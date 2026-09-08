„Do sedmadvacátého ročníku soutěže vstupujeme s jasným poselstvím. I po více než čtvrtstoletí zůstává jejím smyslem vyhledávat a oceňovat podnikatele, kteří svou vizí posouvají české podnikaní i společnost kupředu. Věřím, že letošní ročník opět přinese řadu inspirativních příběhů,“ říká Marek Jindra, vedoucí partner EY v České republice.
Vedle krajských vítězů a národního šampiona se i tentokrát budou udělovat ceny v kategoriích EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Spoluorganizátor soutěže společnost MAFRA pak udělí Cenu čtenářů MF DNES a iDNES.cz za nejlepší podnikatelský příběh.
Nominace do 21. října 2026
Nominovat podnikatele lze pomocí formuláře na www.podnikatelroku.cz
O vítězích rozhodnou odborné poroty složené převážně z podnikatelů oceněných v předchozích ročnících. Hlavní porotě bude předsedat Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE a držitel titulu EY Podnikatel roku 2025.
„Právě teď prochází podnikání mimořádně formativním obdobím. AI zásadně mění způsob, jakým firmy vznikají, fungují i rostou, a dramaticky snižuje bariéry, které ještě donedávna zvýhodňovaly především velké zavedené hráče. Je to skvělý okamžik pro novou generaci podnikatelů a firem, které mohou i z Česka vyrůst v mezinárodně významné společnosti. Těším se, že v letošním ročníku objevíme další taková jména,“ uvedl Šenkypl.
Rozhodujícími kritérii v soutěži jsou poctivost, bezúhonnost a výjimečný podnikatelský příběh. Porota přitom posuzuje osobnost podnikatele i dlouhodobou perspektivu jeho podnikání.
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„Naše hodnoticí kritéria dlouhodobě sledují nejen ekonomickou výkonnost, ale i skutečný dopad podnikatele, odvahu a odpovědnost, s nimiž řídí svůj byznys, a jakou vizi má pro jeho další růst,“ upřesňuje Lucie Říhová, vedoucí partnerka oddělení daňového poradenství a sektoru EY Private.
Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 21. října 2026. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.
Držitel titulu EY Podnikatel roku 2026 bude reprezentovat Česko na světovém finále, které se bude konat od 24. do 28. května 2027 v Monte Carlu.