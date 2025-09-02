Odstartoval nový ročník EY Podnikatele roku, hlásit se lze do půli října

V soutěži, která se koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla, se tradičně vedle krajských vítězů a celonárodního držitele ocenění EY Podnikatel roku 2025 rozdělí ceny i pro technologického, začínajícího a společensky prospěšného podnikatele. Čtenáři iDNES.cz pak už pošestnácté rozhodnou o ocenění za nejlepší podnikatelský příběh a Česká televize udělí cenu za udržitelné podnikání.
Vítěze vyberou na začátku příštího roku odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících soutěže. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky. Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.
„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy. Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.
Hlavním hodnotícím kritériem soutěže je tvorba dlouhodobé hodnoty. V soutěži tak vedle ekonomické kondice rozhoduje i celospolečenský přínos konkrétního podnikání s důrazem na jeho udržitelnost. Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak startupy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem. Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 19. října 2025. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.
Držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky opět dostane příležitost reprezentovat Česko na mezinárodní úrovni a představit se na světovém finále, které se bude konat v květnu 2026 v Monaku.
„Od prvního krajského kola po světové finále jsme během cesty soutěží EY Podnikatel roku poznali mnoho inspirativních příběhů, které spojuje silná vize, odvaha i přesahy nad rámec byznysu. Vážíme si toho, že i příběh Accolade o vytváření moderní průmyslové infrastruktury, díky níž sami posilujeme podnikání lokálních i globálních hráčů, mohl zaznít a byl oceněn,“ říká loňský vítěz Milan Kratina.
„Podnikatelé jsou svým přínosem pro společnost i ekonomiku klíčoví a je třeba dobré příklady z praxe podporovat a zviditelňovat. Soutěž k tomu nabízí výbornou platformu. Účast v ní tedy všem, kdo ji zvažují, určitě doporučujeme. Je to skvělá zkušenost a příležitost,“dodává jeho podnikatelský společník Zdeněk Šoustal.