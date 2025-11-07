Evropskému ocelářství se podle Merze musí dostat účinné ochrany. Trápí jej totiž podle něj nejen americká cla, ale i dovoz subvencované čínské oceli. Německo proto podle kancléře podporuje nový plán Evropské komise , který představila na počátku října. Navrhuje v něm snížit kvóty na dovoz oceli o 47 procent na 18,3 milionu tun ročně. Clo na dodávky přesahující tyto kvóty by se mělo zároveň zvýšit na 50 procent z dosavadních 25 procent.
„Vedle potřebného zlepšení konkurenceschopnosti jde zároveň o to chránit lépe průmysl před nadbytečnými globálními kapacitami a neférovými obchodními praktikami mezinárodních konkurentů,“ uvedla v tiskové zprávě německá vláda po jednání Merze, ministra financí Larse Klingbeila a zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v ocelářském odvětví.
Merz zdůraznil, že vždy podporoval volný mezinárodní obchod, v současné situaci to podle něj už ale přinejmenším u oceli není možné. Německá a evropská ocel by proto měla při domácích zakázkách dostávat přednost. Německá vláda chce domácí ocelářský průmysl podpořit také snížením cen energií, pomoci chce také při přechodu na klimaticky neutrální výrobu.
Evropští výrobci oceli pod tlakem
Evropský ocelářský průmysl se v posledních letech potýká s vážnými problémy. Čelí dovozu levné oceli z Číny a dalších asijských států i celním bariérám u vývozu do zemí, jako jsou Spojené státy a Kanada. Americký prezident Donald Trump letos zvýšil cla na dovoz oceli a hliníku do USA na 50 procent. EU po červencovém dosažení obchodní dohody s USA uvedla, že bude s Washingtonem v oblasti kovů úzce spolupracovat na ochraně evropských a amerických ocelářů před konkurencí z Číny.
Na tyto problémy dlouhodobě upozorňuje také Ocelářská unie ČR.„Evropské ocelářství čelí v posledních letech mimořádnému tlaku ze strany dovozů z regionů, kde jsou výrobci podporováni státními subvencemi nebo čelí nižším environmentálním a sociálním standardům. Jakýkoli krok, který posílí obranyschopnost evropského trhu a zajistí rovné podmínky, je krok správným směrem,“ říká Marcela Kubalová, předsedkyně představenstva Ocelářské unie.
Konkrétní podobu nového nástroje EU vnímá vedení českých ocelářů pozitivně. Vítáme zejména citelné snížení celkového objemu kvót o 47 procent, jejichž stávající úroveň již dávno přestala plnit svůj původní účel, stejně jako citelné zvýšení cel v případě překročení dané kvóty z 25 na 50 procent.
Návrh Evropské komise by měl podle Ocelářské unie přispět ke snížení podílu dovozu oceli do EU ze třetích zemí. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení využitelnosti evropských kapacit, které jsou v posledních letech na velice nízké úrovni.