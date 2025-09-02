Odstartoval nový ročník EY Podnikatele roku, hlásit se lze do půli října

Společnost EY Česká republika odstartovala další ročník prestižní soutěže EY Podnikatel roku. Přihlášky mohou podnikatelé podávat do 19. října 2025. Do stejného data může zároveň veřejnost i instituce do soutěže zasílat nominace, které mohou být pro podání přihlášky významnou motivací.
EY Podnikateli roku 2024 se stali Milan Kratina (vlevo) a Zdeněk Šoustal ze...

EY Podnikateli roku 2024 se stali Milan Kratina (vlevo) a Zdeněk Šoustal ze společnosti Accolade. (4. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

EY Podnikateli roku 2024 se stali Milan Kratina a Zdeněk Šoustal (vlevo) ze...
EY Podnikateli roku 2024 se stali Milan Kratina a Zdeněk Šoustal (vlevo) ze...
Slavnostní vyhlášení výsledků 25. ročníku soutěže EY Podnikatel roku. (4....
EY Podnikateli roku 2024 se stali Milan Kratina (vlevo) a Zdeněk Šoustal ze...
V soutěži, která se koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla, se tradičně vedle krajských vítězů a celonárodního držitele ocenění EY Podnikatel roku 2025 rozdělí ceny i pro technologického, začínajícího a společensky prospěšného podnikatele. Čtenáři iDNES.cz pak už pošestnácté rozhodnou o ocenění za nejlepší podnikatelský příběh a Česká televize udělí cenu za udržitelné podnikání.

Vítěze vyberou na začátku příštího roku odborné poroty složené mimo jiné z významných podnikatelských osobností oceněných v předchozích ročnících soutěže. Hlavní porotě bude předsedat Milan Kratina, který je s dalším spolumajitelem společnosti Accolade Zdeňkem Šoustalem loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku 2024 České republiky. Krajští vítězové budou oznámeni během ledna a února 2026, finále soutěže proběhne tradičně v březnu na slavnostním galavečeru v Praze.

Staví pro největší firmy na světě. Do hal EY Podnikatelů roku chtějí všichni

„Letos vstupujeme už do šestadvacátého ročníku soutěže a mě těší, že i po čtvrtstoletí, kdy ji společnost EY v České republice pořádá, se stále daří objevovat a oceňovat nové, inspirativní podnikatelské příběhy. Osobním přijetím na Pražském hradě a poděkováním za kultivaci českého podnikatelského prostředí ocenil letos význam podnikatelských osobností i prezident Petr Pavel. Vnímám to jako potvrzení kvalit a prestiže laureátů i smyslu naší soutěže,“ říká Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Hlavním hodnotícím kritériem soutěže je tvorba dlouhodobé hodnoty. V soutěži tak vedle ekonomické kondice rozhoduje i celospolečenský přínos konkrétního podnikání s důrazem na jeho udržitelnost. Nezáleží přitom na oboru podnikání nebo velikosti byznysu. Dveře mají otevřené jak startupy či menší rodinné firmy, tak společnosti s globálním přesahem. Nominace a tipy lze podávat prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz do 19. října 2025. Pro účast v soutěži je pak rozhodující přihláška, kterou mohou podnikatelé vyplnit na stejné stránce.

Prezident chválil oceněné podnikatele. Jste inspirací ostatním, vyzdvihl

Držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky opět dostane příležitost reprezentovat Česko na mezinárodní úrovni a představit se na světovém finále, které se bude konat v květnu 2026 v Monaku.

„Od prvního krajského kola po světové finále jsme během cesty soutěží EY Podnikatel roku poznali mnoho inspirativních příběhů, které spojuje silná vize, odvaha i přesahy nad rámec byznysu. Vážíme si toho, že i příběh Accolade o vytváření moderní průmyslové infrastruktury, díky níž sami posilujeme podnikání lokálních i globálních hráčů, mohl zaznít a byl oceněn,“ říká loňský vítěz Milan Kratina.

„Podnikatelé jsou svým přínosem pro společnost i ekonomiku klíčoví a je třeba dobré příklady z praxe podporovat a zviditelňovat. Soutěž k tomu nabízí výbornou platformu. Účast v ní tedy všem, kdo ji zvažují, určitě doporučujeme. Je to skvělá zkušenost a příležitost,“dodává jeho podnikatelský společník Zdeněk Šoustal.

Odstartoval nový ročník EY Podnikatele roku, hlásit se lze do půli října

