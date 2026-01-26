Vyhlášení nejlepšího příběhu je už tradiční součástí soutěže EY Podnikatel roku. Letos je vyhlášení národního vítěze v plánu v úterý 3. března, kdy bude součástí slavnostního večera i předání ceny čtenářů MF DNES a iDNES.cz.
O nejlepší podnikatelský příběh hlasujte ZDE
Anketa běží až do neděle 1. února 23:59
Při hlasování vybírá každý čtenář přesně tři příběhy, které ho zaujaly nejvíce. Ten, kdo v konečném součtu získá nejvíce hlasů, si odnese z galavečera i tradiční cenu – speciální zarámovanou titulní stránku MF DNES se svým podnikatelským příběhem.
Svým hlasem můžete ocenit úspěchy firmy, neotřelý podnikatelský nápad nebo zkrátka jen projevit sympatie jejímu majiteli či majitelům. Ankety se účastní následující podnikatelky a podnikatelé.
Markéta Jiráčková TIMO
Od dětství byla obklopená látkami, střihy a debatami o výrobě dámského prádla. Vyrůstala v prostředí, kde bylo krejčovské řemeslo přirozenou součástí každodenního života. Dnes Markéta Jiráčková stojí v čele největšího výrobce spodního prádla v Česku. – čtěte Krejčovina ji provází od dětství
Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra VAVI
Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ vzpomíná na dětství, které ho nasměrovalo k tomu, co dělá dnes. – čtěte Oblékají zaměstnance bank i nemocnic
Hana Kloučková Confess Research
Na začátku byly dvě kamarádky z marketingu a touha zjistit, co v reklamě doopravdy funguje. Cestu našly, aniž by musely klást otázky. Co se lidem honí hlavou, totiž dokážou zjistit pomocí nejmodernějších strojů. – čtěte Ví, co si lidé skutečně myslí. Podnikatelka čte v podvědomí
Michal Navrátil Dřevodílo Rousínov
Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností dokázal těsně nad propastí zachránit skomírající firmu. – čtěte Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik
Radim Niederle MUFFIK
Dejme noze dostatek vjemů, ona nám to vrátí. Tak by mohlo znít motto podnikatele Radima Niederleho z Petrova nad Desnou, který vyrábí speciální ortopedické pomůcky imitující přírodní povrchy, v nichž je v současnosti světovým lídrem. – čtěte Noha potřebuje nestabilitu. Inspiraci bere z přírody
Dalibor Novák Memory Crystal
První skleněnou urnu navrhl v roce 1999, o sedm let později vyvinul památeční sklo. Zakladatel a současný majitel sklářského studia Memory Crystal Dalibor Novák rozšířil možnosti, jak si lidé mohou uchovat vzpomínky na své zemřelé blízké. – čtěte Vzpomínky na nejbližší zatavil do skla
Michal Urbánek CIUR
Michal Urbánek je součástí společnosti CIUR od jejího založení v roce 1991. To mu ještě nebylo osmnáct let a rodičům, kteří firmu založili, pouze pomáhal. Kromě celulózové tepelné izolace firma vyrábí třeba i filmový sníh pro Hru o trůny. – čtěte Byznys z papíru. Jeho filmový sníh byl i v Hvězdných válkách
Martin a Vlasta Veselíkovi Schindlerova pletárna
V Krásné Lípě stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost. Schindlerova pletárna funguje nepřetržitě už od roku 1854. Přečkala všechna krizová období, která z mapy vymazala desítky jiných podniků. – čtěte Přečkala války i změny režimů. Plete už skoro dvě století
O nejlepší podnikatelský příběh hlasujte ZDE
Anketa běží až do neděle 1. února 23:59