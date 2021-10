Změna v čele EY, českou pobočku poradenské firmy povede Martina Kneiflová

Kneiflová byla dosud ve firmě partnerkou daňového oddělení a vedoucí týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů v České republice. V regionu střední a jihovýchodní Evropy odpovídá za oblast mobility a imigrace.

Kneiflová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od počátku své kariéry se věnovala daňovému poradenství a je také členkou Komory daňových poradců České republiky. Po ukončení studia nastoupila na pozici daňové konzultantky do společnosti Arthur Andersen, která se následně stala součástí mezinárodní sítě EY. V EY ČR Kneiflová pracuje 22 let, tedy po většinu třicetileté doby působení firmy v Česku.

Na pozici vedoucí partnerky EY ČR bude mít Kneiflová podle firmy za úkol další rozvíjení služeb. „Mou snahou bude přirozeně, navázat na to, co se EY pod vedením Magdaleny Souček podařilo dosud vybudovat. A pochopitelně, využít všechny příležitosti k tomu, aby se společnost dále rozvíjela v duchu našeho motta Building a better working world,“ sdělila Kneiflová.

Magdalena Souček

„Martina je ve společnosti EY řadu let, má bohaté zkušenosti ve vedoucích pozicích a já jsem moc ráda, že je to právě ona, kdo přebírá pomyslné žezlo,“ uvedla končící vedoucí partnerka EY Souček.

Magdalena Souček bude s EY nadále spolupracovat, například na soutěži EY Podnikatel roku. Bude také mimo jiné působit jako poradkyně firmy. „Vedení společnosti nyní předávám své nástupkyni Martině Kneiflové ve více než zdravé kondici a situaci, kdy se EY i přes těžkosti, které dnešní nelehká doba přináší, daří lépe, než jsme očekávali, za což jsem ráda a jsem na to pyšná,“ sdělila Souček.