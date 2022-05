Navzdory covidu je teď lidí s exekucemi méně

Z evidence exekucí ubylo v roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem přes 21 tisíc lidí. Počet lidí v exekuci byl loni 698 tisíc. Průměrný český dlužník má 46 let a 6,37 exekucí.

Lépe se daří řešit situaci těm, kteří mají jednu či dvě exekuce. Loni meziročně přibylo lidí, kteří mají osm a více exekucí. Nejvíc narostl počet osob s více než deseti řízeními, a to o sedm procent. Naopak zadlužených s jednou exekucí ubylo o 22 procent.

Na číslech je znát epidemie

Počet exekucí se v roce 2021 o pět tisíc navýšil a je nyní 4,43 milionu. „Pokud jde o lidi s vícečetnými exekucemi, hlavní problém je v tom, že povinný svou situaci vůbec neřeší,“ říká Jan Mlynarčík, prezident komory. Průměrná vymáhaná částka na jednoho povinného je 483 tisíc, v roce 2020 to bylo 430 tisíc.

Na číslech se podepsala epidemie covidu. „V roce 2020 jsme nemohli provádět exekuce všemi způsoby, řádně ukončovat, spousta jich zůstala takzvaně zaparkovaná. Do pohybu se mohly dát až po skončení moratorií,“ uvedl viceprezident komory Martin Tunkl.

Data dále ukázala, že poklesl počet nezletilých v exekuci, a to o 30 procent. Zatímco v roce 2020 jich bylo 2 284, loni už jen 1 574. Podle členky prezidia EK ČR Venduly Flajšhansové pomohly legislativní změny, ale i postoje věřitelů k těmto dlužníkům.

V letošním a příštím roce by měly podle Tunkla počty exekucí dále klesat. Ve statistikách by se mělo projevit milostivé léto, což je akce na levné splacení dluhů u veřejnoprávních exekucí. Ta se konala mezi koncem loňského října a koncem letošního ledna. Měla by se opakovat opět na podzim.

Letos začala platit také změna, kdy drobné exekuce do částky 1 500 korun, které běží bezvýsledně víc než tři roky, může exekutor zastavit. Nejdříve ale musejí věřitele informovat a ten může do zastavení exekuce zasáhnout.

Od příštího roku budou moci exekutoři zastavovat také dlouhodobě marné exekuce. Jedná se o ty, u nichž vymožená částka za posledních šest let nepokryje náklady exekuce a současně se exekuce netýká nemovitosti. Bezvýsledná exekuce se bude moci ještě dvakrát prodloužit po zaplacení poplatku věřitelem, trvat by však mohla nejdéle dvanáct let.

Inflace a dluhy

Loni přijatá legislativa značně dlužníkům pomohla. Teď je ovšem čekají další výzvy. Jen co se domácnosti vzpamatovaly z covidu, potýkají se s obrovským zdražováním. To se může podepsat na schopnosti dluhy splácet. „Pokud se člověk dostane do nějaké svízelné situace, měl by ji řešit s věřitelem nebo dodavatelem energií hned v počátku,“ doplňuje Mlynarčík.

To, zda se někteří lidé dostanou vlivem současného zdražování do finančních potíží, které povedou až k exekuci, ukážou teprve následující roky. V době krize obvykle exekucí přibývá rychleji a nedaří se je vymáhat a naopak za ekonomického růstu padá do exekucí lidí méně a daří se jim exekuci lépe splácet.

„Tato situace je mimořádná a víme, že stát dělá opatření a lidem pomůže dříve, než by do exekucí spadli,“ myslí si Tunkl, který proto doufá, že k dramatickému nárůstu tentokrát nedojde.

To, že se na počtu exekucí podepisuje významně situace domácností, ukazuje i to, že nejvíce dlužníků na počet obyvatel žije v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde jsou dlouhodobě vyšší nezaměstnanost i horší sociální poměry.