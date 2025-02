Trump hrozí ocelářům v Evropě cly, Brusel stále řeší spíše dekarbonizaci

Celní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií je po středečních výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa opět o něco blíže. Zatím sice není známo, kterého zboží by se nová Trumpova cla avizovaná ve výši 25 procent měla týkat, jedním z postižených odvětví ale nejspíše bude ocelářství.

Zavedení cel ve výšce 25 procent na veškerý dovoz oceli a hliníku do Spojených států oznámil Donald Trump již 10. února. Ministři průmyslu jednotlivých členských zemí Evropské unie se na společném postupu radili nejdříve online, Evropská komise pak minulý týden vyslala do Washingtonu vyjednávat eurokomisaře pro obchod a hospodářskou bezpečnost Maroše Ševčoviče. Ten se však vrátil ze Spojených států s nepořízenou.

Evropská unie nyní rozšiřuje svůj seznam amerického zboží, na které hodlá uvalit případná odvetná cla. Pokud totiž nenastane zásadní zvrat, 12. března vstoupí v platnost 25procentní cla na dovoz veškeré oceli a hliníku do USA.

Ocelářský průmysl je přitom základem pro mnoho dalších odvětví v Evropě, včetně automobilového, obranného a stavebního. V Unii se nachází přibližně 500 ocelářských provozů, které zaměstnávají kolem 2,5 milionu lidí.

Pro evropské oceláře to je špatná zpráva také z toho důvodu, že už nyní se potýkají s levnou asijskou konkurencí. Loni museli uzavřít devět milionů tun výrobní kapacity a propustit více než 18 tisíc lidí.

„Evropský ocelářský průmysl potřebuje ochranu, což v krátkodobém horizontu znamená posílení ochranných opatření,“ řekl francouzský ministr průmyslu Marc Ferracci ve čtvrtek po setkání ministrů průmyslu v Paříži. „Pokud nepřijmeme rázná opatření, budou se zavírat továrny,“ dodal.

Evropská výroba oceli se v posledních letech potýká s výrazným tlakem způsobeným globální nadprodukcí. Ocelárny na celém světě jsou dnes schopny vyrobit zhruba 2,5 miliardy tun oceli ročně, poptávka přitom dosahuje zhruba 1,9 miliardy tun.

“Nadkapacita výroby je tedy zhruba 600 milionů tun oceli. Ze statistik je patrný celosvětový pokles poptávky po oceli. Celková světová produkce, stejně jako spotřeba oceli, kulminovala v roce 2021,“ upozorňuje studie zpracovaná ekonomickými experty soukromé pražské CEVRO Univerzity. Čína v současné době vyrábí v absolutním vyjádření více oceli než zbytek světa dohromady a desetkrát více než v USA.

Ročně se z Číny do Evropské unie importuje přibližně 100 milionů tun oceli, což ohrožuje konkurenceschopnost domácích výrobců. Čínská ocel může být tak levná, protože tamní vláda tento průmysl do značné míry podporuje. V reakci na problémy ocelářů v minulosti zavedla programy na podporu recyklace šrotu, obnovu průmyslových zařízení a navýšení podílu elektrických obloukových pecí.

Naopak vývoz z Unie se rok od roku snižuje. USA přitom patří pro evropské oceláře k největším exportním trhům spolu s Velkou Británií a Tureckem. „Loni se z Evropské unie do USA vyvezlo 3,1 milionu tun ocelových výrobků, což představovalo 17,3 procenta celkového vývozu oceli,“ řekla MF DNES Marcela Kubalová, předsedkyně představenstva Ocelářské unie ČR.

Unie během minulého roku exportovala 18,1 milionu tun oceli. „V roce 2014 to přitom bylo 30,7 milionu tun,“ připomíná Kubalová.

Komise prosazuje zelenou ocel

Evropským ocelářům kromě čínské konkurence podrážejí nohy domácí pravidla na dekarbonizaci, podle kterých „musí ocelářský průmysl projít změnami, má-li Evropská unie do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality“.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová bude příští týden 4. března hostit v Bruselu Strategický dialog o oceli. K jednacímu kulatému stolu si pozvala zástupce výrobních podniků, dodavatele surovin, ale také odběratele a zástupce sociálních partnerů a občanské společnosti.

„Ocelářský průmysl je klíčovým odvětvím našeho jednotného evropského trhu. Zároveň je toto odvětví nanejvýš důležité v našem boji proti změně klimatu,“ uvedla von der Leyenová v tiskovém prohlášení vydaném v úterý. „Chceme zajistit, aby evropský ocelářský průmysl byl konkurenceschopný a udržitelný z dlouhodobého hlediska,“ zdůraznila.

Cílem nových opatření má být „větší ochrana evropského ocelářského odvětví před nekalou zahraniční konkurencí a posílení výroby čisté evropské oceli“. Návrhy zahrnují společný nákup surovin a zákon o oběhovém hospodářství, který by motivoval k využívání železného odpadu ve výrobě.

Odborníci však vyjadřují pochybnosti, že zmiňované návrhy přinesou sektoru rychlá řešení, která nutně potřebuje. Mnohé ocelářské podniky spíše než budoucnost životního prostředí, trápí problémy dneška, mezi které patří konkurence z třetích zemí, třeba z Číny a od ledna také rozhodnutí nové americké administrativy.

Donald Trump již během svého prvního funkčního období v Bílém domě zavedl cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a 10 procent na dovoz hliníku. Jeho cílem bylo zvýhodnit americkou produkci zdražením zahraničního materiálu. Několik hlavních dodavatelů – včetně Kanady, Mexika a Evropské unie – však bylo od cel osvobozeno. Americký prezident chce opět podpořit domácí průmyslové podniky, které i dnes tvrdí, že se stále potýkají s konkurencí dovozu.

Změny obchodních toků

Z údajů americké vlády vyplývá, že největšími dovozci oceli do USA jsou Kanada, Brazílie a Mexiko následované Jižní Koreou a Vietnamem. Pro české oceláře by zavedení amerických cel neměl být problém, protože přímo do USA putuje pouze okolo jednoho až 1,5 procenta celkového tuzemského exportu oceli.

“Loni to bylo přesně 1,2 procenta. Nicméně podstatná část dalšího vývozu české oceli jde do zemí EU a zde již bohužel nevíme, co se s našimi výrobky stává a kolik z nich nakonec skončí v USA,“ konstatuje Kubalová.

Přímý dopad by měl být každopádně nižší, než tomu bylo v případě zavedení cel v roce 2018. Tehdy čeští výrobci vyváželi do USA dvě až tři procenta své produkce.

„Na druhou stranu je ale třeba připomenout, že ani Bidenova administrativa opatření zcela neuvolnila. Byl nastaven režim prostřednictvím kvót, který našim výrobcům neumožňoval do USA vyvážet neomezený objem zboží,“ zdůrazňuje šéfka Ocelářské unie.

Odborníci se shodují na tom, že zavedení jakýchkoli cel bude mít velký vliv na změnu obchodních toků s ocelovými výrobky po celém světě. Spojené státy loni dovezly přibližně 23 milionů tun ocelářských produktů ze zemí mimo Evropskou unii. Pokud se kvůli novým Trumpovým clům tyto výrobky nedostanou do USA, jejich výrobci pro ně budou muset najít nové trhy jinde.

Část z nich tak nejspíš zamíří i do Unie, což vytvoří další tlak. „Přinese to značné nepřímé dopady na české, potažmo evropské výrobce,“ upozorňuje Kubalová.