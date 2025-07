Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se do něj přestěhovala v roce 1967, v roce 1991 bylo rozhodnuto o nutnosti kompletní renovace z důvodu zdravotního rizika. Komise se do zrekonstruované budovy vrátila v roce 2004. (23. června 2025) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Farmáři, startupy, filmaři a lobbisté v oblasti obrany – ti všichni čerpají z aktuálního sedmiletého rozpočtu Evropské unie, který v současnosti dosahuje 1,2 bilionu eur (29,604 bilionů Kč). „A všichni bojují zuby nehty, aby ochránili svůj podíl před pravděpodobnými škrty ze strany předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové,“ napsal portál POLITICO.

V současné době drtivá většina finančních prostředků EU pochází z příspěvků vlád členských států. A ty nebudou stačit. Jedním z důvodů je i dluh z dob pandemie, který se musí začít splácet. Program s názvem NextGenerationEU byl zřízen v roce 2020 v reakci na socioekonomické dopady pandemie COVID-19. Jeho celková výše dosahuje 806,9 miliardy eur v běžných cenách (19,9 bilionu Kč).

Komise kromě jiného nově uvažuje o zavedení tří nových daní zaměřených na nerecyklovaný elektroodpad, tabákové výrobky a velké společnosti v EU s obratem přesahujícím 50 milionů eur. Informaci přinesl opět POLITICO, který měl možnost nahlédnout do interního dokumentu.

Podle europoslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) je návrh Evropské komise na nový víceletý finanční rámec po roce 2027 v mnoha ohledech zásadně odlišný. „A pro Českou republiku alarmující a značně nevýhodný. Nemůžeme podpořit revoluční změnu rozpočtu. Zejména návrhy týkající se sloučení 50 výdajových programů do tří hlavních fondů. A to ani pod rouškou zajištění flexibility, jak to Evropská komise odůvodňuje,“ uvedla pro iDNES.cz europoslankyně.

Komise vypouští zkušební balónky

Komunikaci Komise s Evropským parlamentem a členskými státy ohledně víceletého rozpočtu považuje za zcela nedostatečnou a netransparentní. „Klíčové prvky VFR, jako je nová daň z obratu firem a změny v rozpočtových prioritách, se objevily v médiích, například POLITICO dříve, než byly oficiálně předloženy, což podkopává důvěru a transparentnost,“ dodává.

Podle nejmenovaného zaměstnance jedné z evropských institucí na straně jedné probíhají v budově Berlaymont, hlavním sídlem Evropské komise v Bruselu jednání reprezentantů členských zemí bez mobilů a v místnostech zabezpečených proti odposlechům, na straně druhé tu a tam uniknou z Komise do vybraných médií citlivé informace. „Jedná se o jakési zkušební balónky, které mají otestovat, jak by se návrh asi v praxi ujal“ uvedl zdroj.

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) připouští, že europoslanci nebudou při výměně informací s Komisí nikdy úplně spokojeni, nicméně to považuje za normální stav. Podle něj komunikace mezi Komisí a Evropským parlamentem ohledně rámcové podoby nového VFR probíhá standardně, a to jak na formální, tak i na neformální úrovni. „A to včetně kontaktů po stranicko-politické linii. Moje politická skupina Evropská lidová strana (EPP) je v pravidelném kontaktu s polským komisařem pro rozpočet, panem Serafinem, který je rovněž z naší frakce,“ uvádí.

Europoslanec Niedermayer nicméně podtrhuje, že nový víceletý finanční rámec unie musí být jiný. „Zejména v tom smyslu, abychom v EU společně mohli lépe čelit aktuálním výzvám. Musí lépe respektovat naše priority a zajistit prostředky na splácení dluhů, kterými jsme posílili rozpočet na konci pandemie. Bez toho ekonomika i soudržnost EU utrpí značné škody,“ zdůrazňuje. Jak dodává, věří, že Komise vezme v potaz postoj Evropského parlamentu k podobě a prioritám nového VFR, který byl schválen v květnu tohoto roku. „Pokud tak učiní, jistě to usnadní následná jednání mezi oběma institucemi,“ uvádí.

Nová likvidační daň

Europoslankyně Pokorná Jermanová se však obává, že Komise bude trvat na zvýšení podílu prostředků na zelenou, digitální a obrannou agendu, což znamená méně peněz pro kohezi, zemědělství a regionální rozvoj, tedy pro české priority.

„Navrhovaná daň z obratu firem je pro český průmysl a exportéry likvidační. Podle Komise může tento poplatek vygenerovat až 16 miliard eur (394,72 miliardy Kč) ročně pro EU, přičemž české exportně orientované firmy by patřily mezi nejvíce zasažené,“ upozorňuje. Podivuje se nad tím, že Komise používající rétoriku o nutnosti pomoci firmám ve velice složité situaci vůbec o takové dani uvažuje. Podle ní by to byl pro mnoho společností další důvod odejít z Evropy.

Hospodářská komora České republiky také varuje, že pro firmy by to mohlo znamenat miliardové ztráty a ohrožení pracovních míst v průmyslu.

Místo zavádění nových vlastních zdrojů, by Komise podle europoslankyně Pokorné Jermanové měla spíše zefektivnit stávající systém, například odstranění úniků v oblasti DPH. „Komise by se měla zaměřit na skutečnou revizi rozpočtové kontroly fondů EU. Evropský účetní dvůr až příliš často odhaluje alarmující skandály. Kdyby rozpočty orgánů EU nebyly tak špatně řízeny, a hlavně nedostatečně kontrolovány, bylo by možné uvolnit značné rozpočtové rezervy,“ uvádí.

Návrhy na větší flexibilitu a „výkonnostní“ financování nejsou podle české europoslankyně vyváženy jednoduššími pravidly nebo garancemi pro menší země a regiony. „Většina kompromisů bude naopak ve prospěch velkých států nebo bruselských priorit,“ upozorňuje.

Frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu dlouhodobě zdůrazňuje, že Evropa je zahlcena nesmyslnými a drahými prioritami, které ji vedou do záhuby jak na národní, tak na evropské úrovni. „Bez okamžitého zajištění naprosté soběstačnosti v energetice, potravinářství a surovinách je každá debata o konkurenceschopnosti, obraně a zelené politice jen prázdným fraškovým divadlem,“ uvádí.

„Ursula von der Leyenová měla štěstí, že všechny detaily návrhů budou zveřejněny až po hlasování o důvěře. Jsem přesvědčena, že pokud by se hlasovalo až po zveřejnění návrhu rozpočtu, získala by podstatně méně pozitivních hlasů,“ konstatuje europoslankyně Pokorná Jermanová.

A do třetice opět zmiňované POLITICO. Jak uvádí ve svém úterním příspěvku portál, „hrozba vnitřní revolty v Evropské komisi donutila její předsedkyni ustoupit a slíbit chudým regionům více peněz, než původně zamýšlela, když ve středu představí svůj plán sedmiletého rozpočtu EU“.

Podle dokumentu, k němuž se v Bruselu dostal jeho redaktor, učinila Ursula von der Leyenová řadu ústupků na poslední chvíli. Zvrat má být signálem křehkého lana, po kterém musí kráčet, aby si udržela soupeřící hlasy své Komise, a zároveň předložila plán výdajů, který bude fungovat pro stále nepoddajnější Evropský parlament a 27 národních vlád, které musí všechny schválit rozpočet do konce roku 2027.