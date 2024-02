Česko potřebuje šampiony, kteří vyrábějí, ale i vyvíjejí, říká ministr Síkela

Tisková konference se konala v rámci proexportní akce nazvané Meeting Point CzechTrade, kterou agentura uspořádala v O2 universum Praha ve dnech 27. a 28. února pro malé a střední firmy. Na 22. ročníku konzultovalo rekordních 427 českých firem s 56 řediteli zahraničních kanceláří, kteří poskytovali podnikatelům třicetiminutové expertizy k potenciálnímu rozvoji jejich byznysu v zahraničí.

Ministr Síkela během ní připomněl, že zahraniční obchod České republiky se zbožím loni skončil přebytkem téměř 123 miliard korun, když v roce 2022 vykázal schodek téměř 205 miliard korun. Lepšího výsledku se podařilo dosáhnout díky poklesu dovozu fosilních paliv, výraznému snížení cen energií a pomohla také i silná koruna, řekl ministr. Českému zahraničnímu obchodu by se podle něj mělo dařit i v příštích letech.

Zatímco v případě Česka tvoří podíl vlastní přidané hodnoty na vývozu zhruba 60 procent, v Rakousku a Polsku je to téměř 70 procent a v Německu asi 77 procent. „Česko se tak radí k importně náročným zemím s nižším podílem vlastní přidané hodnoty ve vývozu a to je třeba do budoucna změnit,“ uvedl ministr. Vedle posílení přidané hodnoty mají českému exportu pomoci podnikatelské cesty do zahraničí, kterých již loni přibylo. „V letošním roce chceme toto tempo udržet,“ potvrdil Síkela.

Pomoci by měla i exportní strategie, kterou vláda loni schválila pro roky 2023 až 2033. Ta má mimo jiné posílit postavení českých firem v dodavatelských řetězcích či vývoz rozšířit mimo trhy Evropské unie. MPO chce také rozšířit a přizpůsobit novým potřebám dosavadní podporu exportérům, informovalo už dříve MPO.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se proto chce více soustředit na podporu vývozu u malých a středních firem nebo rozvoj startupů. „Česko potřebuje nové šampiony, kteří nejen vyrábí, ale také vyvíjí a prodávají vlastní produkty,“ zdůraznil ministr.

Firmy se již zajímají o rekonstrukci Ukrajiny

„Meeting Point CzechTrade je jednou z nejdůležitějších pravidelných akcí pro internacionalizaci českých firem. Zástupci zahraničních kanceláří, kteří mají z daného teritoria bohaté zkušenosti, předají exportérům zpětnou vazbu, zda produkt nebo služba může na trhu reálně uspět a navrhnou individuální řešení vstupu na trh, což jsou unikátní informace, které lze z konzultací získat,“ uvedl Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

O konzultace měly zájem také startupové firmy a nově vzniklé technologické startupy, které se brzy po svém vzniku snaží najít zákazníky na trhu USA. Stále větší zájem mají firmy o mimoevropské trhy, a to z důvodu přesycenosti evropského trhu nebo jako náhradu za Rusko. O možnostech účasti na rekonstrukci poválečné Ukrajiny mohly diskutovat v rámci projektu Business Klub Ukrajina. Firmy však často neznají administrativní omezení a opatření na Ukrajině nebo mají obavy z cestování do válečné země. „S tím jsou obě naše zahraniční kanceláře na Ukrajině připraveny pomoct,“ dodává ředitel Doležal.

Novinkou byly i projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET spolufinancované Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zaměřené na usnadnění vstupu na zahraniční trhy a rozvoj mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných výstavách, veletrzích a dalších akcích v zahraničí.

Národní proexportní agentura CzechTrade spadá pod MPO, byla založená před 26 lety. Smyslem jejího působení je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové a neznámé trhy. Agentura má dnes 54 zahraničních kanceláří v 64 zemích světa.

Síť zástupců CzechTrade se rozšiřuje

Mezi bezplatné služby pro exportéry patří informační servis, exportní poradenství, exportní vzdělávání a také online služby v podobě adresáře exportérů anebo prezentace firem na profilu zahraniční kanceláře CzechTrade. Agentura nabízí i služby s finanční spoluúčastí exportéra poskytované v zahraničí. Mezi jednu z nejčastějších patří ověření zájmu o spolupráci, která spočívá ve vytipování a oslovení možných partnerů a stojí 30 tisíc Kč plus DPH.

V loňském roce byly otevřeny pobočky v texaském Austinu, v Manile na Filipínách a v Mnichově. Zástupce CzechTrade nově působí v Rijádu v Saúdské Arábii, oficiálně by tato kancelář měla být otevřena ještě letos a také při Kanceláři generálního komisaře Expo v japonské Ósace. V polovině letošního roku má být otevřena kancelář v jihokorejském Soulu a v Taškentu v Uzbekistánu, Do budoucna by měly vzniknout další kanceláře v Severní Americe.