejich lidskost, férový přístup a odvahu neustále se posouvat dále a inspirovat ostatní,“ dodává žena, jež s manželem Františkem Fabičovicem získala prestižní podnikatelský titul za rok 2018.

Aby bylo stále plno

Accolade investuje do projektů jak pro konkrétní současné zákazníky, tak pro budoucí. „V České republice musíme kvůli složité administrativě zajišťovat povolování staveb hodně dopředu. Samotnou investici se pak ale snažíme dělat až pro konkrétního zákazníka,“ vysvětluje Milan Kratina.

„Jenže i tak stavíte univerzální prostor. Firma tam může být pět nebo deset let, ale životnost budovy jsou desítky let. Realita je navíc taková, že až druhý nebo třetí nájemce vám vydělá. A vy nemůžete vědět, kdo to bude,“ uvádí Kratina. „Už se stalo, že firmy odešly a zůstal brownfield. My ale chceme mít prostor stále obsazený, mít lidi v daném regionu stále zaměstnané a lákat sem byznys s vysokou marží,“ dodává EY Podnikatel roku 2024.