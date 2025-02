Nové požadavky Evropské komise vyřadí 90 procent kotlů a kamen, varují odborníci

Podle Hospodářské komory ČR nová evropská směrnice ohrozí výrobce kotlů, krbů i kamen na dřevo, dřevěné brikety a další biomasu a výrazně zdraží topení statisícům domácností.

Nové požadavky na emisní a technické normy kotlů a kamen jsou součástí návrhu Evropské komise na novou směrnici o Ekodesignu, která mimo jiné výrazně zpřísňuje limit pevných částic nebo snižuje emisní limity oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Podle oborových zástupců jsou však tyto limity pro současný trh devastující.

„Nereálný nápad Evropské komise hází klády pod nohy všem výrobcům kotlů a kamen v Česku i celé Evropě. Navržené parametry popírají samotné fyzikální zákony a jsou mnohdy nesplnitelné,“ uvedl předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

Podle něj by nové podmínky mohly z trhu vyřadit 90 procent kotlů a kamen na tuhá paliva, zatímco zbylé by výrazně zdražily. „Komise navrhuje emisní limity, které nejsou technicky dosažitelné ani při využití nejmodernějších technologií. Například limit pevných částic je výrazně přísnější než současné standardy a není reálně splnitelný,“ upozorňuje. Jak dodává, výroba kotlů podle těchto požadavků by znamenala obrovské náklady na nové technologie, které se promítnou do pořizovacích cen pro domácnosti.

Jako kritické vidí také navrhované snížení emisních limitů oxidu uhelnatého a oxidů dusíku, které by vedlo k vyřazení většiny současných spotřebičů. Dalším zásadním problémem pak podle kritiků návrhu představuje povinné zavedení automatického řízení spalování u všech lokálních ohřívačů prostoru na pevná paliva, což by z trhu vyloučilo jednoduchá kamna i krby na dřevo.

Podle prezidenta Asociace podniků topenářské techniky Zdeňka Lyčky došlo za posledních deset let díky inovacím a probíhající výměně zastaralých kotlů a kamen k rapidnímu snížení emisí.

„Stávající přísné legislativní prostředí už zajišťuje dostatečné regulace. Namísto dalšího zpřísňování by měly evropské instituce konečně podpořit edukaci uživatelů a důslednější kontrolu skutečně problematického spalování,“ upozorňuje Lyčka.

Pouze pět procent výrobků by prošlo

Také Hospodářská komora ČR vyjadřuje vážné obavy nad návrhem nového nařízení evropské komise upravujícím požadavky pro kotle, krby a kamna spalující dřevo, dřevěné brikety, pelety a další biomasu. Komora se připojuje k varováním Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD), Asociace podniků topenářské techniky (APTT), Cechu topenářů a instalatérů ČR, Klastru Česká peleta a Společenstva kominíků ČR, které upozorňují na hrozící důsledky pro české spotřebitele i výrobce.

Podle Komory by zavedení navrhovaných opatření týkajících se ekodesignu kotlů a lokálních topidel na dřevo, dřevěné brikety, pelety a další paliva zcela jistě ohrozilo celý český průmysl spojený s tímto odvětvím. „V extrémně krátké době by přinesl existenční problémy zejména pro malé a střední firmy v oblasti výroby spotřebičů na pevná paliva i v oblasti výroby a distribuce biopaliv. Současně by to zásadním způsobem podkopalo snahy o dekarbonizaci sektoru vytápění domácností, energetickou nezávislost, bezpečnost a ekonomiku České republiky,“ uvádí Komora v tiskovém prohlášení.

Navrhovaná směrnice zavádí mimo jiné i povinné připojení všech lokálních topidel na dřevo k elektrické síti pro automatickou regulaci vzduchu. „Tento požadavek likviduje jednu z hlavních výhod vytápění dřevem – jeho nezávislost na dalších zdrojích energie. V době, kdy se Evropa potýká s energetickou krizí, je absurdní nařizovat spotřebitelům závislost na elektřině,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Ve hře jsou i emise

Dalším problematickým bodem je drastické zpřísnění emisních limitů a minimální účinnosti u spotřebičů na pevná paliva. „Takto přísná regulace by v podstatě znamenala, že většina současných krbů a kamen by byla neprodejná, což by vedlo k drastickému omezení výběru a zdražení nových produktů až o desítky procent,“ upozorňuje Zdeněk Lyčka.

Podle odborných analýz je v současnosti na trhu v Česku necelých 5 procent výrobků, které by mohly po úpravách v relativně krátké době plnit všechny navrhované požadavky, na trhu EU jich bude méně jak 10 procent. „Jedná se ovšem o cenově extrémně drahá zařízení, která nejsou dostupná běžným občanům,“ upozorňuje prezident Asociace podniků topenářské techniky ČR a člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Hospodářská komora ČR vyzývá ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se aktivně zapojilo do vyjednávání a bránilo české zájmy v Bruselu. „Pokud návrh projde v současné podobě, bude to mít dalekosáhlé dopady na dostupnost vytápění dřevem, konkurenceschopnost českých firem i celkovou energetickou bezpečnost země,“ zdůrazňuje Zajíček.

Projednání návrhu nového nařízení Evropské komise je naplánováno na 12. února v Bruselu.