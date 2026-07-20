Pilotní projekty pro domácnosti využívající nízké napětí začnou v Česku v roce 2028, plošné nasazení je plánováno nejdříve od roku 2030.
Evropu má zachránit rychlejší elektrifikace. Brusel přijal akční plán, Česko musí konat
„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu
Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...
Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla
Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...
Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi
Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...
Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové
Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude...
Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci
Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...
Strop na pohonné hmoty skončil, naftu zdražil návrat daně
Poprvé od osmého dubna mají čeští čerpadláři volnou ruku ve stanovování cen benzinu a nafty. Přestaly platit státní stropy a do cen nafty se znovu začala započítávat spotřební daň ve výši 2,35 korun...
Evropu má zachránit rychlejší elektrifikace. Brusel přijal akční plán, Česko musí konat
Evropská komise představila akční plán elektrifikace a navrhla nařízení o účtech za elektřinu. Jde o dosud nejambicióznější evropský rámec elektrifikace ekonomiky, který má do roku 2040 zvýšit podíl...
Ryanair hlásí nečekaný propad zisků. Válka zdražila paliva a přiměla pasažéry váhat
Evropské aerolinky sčítají škody způsobené válkou s Íránem. Ryanair jako první z velkých dopravců zveřejnil, do jaké míry konflikt na Blízkém východě prodražuje jeho podnikání. Drahé palivo a váhaví...
Potravinářským gigantům došly trumfy. Čelí tlaku zákazníků i investorů
Velké americké potravinářské koncerny jako General Mills nebo Kraft Heinz mají potíže. Odvracejí se od nich investoři i zákazníci. Jejich zisky klesají, a přestože zástupci firem trvají na tom, že se...
Italská vinařství mají největší zásoby za čtyři roky. Na vině je pokles exportu
Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, ukazují údaje ministerstva zemědělství....
Ropa zdražila na více než 90 dolarů za barel, provoz v Hormuzu se zastavil
Pokračující eskalace napětí mezi Íránem a Spojenými státy na Blízkém východě a omezení přepravy dál zdražuje ceny ropy. Cena barelu severomořské ropy Brent se vrátila nad 90 dolarů, zdražuje i...
Portál občana je záchrana času i nervů. Co se dá vyřídit bez fronty na úřadě
Doběhnete k úřadu pár minut po zavírací době a na dveřích visí cedule „Zavřeno“. S Portálem občana vás to ale trápit nemusí. S úřady díky němu totiž můžete komunikovat online, kdykoliv se to hodí...
Maďary trápí jaderný projekt v režii Moskvy. Vycouvat však nebude snadné
Maďary trápí jaderný projekt v režii Moskvy. Stavební práce jsou už v plném proudu, přesto kritici navrhují rozjetou výstavbu reaktorů v elektrárně Paks II zakonzervovat. „Další investování je...
Jednodušší genetické úpravy rostlin dostaly v EU zelenou
Po letech odkladů schválil europarlament před prázdninami usnadnění genetických úprav rostlin. Tzv. nové genomické techniky (NGT) se budou dělit do dvou kategorií – ty, které by mohly vzniknout i při...
TikTok Shop zaplavují AI videa. Firmy hrozí, že tvůrcům obsahu odeberou provize
Videa vytvořená pomocí umělé inteligence zaplavují TikTok Shop a mění způsob, jakým tvůrci prodávají zboží. Zatímco někteří díky AI rychle zvyšují počet propagačních videí i své příjmy z provizí,...
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Zpátky do dob SSSR. Rusové se kvůli válce vrací k hotovosti, plat dostávají v obálce
Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti. Důvodem jsou především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou, ale také snaha...
Smrskflace a skimpflace. Jakými triky výrobci zakrývají zdražování svých produktů
Inflace a rostoucí ceny surovin nutí některé výrobce měnit receptury potravin. Někteří z nich si najímají odborníky, kteří hledají levnější náhražky tak, aby si zákazníci změn pokud možno nevšimli....