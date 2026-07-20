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Evropu má zachránit rychlejší elektrifikace. Brusel přijal akční plán, Česko musí konat

Dáša Hyklová
  15:00

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Evropská komise představila akční plán elektrifikace a navrhla nařízení o účtech za elektřinu. Jde o dosud nejambicióznější evropský rámec elektrifikace ekonomiky, který má do roku 2040 zvýšit podíl elektřiny na konečné spotřebě energie v Unii ze současných 23 na 46 procent. Pro Českou republiku přináší nový tlak na urychlení reformy síťových tarifů.
Pilotní projekty pro domácnosti využívající nízké napětí začnou v Česku v roce 2028, plošné nasazení je plánováno nejdříve od roku 2030.

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Evropu má zachránit rychlejší elektrifikace. Brusel přijal akční plán, Česko musí konat

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ilustrační snímek

Evropská komise představila akční plán elektrifikace a navrhla nařízení o účtech za elektřinu. Jde o dosud nejambicióznější evropský rámec elektrifikace ekonomiky, který má do roku 2040 zvýšit podíl...

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