Nová iniciativa pomůže českým zbrojařům vyrábět doma, říká šéf exportní pojišťovny

V souvislosti s vývojem války na Ukrajině a posilováním vlastní obranyschopnosti Evropy se i domácí zbrojařský průmysl dostává do jiné pozice. „Obranný sektor je klíčový a není nic důležitějšího než mít tyto výrobní kapacity strategického významu přímo v České republice,“ uvedl v rozhovoru pro iDNES.cz David Havlíček, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

Jak dodal, z toho důvodu EGAP vnímá návrhy na rozvoj českého obranného průmyslu. „Aktuálně jednáme s vládou, že bychom spustili speciální program na podporu budování kapacit obranného průmyslu v České republice,“ potvrdil Havlíček. Podle něj mají zbrojařské podniky dobré výsledky a vlivem událostí je rostoucí poptávka po jejich výrobcích.

Výhradně české firmy působící v obranném sektoru jsou takzvaně exportně orientované. To znamená, že aspoň čtvrtinu své produkce exportují do zahraničí a tím pádem mohou využít služeb EGAP. Nový program by však byl zaměřen speciálně na podporu domácí produkce.

„V minulosti jsme již realizovali několik konkrétních vývozních zbrojních zakázek. EGAP má v portfoliu obranný sektor. Určitě to pro nás není sprosté slovo,“ říká Havlíček. Exportní garanční a pojišťovací společnost je podle slov svého ředitele nyní připravena tuto podporu rozšířit.

„Na základě průzkumu Hospodářské komory ČR víme, že firmy z obranného sektoru zvažují investice do těchto kapacit přímo v České republice v rozsahu miliard korun. Ale nemají na to finance. České nebo i evropské banky se jim bojí dávat dlouhodobé úvěry, protože neví, co bude za 10 let,“ uvádí ředitel Havlíček. Idea nového programu je, že by EGAP poskytoval zbrojařským firmám pojištění a díky tomu by jim banky poskytly investiční úvěry.

Diskriminace ze strany bank

Českým zbrojařským firmám se dlouhodobě nedařilo shánět peníze od bank. Na úvěr buď nedosáhly vůbec, nebo je stál mnohem více peněz na úrocích. Tato situace trápila v posledních letech hlavně střední a malé podniky, ty velké jsou na tom lépe.

Na problém opakovaně upozorňovala Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu (AOBP), podle které má český obranný průmysl potenciál navýšit výrobu, pokud by měl férovější přístup k bankovním službám. Ministerstvo obrany ČR se také snažilo situaci řešit a vedlo jednání s bankami o uvolnění restrikcí a o jejich vstřícnějším přístupu. V případech financování dodávek materiálu na Ukrajinu se to povedlo.

Podle ředitele EGAP Havlíčka by nová iniciativa představovala podporu ze strany státu, která je navíc návratná. „Nebyly by to žádné dotace, které by se dávaly těmto firmám,“ uvádí.

„Zvažujeme i to, že by se pro tento účel použily prostředky, které máme z doby covidu, které se nám vrací ze záruk. Právě tyto prostředky by šly na tento nový speciální program, čili státní rozpočet by to nic nestálo,“ zdůrazňuje. Podle Havlíčka by právě toto řešení vyřešilo problém, který v Česku existuje, že obranné firmy nedosáhnou na dlouhodobé investiční úvěry.

Nová aktivita prezidenta AOBP Jiřího Hynka trochu překvapila. „Vždy jsem hlavní úlohu EGAP vnímal v podpoře exportu do rizikových teritorií. Nakonec z názvu Exportní, garanční a pojišťovací společnost to trochu tak vyplývá,“ sdělil pro iDNES.cz šéf českých zbrojařů Hynek.

Jestli však bude nový speciální program zaměřen na rozvoj a zvýšení výrobních kapacit u klíčových výrob nutných pro obranyschopnost státu, pak podle Hynka tento program dává smysl. „Ale jedině za předpokladu, že stát na sebe převezme do jisté míry ručení. Teprve tehdy získají čeští výrobci jednodušší přístup k získání investičních úvěrů u komerčních bank,“ zdůraznil Hynek. Jak však dodává, za vhodnější by považoval posílit roli Národní rozvojové banky v rozvoji obranných kapacit.

„V případě, že by stát do ní vložil prostředky ze státního rozpočtu, ta by pak mohla poskytovat potřebné investiční úvěry nutné pro navýšení výrobních kapacit obranného průmyslu,“ vysvětluje Hynek. Podle něj by se právě tímto způsobem obešla nechuť komerčních bank z angažovanosti v obranném průmyslu a zároveň by se minimalizovala rizika vyplývající z garancí EGAP.

Případný start programu bude záležet na politickém rozhodnutí. Pokud se pro to vláda rozhodne, tak EGAP je podle slov svého ředitele schopen v řádu několika málo týdnů jej otevřít a firmy skutečně začít začít pojišťovat.