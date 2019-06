Češi se naučili být nároční. U exotických dovolených vyžadují německou kvalitu

Čeští cestovatelé jsou čím dál náročnější. Jsou ochotní utratit více peněz, na oplátku ale vyžadují luxus i kvalitnější služby. „Přibývá klientů, kteří si chtějí dopřát něco mimořádného a zejména se vyhnout masám turistů, proto hledají v dané lokalitě to nejlepší a nadstandardní služby a to jak při pobytech, tak i poznávacích zájezdech,“ vysvětlil šéf CK Zanzo Stanislav Bartoška.

Češi se podle Bartošky postupně naučili být nároční a vyžadovat služby na srovnatelné úrovni, jako poskytují například německé cestovky. Ty patří v cestovním ruchu na evropské úrovni mezi vyhlášené.

Pod pojmem luxusní dovolená si lidé představují v prvé řadě prvotřídní a osobní služby, bezstarostný pobyt nebo dovolenou na míru. Až poté je zajímá all inclusive nebo pětihvězdičkový hotel. Vyplývá to z průzkumu, který v rámci své diplomové práce provedl specialista z cestovní kanceláře Deluxea Ondřej Světlík. Klienti cestovní kanceláře Zanzo u luxusních dovolených obvykle požadují čtyř až pětihvězdičkový hotel, stravování formou all inclusive, privátní transfer z letiště nebo ubytování s výhledem na moře.

Podle Bartošky jsou lidé při výběru exotické dovolené opatrnější. Na rozdíl od běžných dovolených v Česku nebo Evropě exotickou dovolenou plánují dlouho dopředu a raději než last minute vybírají nabídky first minute. „Dovolenou v exotické destinaci plánují i s půlročním předstihem,“ říká Bartoška.

Jihovýchodní Asie i Karibik

Mezi nejoblíbenější exotické destinace patří podle cestovní kanceláře Zanzo Zanzibar, Spojené arabské emiráty, Maledivy, Thajsko, Bali nebo Vietnam. Zákazníci cestovní kanceláře Deluxea se za exotikou vydávali nejčastěji k Indickému oceánu, Karibskému moři nebo Tichému oceánu.

Luxusní dovolenou si nejčastěji dopřávají lidé ve věku od 30 do 55 let, kteří cestují bez dětí. Obvykle si vybírají pobyt na 7 až 12 nocí. „S věkem přibývá náročných klientů, kteří chtějí nejlepší servis a naopak nechtějí plánovat dovolenou na vlastní pěst, kde je velké riziko, že věci nedopadnou tak, jak by si přáli. Samozřejmě úměrně s tím roste i cena, kterou jsou ochotni zaplatit,“ dodal Bartoška s tím, že přibývá Čechů, kteří jsou ochotni zaplatit za pobyt či poznávací zájezd i sto tisíc korun.

Ze Světlíkova průzkumu vyplynulo, že 64 % klientů cestuje jen 1krát za rok. Skoro 32 % zákazníků cestovní kanceláře Deluxea si pak dopřává dovolenou 2krát až 3krát ročně.