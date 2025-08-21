USA a Evropa se dohodly. Zabránilo to obchodní válce, míní Šefčovič

Autor: ,
  14:43
Spojené státy a Evropská unie uzavřely ve čtvrtek rámcovou obchodní smlouvu potvrzující předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Vyplývá to ze společného prohlášení, které zveřejnily obě strany.
Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po...

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po neformálním zasedání Rady pro obecné záležitosti (15. července 2022) | foto: ČTK

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...
Americký prezident Donald Trump si ve skotském Turnberry potřásá rukou s...
Americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským...
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)
44 fotografií

V případě automobilů jde o snížení z aktuální úhrnné sazby 27,5 procenta, v případě čipů americký prezident Donald Trump hovoří o možnosti uvalit na dovoz z většiny zemí 100procentní clo. Tomu se podle dohody Evropská unie vyhne.

Podle unijního komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče by alternativa k uzavřené dohodě byla obchodní válka s mimořádně vysokými cly a politická eskalace. „To by ohrozilo pracovní místa, růst a podniky na obou stranách Atlantiku,“ uvedl Šefčovič.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co je v dohodě o clech a obchodu mezi Spojenými státy a EU

V prohlášení obě strany uvedly přijaté závazky včetně slibu EU odstranit cla na všechny průmyslové výrobky z USA a poskytnout preferenční přístup na trh pro širokou škálu zemědělských produktů z USA.

Washington podnikne kroky ke snížení současných cel ve výši 27,5 procenta na dovoz automobilů a automobilových dílů, jakmile Brusel zavede legislativu potřebnou k provedení slíbeného snížení cel na americké zboží.

V zájmu prohloubení transatlantické spolupráce

Unie se také zavazuje k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG), ropy a produktů jaderné energie v hodnotě 750 miliard dolarů (15,8 bilionu Kč) do roku 2028. Evropské podniky mají investovat 600 miliard dolarů do strategických sektorů v USA do roku 2028.

EU podle prohlášení plánuje významné zvýšení nákupů vojenského vybavení ze Spojených států, a to s podporou a za pomoci americké vlády. „Tento závazek odráží společnou strategickou prioritu prohloubit transatlantickou spolupráci v oblasti obranného průmyslu, posílit interoperabilitu NATO a zajistit, aby evropští spojenci byli vybaveni nejmodernějšími a nejspolehlivějšími obrannými technologiemi, které jsou k dispozici,“ stojí v prohlášení.

Brusel svěsil ocas. Němci a Francouzi soptí nad celním dealem s Trumpem

Dohoda zahrnuje i spolupráci v oblastech jako umělá inteligence (AI), kybernetická bezpečnost nebo ochrana technologií. Spojené státy a Evropská unie se v posledních letech potýkají s konkurencí Číny, s čímž se pojí obavy z krádeží technologií. Obě strany se zavázaly ke snižování takzvaných netarifních překážek a ke vzájemnému uznávání standardů v různých průmyslových odvětvích.

Naopak součástí dohody zatím nejsou výjimky pro vína a lihoviny, uvedl Šefčovič s tím, že ale unie téma nepovažuje zdaleka za uzavřené. „Mohu vám však říci, že Evropská komise se jasně zavázala, že tuto otázku předloží k projednání,“ sdělil komisař agentuře Reuters.

Americký prezident Donald Trump a předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová oznámili dohodu 27. července na Trumpově luxusním golfovém hřišti v Turnberry ve Skotsku po hodinovém jednání, které následovalo po měsících jednání.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné...

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do Spojených států. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které...

21. srpna 2025  15:26

Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut

Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...

21. srpna 2025  14:55

USA a Evropa se dohodly. Zabránilo to obchodní válce, míní Šefčovič

Spojené státy a Evropská unie uzavřely ve čtvrtek rámcovou obchodní smlouvu potvrzující předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel...

21. srpna 2025  14:43

Zemědělci odmítají změny rozpočtu EU, eurokomisaři předali své návrhy

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích vyjádřil jménem různých svazů a zemědělců obavu ze snížení obejmu peněz na společnou zemědělskou evropskou...

21. srpna 2025  13:17

Česká ekonomika si podrží dvouprocentní růst, odhaduje ministerstvo

Ministerstvo financí očekává v letošním roce růst ekonomiky o 2,1 procenta. Hospodářství potáhne hlavně vyšší spotřeba domácností i vládní výdaje. Podobný výkon by ekonomika měla podat i v příštím...

21. srpna 2025  11:30

Ceny paliv klesají, benzin i nafta jsou nejlevnější za dva měsíce

Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny. O 33 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny...

21. srpna 2025  9:26

Psí pianista. Internet má novou teorii o logu Lidlu

Zákazníci obchodního řetězce Lidl mají novou zábavu. Tvrdí, že logo známého diskontu připomíná psa, který hraje na klavír. Nápad, který se zrodil na TikToku, zasáhl miliony lidí po celém světě a do...

6. srpna 2025  14:43,  aktualizováno  21.8 9:16

Oslavte 175. výročí T. G. Masaryka a získejte výroční ražbu zdarma

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Výroční ražba zdarma. Připomeňte si 175 let od narození prezidenta Masaryka

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

175 let od narození prvního československého prezidenta. Výroční ražba ZDARMA

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Získejte zdarma výroční ražbu TGM 175 let. Platíte jen poštovné

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Když podání ruky nestačí. Cla na evropský alkohol nejspíš zůstanou

Celní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií se v současné době finalizuje. Podle informací z Bílého domu se ale unijním vyjednavačům nakonec u Američanů nepodařilo prosadit požadavek na...

21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.