Každý hlas se počítá. Vyberte nejlepší podnikatelský příběh roku 2025

Už pošestnácté rozhodují čtenáři iDNES.cz a MF DNES o vítězi ankety o nejlepší podnikatelský příběh. Také letos vybrala redakce z okruhu přihlášených do soutěže EY Podnikatel roku osmičku nejzajímavějších osudů. Přečtěte si je a pomozte svým hlasem vybrat vítěze.
Cenu za Podnikatelský příběh roku 2024 si odnesla Zuzana Bílková z firmy Besky....

Cenu za Podnikatelský příběh roku 2024 si odnesla Zuzana Bílková z firmy Besky. Trofej jí předal předseda představenstva společnosti MAFRA Michal Hanák.(4. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO
Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi
Hana Kloučková, Confess
Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.
Vyhlášení nejlepšího příběhu je už tradiční součástí soutěže EY Podnikatel roku. Letos je vyhlášení národního vítěze v plánu v úterý 3. března, kdy bude součástí slavnostního večera i předání ceny čtenářů MF DNES a iDNES.cz.

O nejlepší podnikatelský příběh hlasujte ZDE

Anketa běží až do neděle 1. února 23:59

Při hlasování vybírá každý čtenář přesně tři příběhy, které ho zaujaly nejvíce. Ten, kdo v konečném součtu získá nejvíce hlasů, si odnese z galavečera i tradiční cenu – speciální zarámovanou titulní stránku MF DNES se svým podnikatelským příběhem.

Svým hlasem můžete ocenit úspěchy firmy, neotřelý podnikatelský nápad nebo zkrátka jen projevit sympatie jejímu majiteli či majitelům. Ankety se účastní následující podnikatelky a podnikatelé.

Markéta Jiráčková TIMO

Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO

Od dětství byla obklopená látkami, střihy a debatami o výrobě dámského prádla. Vyrůstala v prostředí, kde bylo krejčovské řemeslo přirozenou součástí každodenního života. Dnes Markéta Jiráčková stojí v čele největšího výrobce spodního prádla v Česku. – čtěte Krejčovina ji provází od dětství

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra VAVI

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi

Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ vzpomíná na dětství, které ho nasměrovalo k tomu, co dělá dnes. – čtěte Oblékají zaměstnance bank i nemocnic

Hana Kloučková Confess Research

Hana Kloučková, Confess

Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu našly, aniž by musely klást otázky. Co se lidem honí hlavou, totiž dokážou zjistit pomocí nejmodernějších strojů. – čtěte Ví, co si lidé skutečně myslí. Podnikatelka čte v podvědomí

Michal Navrátil Dřevodílo Rousínov

Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.

Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností dokázal těsně nad propastí zachránit skomírající firmu. – čtěte Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Radim Niederle MUFFIK

Radim Niederle, zakladatel firmy MUFFIK

Dejme noze dostatek vjemů, ona nám to vrátí. Tak by mohlo znít motto podnikatele Radima Niederleho z Petrova nad Desnou, který vyrábí speciální ortopedické pomůcky imitující přírodní povrchy, v nichž je v současnosti světovým lídrem. – čtěte Noha potřebuje nestabilitu. Inspiraci bere z přírody

Dalibor Novák Memory Crystal

Dalibor Novák, zakladatel společnosti Memory Crystal

První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a současný majitel sklářského studia Memory Crystal Dalibor Novák rozšířil možnosti, jak si lidé mohou uchovat vzpomínky na své zemřelé blízké. – čtěte Vzpomínky na nejbližší zatavil do skla

Michal Urbánek CIUR

Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)

Michal Urbánek je součástí společnosti CIUR od jejího založení v roce 1991. To mu ještě nebylo osmnáct let a rodičům, kteří firmu založili, pouze pomáhal. Kromě celulózové tepelné izolace firma vyrábí třeba i filmový sníh pro Hru o trůny. – čtěte Byznys z papíru. Jeho filmový sníh byl i v Hvězdných válkách

Martin a Vlasta Veselíkovi Schindlerova pletárna

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny

V Krásné Lípě stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost. Schindlerova pletárna funguje nepřetržitě už od roku 1854. Přečkala všechna krizová období, která z mapy vymazala desítky jiných podniků. – čtěte Přečkala války i změny režimů. Plete už skoro dvě století

O nejlepší podnikatelský příběh hlasujte ZDE

Anketa běží až do neděle 1. února 23:59

Dosavadní vítězové Ceny čtenářů iDNES.cz a MF DNES za nejlepší podnikatelský příběh

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

26. ledna 2026

Krejčovina ji provází od dětství. Výrobu dámského prádla převzala po mamince

Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO

Od dětství byla obklopená látkami, střihy a debatami o výrobě dámského prádla. Vyrůstala v prostředí, kde bylo krejčovské řemeslo přirozenou součástí každodenního života. Dnes Markéta Jiráčková vede...

26. ledna 2026

Byznys z papíru. Filmový sníh rodinné firmy se objevil i ve Hvězdných válkách

Generální ředitel společnosti CIUR Michal Urbánek (16. ledna 2026)

Michal Urbánek je součástí společnosti CIUR od jejího založení v roce 1991. V té době ale v podniku nepracoval oficiálně, jelikož mu ještě nebylo osmnáct let. Studoval střední školu a svým rodičům,...

26. ledna 2026

Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.

Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností...

26. ledna 2026

Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi

Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ zavzpomínal na...

26. ledna 2026

Přečkala války i změny režimů. Schindlerova pletárna plete už skoro dvě století

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny

V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost regionu. Schindlerova pletárna je výjimečná tím, že funguje nepřetržitě už od roku 1854 – tedy více...

26. ledna 2026

Noha potřebuje nestabilitu, říká Radim Niederle. Inspiraci bere z přírody

Radim Niederle, zakladatel firmy MUFFIK

Dejme noze dostatek vjemů, ona nám to vrátí. Tak by mohlo znít motto firmy MUFFIK podnikatele Radima Niederleho z Petrova nad Desnou na Šumpersku, která vyrábí speciální ortopedické pomůcky imitující...

26. ledna 2026

Vzpomínky na nejbližší zatavil Dalibor Novák do skla

Dalibor Novák, zakladatel společnosti Memory Crystal

První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a současný majitel sklářského studia Memory Crystal Dalibor Novák rozšířil možnosti, jak si lidé mohou...

26. ledna 2026

Ví, co si skutečně myslí. Podnikatelka čte v lidském podvědomí

Hana Kloučková, Confess

Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu našly, aniž by musely klást otázky. Co se lidem honí hlavou, totiž dokážou ve výzkumné organizaci...

26. ledna 2026

Akční letáky
