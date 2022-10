Místo pošťáka zazvoní exekutor. Riziko, které nese novela exekučního řádu

Centrální úřední deska je webový portál Exekutorské komory ČR a využívají ji všichni tuzemští soudní exekutoři. Touto cestou dávají vědět lidem v exekuci o tom, že jim doručují písemnosti vztahující se k jejich exekučnímu řízení. Desku není možné propojit se žádnými notifikacemi na e-mail či mobil. Web je proto potřeba pravidelně kontrolovat.

Na nedostatek novely upozornil Daniel Hůle, expert na dluhovou problematiku lidskoprávní a humanitární organizace Člověk v tísni. „Pošťačka má ve svých rukou, jestli se člověk dozví, že je vůči němu vedena exekuce nebo že v ní přibývají další úkony. Stačí, když napíše, že schránku nenalezla. To se u paneláků, kde žijí desítky rodin, může stát velice snadno,“ varuje Hůle.

Původně se novinka ohledně zasílání měla týkat pouze lidí, kteří mají trvalé bydliště na obecním úřadě, tedy na takzvané ohlašovně. „Tito lidé často bydlí na ubytovnách a nechodí si vyzvedávat poštu. I tam nějaké riziko existuje, ale rozumím tomu, že si exekutoři chtějí trochu usnadnit práci a také ji zlevnit,“ uvádí Hůle.“

Desku ve vlastním zájmu kontrolujte

Lidé, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně či nemají schránku v místě doručování, by ve svém zájmu měli jednou za čas desku kontrolovat. „Situaci by zlepšilo, kdyby všichni měli datovou schránku, kde možnost notifikací je,“ myslí si Eva Rajlichová, mluvčí Exekutorské komory ČR.

„Souhlasím s Danem Hůlem v tom, že když spojíme špatné doručování Českou poštou, zvlášť v některých oblastech, a možnost exekutorů doručovat vyvěšením na úřední desce, jde o nebezpečnou situaci,“ uvedla pro MF DNES Pavla Aschermannová z neziskové organizace Rubikon.

Hůle navíc upozorňuje, že pokud se dlužník o své exekuci nebo dalších krocích v ní nedozví, může to být pro exekutory výhoda. Teoreticky by tak mohli současný stav zneužívat. Jestliže totiž dlužník do třiceti dnů zaplatí pohledávku, tak se odměna exekutora snižuje na polovinu.

Exekutorská komora MF DNES odpověděla, že je v zájmu každého, aby měl v informačním systému evidence obyvatel adresu, na kterou se dá doručovat. Každý by měl mít také viditelně označenou schránku. „Pokud by to takto bylo, je téměř vyloučeno, že by se komukoli pošta nedoručovala. Bohužel, právě doručování je stále velmi složité a mnoho lidí si myslí, že když nebudou poštu přebírat, jejich exekuce zmizí nebo neexistují,“ tvrdí mluvčí Rajlichová.

Dlužníci se často snaží poštu ignorovat a před problémem zavírat oči, souhlasí Jarmila Veselá, jednatelka společnosti InsolCentrum analyzující insolvenční data. „Nařízení exekuce není první právní dokument. Aby mohla vzniknout, musí probíhat soudní řízení. Je to složité, ale člověk by se neměl vymlouvat na to, že mu nebylo doručeno, když deset let dělal všechno pro to, aby poštu nepřebíral,“ říká Veselá.

S krizí přibude exekucí

Zatím se v exekucích točí titíž lidé, kteří mnohdy nemají majetek, který by jim exekutor ještě mohl zabavit. Hůle ale očekává, že současná ekonomická krize změní situaci a do exekucí začnou padat noví, mohovitější lidé. A ti by díky svému majetku mohli být schopni se z exekuce vyplatit – třeba aby předešli prodeji bytu, ve kterém bydlí.

Základní předpoklad ale je, aby se o exekuci dozvěděli včas. Centrální úřední deska vznikla podle Rajlichové právě proto, aby bylo možné informovat dotčené lidi i v problematických případech. „Doposud se výzvy uveřejňovaly jenom na úředních deskách jednotlivých soudních exekutorů zvlášť. Pochopitelně spousta věcí by se vyřešila, kdyby měli lidé, potažmo dlužníci, datovou schránku,“ uvádí s tím, že není na exekutorovi, aby kontroloval, jak pošta zvládá doručovat dopisy. Pokud má kdokoli s tímto problémy, měl by podle ní kontaktovat přímo poštu.

Masové rozšíření datových schránek bylo ještě donedávna na spadnutí. Povinnost používat je měla platit od začátku příštího roku, prezident Miloš Zeman podepsal zákon již loni v červnu. Vláda totiž plánovala jejich povinné zřízení nejen právnickým, ale i fyzickým osobám, které mají e-identitu občana nebo živnostenské oprávnění.

„Vzhledem k tomu, že lidé často žádali o mimořádný příspěvek na dítě právě přes e-identitu, tak nových datových schránek mělo být opravdu hodně,“ uvedla Aschermannová.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale minulý týden prohlásil, že automatické zřizování datových schránek pro fyzické osoby ruší s tím, že k jejich používání nechce nikoho nutit. Povinné by ovšem používání datových schránek mělo být pro živnostníky.