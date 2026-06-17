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Evropská komise si všimla bytové krize v Česku. Zvyšte daň z nemovitosti, radí

Pavla Žáková
  13:00
Nedostupné bydlení v Česku je problém, který už řeší i Evropská komise. Ve své pravidelné zprávě zhodnotila stav s byty a doporučila, aby Česko změnilo daň z nemovitosti, posílilo nabídku cenové dostupného bydlení, a hlavně osekalo výhody krátkodobých pronájmů.
Výstavbu nejvíce zpomaluje zdlouhavé schvalování.

Výstavbu nejvíce zpomaluje zdlouhavé schvalování. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Vlastní bydlení je pro velkou část lidí v Česku cenově nedostupné a tento trend se v posledních letech ještě prohlubuje. Prospěla by reforma daně z nemovitosti, která by zvýšila platby u bytů používaných pro krátkodobé pronájmy. To jsou ve stručnosti závěry, ke kterým došla Evropská komise. Vtělila je do doporučení pro Česko, které ještě musí schválit Rada EU. Dokument z 3. června letošního roku shrnuje hlavní ekonomické neduhy Česka v současnosti.

Problém Česka: nízká dostupnost bydlení

„Cenová dostupnost bydlení je na nízké úrovni a dále klesá. V posledním desetiletí je tempo růstu poměru cen rezidenčních nemovitostí k příjmům v Česku třetí nejvyšší v EU,“ varuje zpráva. Ve městech je situace nejhorší – přes jedenáct procent lidí vydá na bydlení více než 40 % příjmu. „U osob s příjmem nižším než 60 % mediánu příjmů činí tato míra 43,4 %,“ vypočítává dále Evropská komise.

Největším problémem s byty v Česku je dle zprávy chybějící sociální bydlení, kdy se víc než 160 000 lidí nachází v situaci bezdomovectví a je vyloučeno z přístupu k bydlení.

Pražané si stěžují na nedostupnost bydlení i dopravní zácpy

Daň z nemovitosti

Komise po analýze právní a ekonomické situace v ČR dospěla k domu, že by pomohla vyšší daň z nemovitosti a její jiné strukturování. Dosud příjmy z této daně dělají 0,4 % HDP, zatímco evropský průměr je 1,8 %.

Vývoj cen nemovitostí v ČR podle Eurostatu. Graf je součástí průvodní zprávy Evropské komise k doporučení Rady EU vůči Česku, která byla zpracovaná 3.6.2926.

Návrh na zvýšení této daně rozlítil europoslance Ondřeje Dostála, který v něm vidí snahu ožebračit lidi, kteří bydlí ve vlastním. „Občan si vlastním úsilím postavil dům, kde každou cihlu zaplatil z tvrdě zdaněných peněz, nebo dvacet let splácel byt, aby měl kde zůstat na stáří – a bastardi plánují, že by ho daněmi z vlastního vyhnali a přerozdělili to nějakému přivandrovalci nebo netáhlu? Toto absolutně odmítám,“ rozčílil se na Facebooku.

Jak zjistím výši daně z nemovitosti? Poradíme, jak ji spočítat a kde najít koeficienty

Airbnb a další

Zvýšení daně, které doporučuje Komise, cílí ale na jiné lidi než na ty, kteří vlastní dům či byt a sami v něm bydlí. Komise se tím strefuje do krátkodobých pronájmů, které jsou v Česku, a zejména v Praze, na vzestupu. Majitelé těchto nemovitostí nepoužívají byty k vlastnímu bydlení, ale provozují v nich ubytovací služby, ačkoli platí daň z nemovitosti stejně velkou jako ten, kdo bydlí ve svém bytě a zisky z něj nemá. Jde o byty inzerované nejčastěji na platformách jako Airbnb nebo Booking a využívané zejména cizinci.

Podle datových analytiků z AirROI je v současnosti v Praze v aktivní nabídce 6 917 nemovitostí. Za uplynulý rok počet bytů nabízených ke krátkodobému pronájmu vzrostl o 10,8 procent, ke snížení cen to ale nevedlo. Jejich majitelé si vydělali v průměru 571 015 Kč za rok (na jednu nemovitost), a to při obsazenosti 52 %.

Měla by se v Česku zvýšit daň z nemovitosti?

celkem hlasů: 210

Doporučení Komise

„Pokud by došlo ke zvýšení daní z nemovitostí a k jejich propojení s tržními hodnotami a současně by se zrušilo příznivé danění krátkodobých pronájmů, vznikla by motivace k přesunu neobsazeného a krátkodobého nájemního bydlení na trh s dlouhodobým pronájmem a k hustší výstavbě,“ shrnuje Komise.

Jako další kroky navrhuje větší zapojení veřejného a neziskového sektoru do výstavby a renovací, lepší územní plánování a vydávání stavebních povolení. Doporučení navržená Evropskou komisí nejsou právně závazná, a to ani v případě, že je schválí Rada EU.

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