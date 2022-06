Konec spalovacích motorů přinese Česku potíže, experti radí se nebránit

Automobilový průmysl v České republice zaměstnává zhruba půl milionu lidí a podílí se na tvorbě českého hrubého domácího produktu asi z jedné desetiny, což navrhované evropské opatření může možná brzy změnit. Podle odborníků ale bude hodně záležet na tom, jakým způsobem se k celé transformaci automobilového průmyslu postaví vláda.

„Návrh vnímáme jako velmi přísný a ambiciózní. Na druhou stranu Evropský parlament rozhodnutím vyslal jasný signál, že obrat k elektromobilitě je daný. Některé automobilky se na transformaci dlouhodobě připravují a jejich strategické směřování reflektuje tento směr. Cíl ale může způsobit problémy zejména některým subdodavatelům,“ řekl pro iDNES.cz za Svaz průmyslu a dopravy České republiky Bohuslav Čížek.

Podobný pohled na věc má i Hospodářská Komora. Její mluvčí Miroslav Diro pro iDNES.cz uvedl, že schválené cíle budou vyžadovat změny plánování a přeskupování výroby stávajících i nově požadovaných technologií. Vláda by podle něj měla zároveň detailně analyzovat, jaký dopad budou mít tyto unijní návrhy na fungování tuzemského hospodářství, podniky a trh práce.

Přísnější normy pro emise skleníkových plynů mají přimět automobilky, aby přestaly vyrábět auta se spalovacími motory a zaměřily se na elektromobily. Třeba automobilka Škoda plánuje produkci spalovacích motorů snižovat až od roku 2030, kdy se čeká, že závod nebude už pro tuto výrobu plně vytížený.

„Adaptace automobilky Škoda na prodej elektromobilů nebo aut s vodíkovým pohonem nebude snadná. Bude muset upravit továrny nebo dostatečně zaškolit personál. Časem bude možná také potřeba postavit i recyklační továrnu na baterie elektromobilů. Výhodou Škodovky ale je, že patří pod křídla koncernu Volkswagen, který se na elektromobilitu připravuje,“ uvedl analytik Václav Franče z poradenské skupiny Deloitte.

Česko jako druhý Detroit?

Odborníci ale dodávají, že elektromobilita je trend, který přichází bez ohledu na opatření Evropského parlamentu. Ten totiž pouze dolaďuje časovou posloupnost a konkrétní termíny. Samy automobilky už představily mnoho rychlejších plánů na konec vývoje modelů se spalovacími motory.

„Z pohledu českého autolandu určitě není na místě se inovacím nějak aktivně bránit, ale spíše se snažit na nevyhnutelnou změnu připravit. Bez toho akutně hrozí, že se z Česka stane druhý Detroit, tedy částečně opuštěné město, kde se v noci nesvítí a na ulicích chodí lišky. Jiná varianta totiž není,“ řekl pro iDNES.cz expert společnosti PwC na investice do infrastruktury Jan Brázda.

Konkrétním aktuálním krokem, na kterém teď může vláda společně s průmyslem pracovat, je třeba dostatečné lákání investorů. Momentálně zejména těch, kteří plánují postavit bateriové gigafactories.

„Přítomnost projektu gigafactory by Česko dostala na mapu elektromobility a pomohla by zemi se vymanit z dlouhodobě kritizované pozice montovny. Gigafactory by znamenala vysokou míru automatizace a mohla by v budoucnu navázat na těžbu lithia, následnou výrobu elektromobilů a vytvořit tak ideální prostředí i pro umístění kapacit pro výzkum,“ dodal.

Některé členské země zvláště z východního křídla Evropské unie ale mají k návrhům kvůli jejich možným ekonomickým dopadům mnohem kritičtější postoj než europoslanci. Dá se tak očekávat, že při společném vyjednávání se budou snažit dopady evropského návrhu minimálně zmírnit.

Šéf Sdružení autoprůmysl AutoSAP Zdeněk Petzl pro iDNES.cz uvedl, že samy firmy věří v alespoň částečné zmírnění tohoto původního návrhu.

„Doufáme, že si vyjednávající subjekty uvědomí kontext s chystanou emisní normou Euro 7. Ta totiž bude likvidační pro mnoho tradičních a masově prodávaných modelů hlavně z nižších kategorií aut, což by znamenalo rychlý konec pro malé vozy ve velmi krátkém čase,“ okomentoval přání společností Zdeněk Petzl.